ЕС иска да спре достъпа на деца до социални мрежи

Предстоящата офанзива на Европейската комисия срещу нерегулираното навлизане на големите технологични компании в живота на непълнолетните се очертава като мащабна регулаторна битка. Вместо да последва примера на Австралия с пълна и обща забрана за всички под 16 години, Брюксел се ориентира към по-нюансирана, многостепенна система. Според новия план на децата под 13 години ще бъде законово забранено да ползват социални медии, освен ако не са под пряк надзор на родители или възпитатели. С напредването на възрастта на тийнейджърите техните цифрови граници постепенно ще се разширяват, като им се предоставя самостоятелен достъп само до платформи, които разполагат с проверени и надеждни протоколи за безопасност.

В основата на новата стратегия стои фундаментална промяна в това на кого се възлага правната отговорност за безопасността. Вместо да се очаква от родителите да контролират сложните настройки за поверителност, ЕС планира да изисква от гигантите в социалните медии да докажат, че техните приложения са безопасни по дизайн, преди изобщо да могат да се насочват към по-младата аудитория. Това означава премахване на силно пристрастяващите функции като автоматично възпроизвеждане, безкрайно превъртане и агресивни алгоритми,които държат младежите залепени за екраните с часове. Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен ясно заяви, че Европа ще третира цифровата безопасност със същата строгост, както физическата безопасност, като изтъкна, че технологичните компании трябва да създадат „цифрови предпазни колани и въздушни възглавници“ за своите платформи.

За да постигне това, Комисията подкрепя приложение с отворен код за проверка на възрастта, което запазва неприкосновеността на личните данни и е предназначено да върне родителския контрол. Тази законодателна инициатива има за цел също така да хармонизира фрагментирания европейски пейзаж, в който отделните държави, от Франция до Испания, вече установяват свои собствени, противоречащи си възрастови ограничения. Фон дер Лайен се очаква официално да представи предложението по време на речта си за състоянието на Съюза през септември тази година, като по този начин ще постави началото на критичен дебат за бъдещето на детството в цифровата ера.