Google Images празнува четвърт век с най-големия ъпдейт в историята си

Google извършва най-мащабното техническо и визуално обновяване на Google Images от години насам, за да отбележи 25-годишнината на услугата. Технологичният гигант пренасочва фокуса на платформата към силно интерактивен и персонализиран визуален център.

Най-очевидната промяна е пълното преработване на началната страница за настолни компютри, което до голяма степен заимства от подхода на Pinterest. Вместо да започват с празна лента за търсене, регистрираните потребители в САЩ ще бъдат посрещани от динамична галерия „За теб“. Този фийд се актуализира в реално време с изображения, подбрани според индивидуалната история на сърфиране и интересите на потребителя. Потребителите могат да запазват любимите си находки в персонализирани раздели „Колекции“ – като идеи за гардероб за почивка, вдъхновение за интериорен дизайн или списъци с места, които искат да посетят – разположени точно над основния фийд за бърз достъп.

За моментите, в които в интернет не се намира точното изображение, от което се нуждаете, Google интегрира генериране на изображения чрез изкуствен интелект по заявка директно в страницата с резултати от търсенето. Задвижвана от наскоро обновения модел на Google „Nano Banana 2“ (известен вътрешно като „Gemini 3.1 Flash Image“), тази функция позволява на потребителите да въведат описателен въпрос директно в лентата за търсене. Ако алгоритъмът не успее да намери подходяща снимка в интернет, той ще генерира висококачествено, персонализирано изображение директно в прозореца „AI Overview“ в горната част на страницата. Планира се това подобрение в генерирането на изображения да бъде пуснато скоро в регионите, където се говори английски и които понастоящем поддържат създаването на изображения в AI Mode.

Този важен момент подчертава и колко далеч е стигнала технологията за визуално търсене на Google през последния четвърт век. Платформата беше пусната за първи път през юли 2001 година в трескава надпревара за индексиране на снимки на прочутата зелена рокля „Versace“ на Дженифър Лопес от наградите „Грами“ през 2000 година. Отне осем години, за да бъде въведена функцията „Подобни изображения“ през 2009 година, която позволяваше на потребителите да търсят чрез визуални подсказки, а не само чрез текст. Това проправи пътя за „Търсене по изображение“ през 2011 година, което позволяваше на потребителите да качват свои собствени файлове, като в крайна сметка се превърна в базираната на камера услуга Google Lens през 2018 година и в настоящата функция „Circle to Search“, която вече обслужва над 580 милиона устройства с Android по целия свят.