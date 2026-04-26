Redmi работи над три смартфона с 10 000мАч батерия

Ерата на „страха от изтощаване на батерията“ може би е пред последния си изпитателен етап. Според най-новата информация от Digital Chat Station, Redmi в момента тества три различни модела смартфони, оборудвани с огромни батерии с капацитет 10 000 мАч.

Изтеклият технически профил подсказва, че това не са просто устройства с голям капацитет, а и с висока производителност. Батериите използват едноклетъчна архитектура – избор, който позволява по-тънко шаси (според информациите, Redmi K90 Ultra ще бъде под 8,5 мм), но създава регулаторна пречка за европейския пазар, където често се предпочитат двуклетъчни дизайни за спазване на изискванията за безопасност. За да направи такъв огромен резерв практичен, Redmi съчетава клетките със 100 W кабелно бързо зареждане, което теоретично би трябвало да позволи зареждане от 0 до 100% за около 45 до 55 минути – нещо нечувано за батерия от такъв мащаб само преди година.

Докато серията Redmi K остава с висока производителност, достъпна само в Китай, нейният хардуер често намира пътя си към глобалните пазари под бранда на Poco. Анализаторите вече посочват предстоящите Poco X8 Pro и Poco F8 като вероятните получатели на този хардуер с „екстремна издръжливост“ за азиатските и индийските пазари. Въпреки това, изтеклите данни за глобалния Redmi Note 17 Pro Max предполагат малко по-консервативна батерия от 9 210 mAh, вероятно модифицирана версия, проектирана да отговаря на международните стандарти за доставка и безопасност, като същевременно предлага почти двойно по-голям капацитет от настоящите флагмани.

Хардуерът, поддържащ тези батерии, е също толкова амбициозен. Слуховете сочат, че моделите от висок клас, вероятно част от семейството Redmi K90, ще разполагат с чипсет MediaTek Dimensity 9500, метална средна рамка и 1,5K LTPS дисплей с честота на опресняване 165 Hz. Чрез комбинирането на чипсет от флагманско ниво с батерия с капацитет 10 000 mAh, Redmi се насочва към специфична „хардкор“ демографска група – геймъри и потребители, които изискват тридневен живот на батерията, без да се жертва ергономичността на един модерен, тънък смартфон.