ЕС наложи рекордна глоба на AliExpress

Брюксел официално наложи строги санкции на китайския гигант в електронната търговия AliExpress, налагайки на платформата за продажби зашеметяваща глоба в размер на 550 милиона евро. Като най-голямата финансова санкция, наложена от влизането в сила на Закона за цифровите услуги (DSA), тази мярка представлява сериозно предупреждение към глобалните дигитални търговци, опериращи в Европейския съюз.

Решението на Европейската комисия разкрива системни пропуски в начина, по който платформата, собственост на Alibaba, контролира своя дигитален магазин. Според европейските регулатори AliExpress системно е подценявала мащаба на проблема с незаконните продукти, като е надценявала действителния обхват на своите автоматизирани инструменти за откриване, а в същото време е поддържала недостатъчен брой служители в екипите за ръчна модерация, натоварени с проверката на обявите. Още по-лошо, вътрешните тестове на ЕС разкриха, че вградените в платформата алгоритми за препоръки и системите за целева реклама активно са промотирали незаконни, опасни и фалшиви стоки директно пред потребителите, преди модераторите да предприемат действия за премахването им.

Вместо да внедри цялостен набор от показатели за безопасност, AliExpress разчиташе на един-единствен, несъвършен количествен показател, за да измерва успеха на модерацията си. Този критичен пропуск е позволил на злонамерени лица да манипулират системата чрез просто неправилно етикетиране на продуктите, което доведе до това забранени, несъответстващи и опасни стоки да остават онлайн в продължение на седмици след първоначалното им откриване. Дори задължителният протокол за оторизация на марките на платформата се оказа твърде слаб, за да спре рецидивистите, които лесно заобикаляха ограниченията за търговците, за да наводнят пазара с фалшиви стоки.

Глобата от 550 милиона евро значително надвишава предишните глоби по DSA — включително санкцията от 200 милиона евро, наложена на конкурентния пазар Temu, и глобата от 120 милиона евро, наложена на X на Илон Мъск. Не е изненадващо, че AliExpress оспори решението, като определи санкцията като „непропорционална“ и обяви намерение да обжалва решението. Въпреки това времето за търговския гигант изтича, компанията има срок до 20 октомври да представи на Комисията изчерпателен план за привеждане в съответствие, в който подробно да опише конкретните стъпки за преразглеждане на системите си за проверка на продавачите и за намаляване на риска, или рискува да бъде подложена на тежки, повтарящи се периодични наказателни плащания.