Vespa отбелязва 80-годишнината си с огромно шествие и специален скутер в лимитирана серия

Vespa отбелязва своята 80-годишнина с представянето на скутера Edizione Ottantesimo. Този модел от специална серия е построен на базата на GTS 310, като разчита изцяло на каросерия от щампована стомана. Вместо да скрива структурната си сърцевина под дебели слоеве от лъскава боя, Vespa умишлено оставя суровата, текстура на метала да заема централно място, като по този начин отдава почит на осем десетилетия майсторство в металообработката от най-високо ниво.

Визуалната промяна продължава с разположението на седалките, което включва сменяем заден капак. В стандартната си конфигурация моделът наподобява едноместен мотоциклет, но при отваряне на капака се разкрива място за пътник. От модела ще бъдат произведени само 1 946 бройки, пряк поклон към годината на раждането на Vespa, а всеки собственик получава номерирана табелка, скрита в отделението за багаж под седалката, както и специално изработена каска в същия цвят с изпъкваща графика „80“ с 3D ефект.

На асфалта Ottantesimo подкрепя визуалната си самоувереност със сериозно и модерно шаси. Мощността идва от едноцилиндров двигател с обем 310 куб. см, развиващ 25 конски сили. Vespa не е пестила и от технологичните удобства, като е оборудвала скутера с 5-инчов цветен TFT дисплей на таблото, изцяло LED осветителни системи, безключов достъп, стандартна ABS система и електронна система за контрол на сцеплението. Водачите, които търсят допълнителна възможност за дълги пътувания, могат да изберат 36-литров багажник в същия цвят, комплектован с облегалка за пътника, облечена в зелен текстил.

Vespa отвори поръчките за Edizione Ottantesimo изцяло чрез онлайн портал, но въпреки високата цена от 12 000 евро, цялата лимитирана серия се изчерпа за рекордно кратко време. Макар че нетърпеливите колекционери вече са си осигурили своите бройки, те ще трябва да изчакат до декември 2026 година, преди тези юбилейни модели официално да излязат на пътищата.

Междувременно обаче, световната еуфория около 80-годишнината на марката бе отбелязана и по улиците на Вечния град, след като от 25 до 28 юни над 25 хиляди запалени мотоциклетисти се събраха в Рим за най-голямото и най-престижно събитие в дългогодишната история на марката. Събитието бе белязано и от шествие от ретро и съвременни скутери, простиращо се на няколко километра покрай Колизеума и по бреговете на река Тибър, като в него се включиха и български фенове на марката от местния Vespa Club Bulgaria.