OnePlus се сбогува с Европа

OnePlus официално прекрати дейността си в Северна Америка и Европа в рамките на това, което марката нарича „проактивна глобална стратегическа корекция“. Това означава, че OnePlus 15 официално ще остане последният флагмански модел, предлаган в тези региони, с което тихо и корпоративно се слага край на една от най-легендарните саги за „убийците на флагмани“ в историята на Android.

Макар новината да бележи края на една ера за ентусиастите в Запада, OnePlus уверява настоящите собственици, че те няма да бъдат изоставени. Наличните устройства ще продължат да получават пълна поддръжка съгласно настоящите графици за софтуерни актуализации и сигурност, а местните канали за обслужване на клиенти ще продължат да функционират нормално, за да се справят с гаранциите и резервните части. Въпреки това цифровата инфраструктура на марката вече се разгражда. Уебсайтът на северноамериканската общност и специалното приложение ще бъдат затворени завинаги на 16 август 2026 г. в 23:59 ч., макар че европейските онлайн портали и магазини ще останат активни засега.

Междувременно OnePlus продължава да предлага продуктите си в Индия. Компанията изрично заяви, че местните ѝ операции ще продължат както обикновено, като се подготвя поредица от нови продукти, предназначени за субконтинента. Въпреки успокоителните изявления на местното ръководство, слуховете се разразиха с пълна сила след доклад на Bloomberg, в който се твърди, че дори дейността в Индия може да бъде прекратена до 2027 година, като Китай ще остане единственият пазар, на който марката ще продължи да присъства.

Най-драстичната промяна обаче засяга операционната система. OnePlus потвърди, че обединява усилията си в областта на софтуера с Oppo, за да оптимизира разработката и да максимизира бюджетите за научноизследователска и развойна дейност. С наближаващото пускане на Android 17, съвместимите устройства на OnePlus по целия свят – включително тези, които все още се използват в Индия – ще се сбогуват с традиционния си интерфейс OxygenOS в полза на ColorOS на Oppo. Макар компанията да твърди, че този доброволен преход ще ускори времето за доставка на актуализациите и ще подобри цялостното качество на системата, оттеглянето на OxygenOS представлява окончателното, символично изтриване на това, което някога превърна OnePlus в такава уникална, ориентирана към ентусиастите марка в глобалния свят на смартфоните.