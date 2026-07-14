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ЕС иска да спре достъпа на деца до социални мрежи

ЕС иска да спре достъпа на деца до социални мрежи

14 Юли, 2026 15:19 566 12

  • европейски съюз-
  • европейска комисия-
  • деца

Очаква се комисията да предложи нови мерки в края на лятото

ЕС иска да спре достъпа на деца до социални мрежи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Предстоящата офанзива на Европейската комисия срещу нерегулираното навлизане на големите технологични компании в живота на непълнолетните се очертава като мащабна регулаторна битка. Вместо да последва примера на Австралия с пълна и обща забрана за всички под 16 години, Брюксел се ориентира към по-нюансирана, многостепенна система. Според новия план на децата под 13 години ще бъде законово забранено да ползват социални медии, освен ако не са под пряк надзор на родители или възпитатели. С напредването на възрастта на тийнейджърите техните цифрови граници постепенно ще се разширяват, като им се предоставя самостоятелен достъп само до платформи, които разполагат с проверени и надеждни протоколи за безопасност.

В основата на новата стратегия стои фундаментална промяна в това на кого се възлага правната отговорност за безопасността. Вместо да се очаква от родителите да контролират сложните настройки за поверителност, ЕС планира да изисква от гигантите в социалните медии да докажат, че техните приложения са безопасни по дизайн, преди изобщо да могат да се насочват към по-младата аудитория. Това означава премахване на силно пристрастяващите функции като автоматично възпроизвеждане, безкрайно превъртане и агресивни алгоритми,които държат младежите залепени за екраните с часове. Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен ясно заяви, че Европа ще третира цифровата безопасност със същата строгост, както физическата безопасност, като изтъкна, че технологичните компании трябва да създадат „цифрови предпазни колани и въздушни възглавници“ за своите платформи.

За да постигне това, Комисията подкрепя приложение с отворен код за проверка на възрастта, което запазва неприкосновеността на личните данни и е предназначено да върне родителския контрол. Тази законодателна инициатива има за цел също така да хармонизира фрагментирания европейски пейзаж, в който отделните държави, от Франция до Испания, вече установяват свои собствени, противоречащи си възрастови ограничения. Фон дер Лайен се очаква официално да представи предложението по време на речта си за състоянието на Съюза през септември тази година, като по този начин ще постави началото на критичен дебат за бъдещето на детството в цифровата ера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спрете достъпа

    9 1 Отговор
    На криминални елементи
    Терористи
    И извратеняци
    И тогава мислете за децата

    15:23 14.07.2026

  • 2 Флипп

    9 1 Отговор
    Ами не, ЕССР иска дигитален концлагер и го маскира като "грижа за децата". Дреме им на мръсните сатанисти за децата ни

    15:25 14.07.2026

  • 3 Георги

    5 0 Отговор
    като ги изгоните от соц. мрежи с някакъв контрол ще ги хвърлите в сайтове и форуми без никакъв. Нали не очаквате да влязат в библиотеката?

    Коментиран от #6, #7

    15:29 14.07.2026

  • 4 Тъмен субект

    6 0 Отговор
    Нали никой не вярва, че ЕК наистина се интересува от децата? Цялата работа е да изсмуче всички данни на родителите за по-лесно приклещване. Изобщо не им дреме за децата.

    15:34 14.07.2026

  • 5 хаха

    4 0 Отговор
    "Фон дер Лайен се очаква официално да представи предложението по време на речта си за състоянието на Съюза през септември тази година, като по този начин ще постави началото на критичен дебат за бъдещето на детството в цифровата ера." Какво предложение ще представя? Това вече е гласувано като директива в Европарламента на 26.11.2025. Сега за втори път тази година ще представя приложението, което държавите трябва да копират, след първия гаф супер сигурното и гарантиращо данните на хората приложение да бъде хакнато почти веднага след изявлението на Урсула за него за 2 минути и да бъде пуснато видео как от него се извличат паспортните данни на човека от всеки с достъп до телефона му? ГЕРБ нали предлагат закон за такова приложение, за да се синхронизираме с вече приетото?
    Защо ни правят на улави? Да си кажат, че в Брюксел гласуват без обществен дебат и информация към гражданите какво ще се решава и после снасят какви закони да се приемат в държавите, а мисирките и "експертите" сумилират обществен дебат и накрая все едно е по желание на народа. Ако не се приеме- санкции.
    За директивата от 26.11.2025 само се спомена, че е за защита на децата от социални медии. Сега пускат вече, че трябва да се потвърждава възраст на всеки с лична карта и от там профил, пост, харесване на нещо, даже четене на нещо "лошо" да води до човека. То и камерите в колите хората са ги искали, чат контрола(гугъл и подобни да могат да следят и пускат на ИИ всичко писано- чатове, мейлове, к

