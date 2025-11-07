Новини
Отложиха премиерата на GTA VI отново

7 Ноември, 2025 13:20

Очаква се представянето да се състои след около една година

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният наследник на емблематичната поредица с отворен свят, Grand Theft Auto VI, срещна поредното препятствие по пътя си към пускането.

Rockstar Games официално потвърди второ отлагане на заглавието, като премести датата на пускане от предварително обявената 26 май 2026 година на 19 ноември 2026 година. Това последно отлагане добавя още няколко месеца към и без това дългото чакане за феновете на прочутата поредица, чиято премиера първоначално беше планирана за 2025 година.

В ход, който отразява стремежа към най-високо качество, Rockstar заяви, че допълнителното време е необходимо, за да се довърши играта с „нивото на изпипаност, което очаквате и заслужавате“. Разработчикът се извини на своите верни фенове, подчертавайки ангажимента си да предостави безупречно преживяване.

Студиото сподели ентусиазма си за крайния продукт, отбелязвайки, че удълженото чакане в крайна сметка ще позволи на играчите да се потопят напълно в „разрастващата се държава Леонида и завръщането в съвременния Vice City“. Заглавието остава планирано за пускане на конзолите от настоящото поколение, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.


    Ар чи требвъ и дъ я хакнем за бг пазара т.е. за ползвателите...

    13:37 07.11.2025