GTA VI вече има цена… и тя едва ли ще ви хареса

Тежкият облак от спекулации, висящ над най-очакваното историческо пускане на продукт в сектора на видеоигрите, най-накрая се разсея. С настъпването на полунощ на 25 юни, Rockstar Games официално даде зелена светлина за глобалните предварителни поръчки на Grand Theft Auto VI, с което сложи край на интензивните дебати в бранша относно това доколко майката компания Take-Two Interactive ще натовари портфейлите на потребителите. Отхвърляйки стандартната базова цена от 69,99 долара, която години наред е била опора за настоящото поколение конзоли, издателският гигант официално определи началната цена на епичната игра, базирана в Леонида, на 79,99 долара.

Докато стандартната версия изисква такса от 80 долара, ентусиастите, които искат да екипират напълно главните герои Джейсън и Лусия, могат да преминат към „Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition“ за 99,99 долара. Тази премиум конфигурация функционира като луксозен стилистичен пакет, включващ ексклузивна колекция от висококласни превозни средства – като Grotti Cheetah и Vapid Dominator Buggy – наред с уникални оръжия като персонализирания пистолет Girardi ES9, ексклузивни козметични елементи за гардероба и дори специален фризьорски салон в играта с възможности за индивидуална прическа. За купувачите, които направят поръчката си преди 20 ноември, Rockstar добавя и носталгичния „Vintage Vice City Pack“, включващ ретро седан „Vapid Stanier“ от 1955 година, специално място в домашния гараж, персонализации на героите в стила на 80-те години и скин за оръжие с тропически мотив, вдъхновен от Томи Верчети.

В духа на съвременната рационализирана логистика физическото разпространение на играта претърпя пълно преминаване към „digital-first“ модел, което в момента предизвиква значителни дискусии сред традиционните фенове в гейминг средите. Когато доставките за търговската мрежа официално започнат да пристигат в магазините по целия свят, купувачите, които вземат физическо издание в кутия, няма да намерят традиционен Blu-ray диск в пластмасовата опаковка; вместо това кутията ще съдържа код за еднократна употреба за високоскоростно цифрово изтегляне. За да компенсира липсата на физически носител, Rockstar предоставя както на купувачите на цифровата, така и на тези на физическата версия незабавен и ранен достъп до мрежата с данни, което позволява на купувачите и от двата канала да започнат предварително изтегляне на огромните софтуерни блокове с висока разделителна способност, считано от 12 ноември. Това гарантира, че играта може да бъде напълно инсталирана на хардуера на PlayStation 5 и Xbox Series X|S достатъчно рано, като се осигурява гладка подготовка за играчите да стартират незабавно кампанията за един играч в момента, в който глобалните сървъри официално започнат да работят в деня на пускането – 19 ноември 2026 година.