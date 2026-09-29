27 кандидатпрезидентски двойки на изборите през октомври

Финално на изборите на 25 октомври ще има 27 кандидатпрезидентски двойки, издигнати от 20 инициативни комитета и 7 партии. Това съобщи на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова, цитирана от бТВ.
На 27 септември изтече срокът, в който трябваше да се направят проверки на кандидатите и списъците в подкрепа на регистрацията им.
Балова припомни, че днес до 24:00 часа е срокът за подаване на онлайн заявления за гласуване в държави извън България. „Тези, които все пак изпуснат срока, може да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври“.
До 13:30 ч. днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави. „Точният списък на страните и местата, където ще има секции, ще бъде определени след 3 октомври“, подчерта Балова.
След преглед на МВнР, там, където има подадени заявления за гласуване от над 40 души, ще бъде организирана секция. Тогава ще бъде утвърден и списъкът с държави, изтъкна говорителят на ЦИК.
До 8 октомври ЦИК трябва да проведе и консултациите за съставите на избирателните комисии в чужбина.
„У нас към момента общият брой на секциите е 11 600 като в 9311, от тях има повече от 300 избиратели и там ще се гласува на машина. В останалите – с под 300 избиратели, вотът ще е с хартиена бюлетина“, припомни последните промени в Изборния кодекс говорителят на ЦИК.
„Предстои през октомври да се определят съответните срокове за подвижните избирателни секции, тези в болничните заведения, така че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии, подчерта Балова, цитирана от БТА.
Тя съобщи също, че са одобрени техническите характеристики на хартиените бюлетини и защита на специализираната хартия за машинно гласуване, като днес ще се разглежда обществената поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини и ролките за специализираните устройства за машинно гласуване. Предвидени са и количества бюлетини и за евентуален балотаж.
Спазвайки изискванията на ИК, ЦИК ще отправи и покана до печатницата на БНБ за преговори и консултации за сключване на договор.
Балова съобщи също, че подготовката на софтуера на машините за гласуване също е в ход. „За разяснителната кампания имаме 200 машини, очакваме на тях да бъде качена демо версията, така че в началото на другата седмица ще имаме първите срещи по отношение на информационната кампания“, изтъкна тя.
До момента наблюдатели за избори са регистрирали две български и три международни организации.
„Всеки вторник ще бъде актуализиран регистърът на средствата, които са изразходвани по медийните пакети“, допълни Балова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:34 29.09.2026
2 академик Денко молеца
Коментиран от #5
16:38 29.09.2026
3 Горски
16:39 29.09.2026
4 лама Иво
16:43 29.09.2026
5 Стоян
До коментар #2 от "академик Денко молеца":Оф, с тая Стоянка, човек само за избори да мисли :)
16:49 29.09.2026
6 Гюров
След като се е хванал на публична длъжност, е открит за всяккви въпроси и трябва да отговаря!
Не да се върти и ослушва две седмици вече!
Всеки може да сбърка с наркотиците, всеки се нуждае от помощ, но кандидатът Гюров бяга от отговор, значи крие нещо!
Щом крие едно, значи крие и други неща!
Значи не е достоен за президент? Къде е тръгнал тогава?!
Кандев също не отговаря на въпроса дали се е самопредлагал за вице на Йотова?
Що за смешници са тия двамата? Каква опозиция са ?
16:56 29.09.2026
7 избирател
16:57 29.09.2026
8 Опозиция на Тафрвъ
За това тях не ги канят много по медиите, понеже казионната опозиция, като Гюров и Кандев, се страхува от тях!
Забележете, че няма НИТО ЕДИН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ ЗА НЕНЧЕВ И КИРИЛОВА!
На журналистите им е забранено дори да ги споменават! Сякаш ги няма.
16:58 29.09.2026
9 Алито
се увеличават! Много лапачи, малко сеячи!
16:58 29.09.2026
10 Веселяка
16:59 29.09.2026
11 Анонимен
17:29 29.09.2026
12 Хаха
17:29 29.09.2026