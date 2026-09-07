Дрон е открит в морето край нос Калиакра

Военноморските сили са извършили операция по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море край нос Калиакра. Това съобщават от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.

Специализиран екип от Военноморска база - Варна е бил активиран в късния следобед на 6 септември след сигнал и искане за съдействие от Министерството на вътрешните работи.

Дронът е бил забелязан във водата на около 650 метра североизточно от нос Калиакра. Военнослужещите са извършили разузнаване и проверка на апарата, след което е установено, че той не представлява опасност.

Безпилотното летателно средство е било извадено и транспортирано до района на военноморската база. Операцията е извършена след разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Военноморските сили.