    15:43 14.07.2026

  • 6 хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Лесно е. Постепенно задължават всеки сайт да е задължително с проверка на възрастта. Тъй като трябва да се пази доказателство, че е направена, към всеки пост ще стои ИД на проверката(т.е. връзка с личната ти карта) или ще направят задължителна регистрация на профил със същото ИД на проверка да се пази. И от там пишеш тук срещу Брюксел, ГДБОП ти чука след 5 мин на вратата или банковата ти карта някак си се оказва блокирана като инструмент за финансиране на тероризъм. Гледай Китай и Великобритания, Канада какво направи с протестите на шофьорите по ковид времето и ще разбереш идеята.

    15:46 14.07.2026

  • 7 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Ама ти сериозно ли си представяш, че ЕС се е загрижил за децата? Тези рестрикции са срещу всеки, който иска да ползва социални мрежи, като ще му се наложи да доказва възрастта си. ако иска да вписва, а това няма да става само с натискането на един бутон.

    Коментиран от #11

    15:52 14.07.2026

  • 8 Истината

    3 1 Отговор
    На всички трябва да се спре достъпа, не само на децата!!!
    Ората откачиха....

    16:04 14.07.2026

  • 9 Ехидно

    2 0 Отговор
    За скептиците...после всички под гилотината...няма да можеш дъвка сдъвкана да продадеш без да платиш данък...честито за цифровото евро на по късен етап...будни люде за жалост няма

    16:44 14.07.2026

  • 10 Много е тъжно

    3 0 Отговор
    Да гледаш как едни хора, които нямат идея как се проектира,пише, тества и хаква софтуер, са се заели да измислят правила и пишат закони. Резултатите ще са плачевни.

    16:49 14.07.2026

  • 11 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    В статията ясно е описано. Няма да има бутони като цяло или те ще са вързани с приложение на телефона ти.
    1. Инсталираш приложение на държавата си. То е копие на официалното на ЕС, което Урсула вече представи.
    2. Регистрираш се вътре и си снимаш личната карта, правиш си селфи да се види, че не ползваш чужда.
    3. На всеки 3 или 6 месеца потвърждаваш отново, за да се обнови информацията за личната карта.
    В сайтовете

    1. регистрираш профил или сегашният ти иска потвърждение
    2. На телефона ще е вързано с викане на приложението, което ще генерира код към сайта в браузъра ти/приложението на инстаграм, туитър, фейсбук.
    3. На компютъра примерно ще излиза qr код, който снимаш с телефона приложението да се свърже със сайта и да му подаде кода за потвърждение.

    Това ще е "напълно анонимно"- приложението подава само кодове. Е, самата ти инсталация ще има запис с личната карта на сървър, който е проверявал нея и селфито, сайтовете ще проверяват през сървъри дали кодовете за потвърждение са валидни(и от там държавата на тях ще има коя инсталация/лична карта е потвърдила), за доказателство, че са направили проверката ще пазят кода за потвърждение към профила, но нема се пуашиме. Това е само да се пазят децата и никой никога няма да изиска проверка "Я ми дайте пълна история какво е гледал профилът с код за потвърждение 1234567890". Тъй, де, евроатлантиците никога не правят и мислят такива неща.

    16:50 14.07.2026

  • 12 сектант

    1 0 Отговор
    ЕС иска да ни следи в колите ни ама тука няма да мине тая. В сервизите масово ще ги чупим тия камери

    17:08 14.07.2026