Google обяви края на известно приложение за компютри

Google обяви края на настолното приложение Google Earth Pro, което сигнализира за пълна структурна промяна към уеб-версията и мобилните му варианти. Макар технологичният гигант да пази в тайна вътрешните си данни за телеметрия и статистика за използване, общото мнение в бранша сочи, че броят на потребителите на настолната версия е спаднал драстично през последните няколко години. Финалният флаг е насрочен за 25 юни 2027 година, крайният срок, когато Google официално ще премахне линковете за изтегляне от интернет. Ако вече имате софтуера инсталиран на твърдия си диск, той технически ще продължи да работи, но ще използвате истинска реликва без официална поддръжка. Без редовни актуализации на кода приложението в крайна сметка ще спре да функционира с развиващите се операционни системи, което означава, че миграцията е практически задължителна.

Истинското главоболие за потребителите е предстоящата загуба на данни. Google настоятелно призовава всички да прехвърлят своите KML, KMZ и My Places файлове в облак преди крайния срок, защото достъпът до локалните данни ще бъде прекъснат. Това предизвика масивен протест от страна на основната потребителска база, като много от тях твърдят, че елегантното уеб приложение просто не притежава функционалната мощност на стария, високопроизводителен десктоп вариант.

За потребителите, които ползват скъпи пакети за интернет чрез сателитна връзка, налагането на изцяло уеб-базирана платформа означава постоянно изразходване на скъпи данни само за да качват и визуализират огромни локални географски файлове. Въпреки бурната реакция и отворените призиви от професионалисти, готови да платят абонаментна такса от висок клас или молещи за прехвърляне на лиценз с отворен код, историческият опит на Google подсказва, че това решение е окончателно.