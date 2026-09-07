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Дете на една година е убито във Варна, задържана е близка на семейството

Дете на една година е убито във Варна, задържана е близка на семейството

7 Септември, 2026 13:37 1 083 6

  • дете-
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  • задържана жена

33-годишната жена е привлечена като обвиняема за убийство на малолетно лице. Първоначално наблюдаващият прокурор я задържал за срок до 72 часа, след което Окръжната прокуратура във Варна поискала от съда да ѝ бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. Варненският окръжен съд е уважил искането и е постановил 33-годишната жена да остане в ареста.

Дете на една година е убито във Варна, задържана е близка на семейството - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

33-годишна жена от Варна е обвинена в убийството на едногодишно дете и остава за постоянно в ареста. Мярка „задържане под стража“ е определена от Варненския окръжен съд по искане на прокуратурата, съобщават от Апелативна прокуратура Варна, цитирани от Нова телевизия.
Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно дете, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които установили, че детето е починало.
Първоначално е образувано досъдебно производство, за да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около смъртта. Назначената съдебномедицинска експертиза обаче показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление. В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана.

Жената е привлечена като обвиняема за убийство на малолетно лице. Първоначално наблюдаващият прокурор я задържал за срок до 72 часа, след което Окръжната прокуратура във Варна поискала от съда да ѝ бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение.
Варненският окръжен съд е уважил искането и е постановил 33-годишната жена да остане в ареста. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на детето.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    7 3 Отговор
    Нека да позная - цигани

    13:49 07.09.2026

  • 2 Тая

    2 1 Отговор
    Ако може на парченца.

    13:57 07.09.2026

  • 3 То си

    2 2 Отговор
    мирише на циганска работа.

    Коментиран от #5

    14:03 07.09.2026

  • 4 да попитам

    0 0 Отговор
    За квартал "Максуда" ли става въпрос, че да се ориентираме за етноса?!?

    14:18 07.09.2026

  • 5 циганин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "То си":

    вие българите станахте бетер от нас циганите!

    14:20 07.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.