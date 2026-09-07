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Дрон е открит в морето край нос Калиакра

Дрон е открит в морето край нос Калиакра

7 Септември, 2026 13:56 916 17

  • дрон-
  • море-
  • нос калиакра

Военнослужещите са извършили разузнаване и проверка на апарата, след което е установено, че той не представлява опасност.

Дрон е открит в морето край нос Калиакра - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военноморските сили са извършили операция по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море край нос Калиакра. Това съобщават от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.
Специализиран екип от Военноморска база - Варна е бил активиран в късния следобед на 6 септември след сигнал и искане за съдействие от Министерството на вътрешните работи.
Дронът е бил забелязан във водата на около 650 метра североизточно от нос Калиакра. Военнослужещите са извършили разузнаване и проверка на апарата, след което е установено, че той не представлява опасност.

Безпилотното летателно средство е било извадено и транспортирано до района на военноморската база. Операцията е извършена след разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Военноморските сили.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източна ромелия

    18 1 Отговор
    Ами то вече е така в Черно море има повече плаващи дронове от рибата в него

    14:05 07.09.2026

  • 2 Никой

    16 4 Отговор
    Някой знае ли къде е генерала с мишо сърце ? Фанелката " Кинтекс " няма ли да се изтипоса ?

    14:05 07.09.2026

  • 3 Мимч

    25 4 Отговор
    А, чии е дрона.? Сигурно е украински и за това не съобщавате.Страх ви е от зеления бандит....

    Коментиран от #13

    14:12 07.09.2026

  • 4 ганчо мирчев с двата пръста чело

    14 2 Отговор
    Ако се окаже, че дрона е украински, посланието е ясно!

    14:22 07.09.2026

  • 5 Никой

    3 8 Отговор
    " ако въстаналите срещу турците народи не бъдат под наше , а попаднат под западно влияние, тогава неизбежно нещата на Балканския полуостров така ще се променят , че ще бъдат несравнимо по вредни за Русия " . Граф Игнатиев .

    Коментиран от #6, #7

    14:22 07.09.2026

  • 6 от острова

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    За това, най-добре да не възстават, а да си стоят под осмаснко присъствие

    14:26 07.09.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    А знаеш ли колко пъти българите са молили католическите папи да помогнат на България ? Колко пъти сме ги молили да "попаднем под западно влияние " ? Но интерес от запада никакъв . Дори на страната на османците при българските въстания .

    14:35 07.09.2026

  • 8 Специалист

    6 1 Отговор
    Честито на плажуващите.Догодина никой няма да отиде на черноморието.Не само ще ревете за германските и българските туристи но въобще няма да има никой

    14:36 07.09.2026

  • 9 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Веднага идиотова главнокомандващият Българската армия да свиква Съвета за нац.сигурност,да вдигат Ф-16 и да атакуваме Русия ! хихи И да не забравят преди това да осъдят остро това вероломно нападение от страна на В.Путин !

    14:41 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оптимист

    5 0 Отговор
    Таз година в Черно море, догодина в българските градове.
    Когато войната е мир, лъжата е истина и невежеството - сила...не е важно ние да сме добре, важно е другите да са зле.

    14:46 07.09.2026

  • 12 Теслатъ

    5 2 Отговор
    Е, щом е укро дрончеот само себе си съ разбира, че е "безопасно"..., питайте ДнкоФ и Тагаренко ако не вервате!!! -))))))))

    Коментиран от #14

    14:47 07.09.2026

  • 13 Смехории

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мимч":

    Ти май си забравил ,че цяла седмица говориха за украинския дрон в царевичака , привикаха посланичката , пратиха писмо до Украйна . За останалите дронове, които се оказаха руски ни дума , ни вопъл , ни стон . Май много ги е страх от Мутрафонова и Кинтекса , и Мунчо , и всички в това правителство .

    14:55 07.09.2026

  • 14 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Теслатъ":

    Не ще питам Митко СМС , той ги разпознава най добре . С половин уста говори за руските дронове а за украинските ни разбра цяла Европа

    14:58 07.09.2026

  • 15 А50

    3 0 Отговор
    Нали искахте украйнците да ви дадът технология за дронове, еми ето даваг ви я.

    15:02 07.09.2026

  • 16 Мунчо

    1 0 Отговор
    Да позная от първия път!
    Руски е! Има и Калашников от Арсенал,
    Казанлък!
    Велики мекерета!

    15:07 07.09.2026

  • 17 дядото

    1 0 Отговор
    ако е този на снимката много запазен за падане,но лесен за разпознаване,а вие мълчите

    15:16 07.09.2026

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