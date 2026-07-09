Предпремиерно разкриха цените на новите Pixel смартфони

Според мащабна нова информация, изтекла от Франция, предстоящата серия смартфони на Google променя нивата на оборудване и ценовата си структура за дългоочакваната серия Pixel 11. Най-голямата промяна в тази серия е пълното премахване на стария базов модел с памет от 128 GB. Отсега нататък всеки модел от гамата ще излиза от производствената линия с минимум 256 GB вградена памет. Добрата новина за портфейлите на потребителите е, че ако сравните тези нови модели с миналогодишните им еквиваленти от средния клас, цените остават напълно непроменени както за стандартните, така и за Pro вариантите. Въпреки това Google прилага различна стратегия за своите модели от високия клас, като налага директно увеличение на цената с 100 евро за всички конфигурации на вградената памет на по-големия Pro XL и сгъваемия Pro Fold.

Ако разгледаме конкретната начална цена, базовият Pixel 11 стартира от 999 евро за версията с 256 GB, докато за версията с 512 GB цената се покачва до 1 129 евро. Pixel 11 Pro се предлага на по-висока цена, като стартира от 1 199 евро за модела с 256 GB, достига 1 329 евро за средния вариант с 512 GB и достига максималната си цена от 1 589 евро лири за версията с 1 TB. За купувачите, които търсят по-голям корпус и по-голям екран, Pixel 11 Pro XL отразява това ново увеличение от 100 евро, като цената на модела с 256 GB е 1 399 евро, достига 1 529 евро за варианта с 512 GB и достига върха си при 1 789 евро за версия с 1 TB. Междувременно абсолютният флагман на гамата – сгъваемият Pixel 11 Pro Fold – изисква сериозен „данък лукс“. Цената на тази ултра-премиум сгъваема архитектура започва от 1 999 евро за базовия модел с 256 GB, достига 2 129 евро за варианта с 512 GB и достига таван от 2 389 евро за най-високата конфигурация с 1 TB. Предварителните поръчки се очаква да стартират веднага след представянето на 11 август, а глобалните доставки са насрочени да започнат на 20 август.

Дизайнерският отдел на Google също променя наличните цветови варианти за различните нива на оборудване. Базовият модел Pixel 11 получава най-закачливата палитра, като се предлага в цветовете светло-сребристо сиво (Light Sterling), черно (Midnight Haze), розово (Fuchsia) или зелено (Moss). Изборът на по-луксозните модели Pro или Pro XL заменя ярката Fuchsia с по-зрялото Dunes (бежово-розово) и сменя сребристото с кристално чисто Светла мъгла (White). Свръхексклузивният Pro Fold ограничава избора на купувачите до само две цветови опции: „Midnight Haze“ или „Pine“.