27 кандидатпрезидентски двойки на изборите през октомври

Финално на изборите на 25 октомври ще има 27 кандидатпрезидентски двойки, издигнати от 20 инициативни комитета и 7 партии. Това съобщи на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова, цитирана от бТВ.

На 27 септември изтече срокът, в който трябваше да се направят проверки на кандидатите и списъците в подкрепа на регистрацията им.

Балова припомни, че днес до 24:00 часа е срокът за подаване на онлайн заявления за гласуване в държави извън България. „Тези, които все пак изпуснат срока, може да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври“.

До 13:30 ч. днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави. „Точният списък на страните и местата, където ще има секции, ще бъде определени след 3 октомври“, подчерта Балова.

След преглед на МВнР, там, където има подадени заявления за гласуване от над 40 души, ще бъде организирана секция. Тогава ще бъде утвърден и списъкът с държави, изтъкна говорителят на ЦИК.

До 8 октомври ЦИК трябва да проведе и консултациите за съставите на избирателните комисии в чужбина.

„У нас към момента общият брой на секциите е 11 600 като в 9311, от тях има повече от 300 избиратели и там ще се гласува на машина. В останалите – с под 300 избиратели, вотът ще е с хартиена бюлетина“, припомни последните промени в Изборния кодекс говорителят на ЦИК.

„Предстои през октомври да се определят съответните срокове за подвижните избирателни секции, тези в болничните заведения, така че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии, подчерта Балова, цитирана от БТА.

Тя съобщи също, че са одобрени техническите характеристики на хартиените бюлетини и защита на специализираната хартия за машинно гласуване, като днес ще се разглежда обществената поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини и ролките за специализираните устройства за машинно гласуване. Предвидени са и количества бюлетини и за евентуален балотаж.

Спазвайки изискванията на ИК, ЦИК ще отправи и покана до печатницата на БНБ за преговори и консултации за сключване на договор.

Балова съобщи също, че подготовката на софтуера на машините за гласуване също е в ход. „За разяснителната кампания имаме 200 машини, очакваме на тях да бъде качена демо версията, така че в началото на другата седмица ще имаме първите срещи по отношение на информационната кампания“, изтъкна тя.

До момента наблюдатели за избори са регистрирали две български и три международни организации.

„Всеки вторник ще бъде актуализиран регистърът на средствата, които са изразходвани по медийните пакети“, допълни Балова.