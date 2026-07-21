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ЕС наложи рекордна глоба на AliExpress

ЕС наложи рекордна глоба на AliExpress

21 Юли, 2026 10:45 1 058 14

  • глоба-
  • aliexpress-
  • европа-
  • европейска комисия

Наказанието достига 550 милиона евро

ЕС наложи рекордна глоба на AliExpress - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Брюксел официално наложи строги санкции на китайския гигант в електронната търговия AliExpress, налагайки на платформата за продажби зашеметяваща глоба в размер на 550 милиона евро. Като най-голямата финансова санкция, наложена от влизането в сила на Закона за цифровите услуги (DSA), тази мярка представлява сериозно предупреждение към глобалните дигитални търговци, опериращи в Европейския съюз.

Решението на Европейската комисия разкрива системни пропуски в начина, по който платформата, собственост на Alibaba, контролира своя дигитален магазин. Според европейските регулатори AliExpress системно е подценявала мащаба на проблема с незаконните продукти, като е надценявала действителния обхват на своите автоматизирани инструменти за откриване, а в същото време е поддържала недостатъчен брой служители в екипите за ръчна модерация, натоварени с проверката на обявите. Още по-лошо, вътрешните тестове на ЕС разкриха, че вградените в платформата алгоритми за препоръки и системите за целева реклама активно са промотирали незаконни, опасни и фалшиви стоки директно пред потребителите, преди модераторите да предприемат действия за премахването им.

Вместо да внедри цялостен набор от показатели за безопасност, AliExpress разчиташе на един-единствен, несъвършен количествен показател, за да измерва успеха на модерацията си. Този критичен пропуск е позволил на злонамерени лица да манипулират системата чрез просто неправилно етикетиране на продуктите, което доведе до това забранени, несъответстващи и опасни стоки да остават онлайн в продължение на седмици след първоначалното им откриване. Дори задължителният протокол за оторизация на марките на платформата се оказа твърде слаб, за да спре рецидивистите, които лесно заобикаляха ограниченията за търговците, за да наводнят пазара с фалшиви стоки.

Глобата от 550 милиона евро значително надвишава предишните глоби по DSA — включително санкцията от 200 милиона евро, наложена на конкурентния пазар Temu, и глобата от 120 милиона евро, наложена на X на Илон Мъск. Не е изненадващо, че AliExpress оспори решението, като определи санкцията като „непропорционална“ и обяви намерение да обжалва решението. Въпреки това времето за търговския гигант изтича, компанията има срок до 20 октомври да представи на Комисията изчерпателен план за привеждане в съответствие, в който подробно да опише конкретните стъпки за преразглеждане на системите си за проверка на продавачите и за намаляване на риска, или рискува да бъде подложена на тежки, повтарящи се периодични наказателни плащания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    27 4 Отговор
    Крайно време е китайската империя да смачка хлебарката наречена ЕС

    Коментиран от #6

    10:50 21.07.2026

  • 2 Умнокрасив

    28 2 Отговор
    Нищо , че ще ни отнемат достъпа до евтини стоки . И без друго , с какво да ги плащаме ? Златото си го пращаме с вагони зад океана , а на Турция дължим по милион на ден . Благодарим на ЕС и алианса ! Благодарим на госпожите Урсула и Кая .

    10:54 21.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    ЕсеС наложи терор на гражданите си ❗

    Коментиран от #5

    10:55 21.07.2026

  • 4 обяснимо

    18 1 Отговор
    Да речем меко, пробутват и по някоя некачествена стока, но това е риск на свободната търговия.
    Дали по сайта или от магазин, стоката все е китайска, заради изнесеното ноу хау на производството на много стоки в тая страна.

    Коментиран от #9

    10:57 21.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Искате нещо за ЕДНО € от популярен сайт-
    ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТИТЕ 3.60€ на КЛЕПТОКРАЦИЯТА от ЕсеС❗

    Коментиран от #7

    10:58 21.07.2026

  • 6 Дони

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евроджендър":

    ОТ ТОВА ПОВЕЧЕ МОЖЕ ЛИ ?

    Коментиран от #8

    10:59 21.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така търгаш може да купи от същия сайт 100 пакетчета клипсове и ще плати по ЧЕТИРИ цента на пакетче, а ще Ви ги предложи по
    ДВЕ € и пак ще каже колко изгодно Ви ги дава ❗

    11:01 21.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дони":

    Нали знаеш оня виц :
    ".....
    - Може, Може! - казал оптимистът!"

    11:02 21.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "обяснимо":

    Само където свободната търговия,
    вече не е толкова свободна❗

    11:04 21.07.2026

  • 10 за зелковите нови чекмеджета

    5 0 Отговор
    ЕС наложи рекордна глоба на AliExpress

    Коментиран от #11

    11:12 21.07.2026

  • 11 При Зелко не са чекмеджета

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "за зелковите нови чекмеджета":

    Имения със залтни тоалетни са.

    11:20 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И ние сме в кюпа.

    1 0 Отговор
    Изродско решение. Но Китай пак ще е номер едно. Европа сама се отказа от производства и индустрии. На път е да стане и енергийно скъпа и бедна.

    13:05 21.07.2026

  • 14 пляскащата с цици

    1 0 Отговор
    ЕС
    няма кинти действаме

    13:23 21.07.2026