Дрон е открит в морето край нос Калиакра

Военноморските сили са извършили операция по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море край нос Калиакра. Това съобщават от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.
Специализиран екип от Военноморска база - Варна е бил активиран в късния следобед на 6 септември след сигнал и искане за съдействие от Министерството на вътрешните работи.
Дронът е бил забелязан във водата на около 650 метра североизточно от нос Калиакра. Военнослужещите са извършили разузнаване и проверка на апарата, след което е установено, че той не представлява опасност.
Безпилотното летателно средство е било извадено и транспортирано до района на военноморската база. Операцията е извършена след разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Военноморските сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Източна ромелия
14:05 07.09.2026
2 Никой
14:05 07.09.2026
3 Мимч
Коментиран от #13
14:12 07.09.2026
4 ганчо мирчев с двата пръста чело
14:22 07.09.2026
5 Никой
Коментиран от #6, #7
14:22 07.09.2026
6 от острова
До коментар #5 от "Никой":За това, най-добре да не възстават, а да си стоят под осмаснко присъствие
14:26 07.09.2026
7 Българин 🇧🇬
До коментар #5 от "Никой":А знаеш ли колко пъти българите са молили католическите папи да помогнат на България ? Колко пъти сме ги молили да "попаднем под западно влияние " ? Но интерес от запада никакъв . Дори на страната на османците при българските въстания .
14:35 07.09.2026
8 Специалист
14:36 07.09.2026
9 ШЕФА
14:41 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оптимист
Когато войната е мир, лъжата е истина и невежеството - сила...не е важно ние да сме добре, важно е другите да са зле.
14:46 07.09.2026
12 Теслатъ
Коментиран от #14
14:47 07.09.2026
13 Смехории
До коментар #3 от "Мимч":Ти май си забравил ,че цяла седмица говориха за украинския дрон в царевичака , привикаха посланичката , пратиха писмо до Украйна . За останалите дронове, които се оказаха руски ни дума , ни вопъл , ни стон . Май много ги е страх от Мутрафонова и Кинтекса , и Мунчо , и всички в това правителство .
14:55 07.09.2026
14 Хи хи
До коментар #12 от "Теслатъ":Не ще питам Митко СМС , той ги разпознава най добре . С половин уста говори за руските дронове а за украинските ни разбра цяла Европа
14:58 07.09.2026
15 А50
15:02 07.09.2026
16 Мунчо
Руски е! Има и Калашников от Арсенал,
Казанлък!
Велики мекерета!
15:07 07.09.2026
17 дядото
15:16 07.09.2026