Redmi работи над три смартфона с 10 000мАч батерия

26 Април, 2026 11:30 511 1

За съжаление едва ли ще видим някой от тях в Европа

Галин Ганев

Ерата на „страха от изтощаване на батерията“ може би е пред последния си изпитателен етап. Според най-новата информация от Digital Chat Station, Redmi в момента тества три различни модела смартфони, оборудвани с огромни батерии с капацитет 10 000 мАч.

Изтеклият технически профил подсказва, че това не са просто устройства с голям капацитет, а и с висока производителност. Батериите използват едноклетъчна архитектура – избор, който позволява по-тънко шаси (според информациите, Redmi K90 Ultra ще бъде под 8,5 мм), но създава регулаторна пречка за европейския пазар, където често се предпочитат двуклетъчни дизайни за спазване на изискванията за безопасност. За да направи такъв огромен резерв практичен, Redmi съчетава клетките със 100 W кабелно бързо зареждане, което теоретично би трябвало да позволи зареждане от 0 до 100% за около 45 до 55 минути – нещо нечувано за батерия от такъв мащаб само преди година.

Докато серията Redmi K остава с висока производителност, достъпна само в Китай, нейният хардуер често намира пътя си към глобалните пазари под бранда на Poco. Анализаторите вече посочват предстоящите Poco X8 Pro и Poco F8 като вероятните получатели на този хардуер с „екстремна издръжливост“ за азиатските и индийските пазари. Въпреки това, изтеклите данни за глобалния Redmi Note 17 Pro Max предполагат малко по-консервативна батерия от 9 210 mAh, вероятно модифицирана версия, проектирана да отговаря на международните стандарти за доставка и безопасност, като същевременно предлага почти двойно по-голям капацитет от настоящите флагмани.

Хардуерът, поддържащ тези батерии, е също толкова амбициозен. Слуховете сочат, че моделите от висок клас, вероятно част от семейството Redmi K90, ще разполагат с чипсет MediaTek Dimensity 9500, метална средна рамка и 1,5K LTPS дисплей с честота на опресняване 165 Hz. Чрез комбинирането на чипсет от флагманско ниво с батерия с капацитет 10 000 mAh, Redmi се насочва към специфична „хардкор“ демографска група – геймъри и потребители, които изискват тридневен живот на батерията, без да се жертва ергономичността на един модерен, тънък смартфон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даката

    2 0 Отговор
    Изтощава ти се батерията на електрическият автомобил, докато си на път...включваш телефона си и караш още няколко километра, до бензиностанция или пункт за ел. зареждане... кеф.

    11:48 26.04.2026