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27 кандидатпрезидентски двойки на изборите през октомври

27 кандидатпрезидентски двойки на изборите през октомври

29 Септември, 2026 16:33 577 12

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  • кандидатпрезидентски двойки

До 13,30 ч. днес са подадени над 35 500 заявления за гласуване в 72 държави

27 кандидатпрезидентски двойки на изборите през октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Финално на изборите на 25 октомври ще има 27 кандидатпрезидентски двойки, издигнати от 20 инициативни комитета и 7 партии. Това съобщи на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова, цитирана от бТВ.

На 27 септември изтече срокът, в който трябваше да се направят проверки на кандидатите и списъците в подкрепа на регистрацията им.

Балова припомни, че днес до 24:00 часа е срокът за подаване на онлайн заявления за гласуване в държави извън България. „Тези, които все пак изпуснат срока, може да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври“.

До 13:30 ч. днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави. „Точният списък на страните и местата, където ще има секции, ще бъде определени след 3 октомври“, подчерта Балова.

След преглед на МВнР, там, където има подадени заявления за гласуване от над 40 души, ще бъде организирана секция. Тогава ще бъде утвърден и списъкът с държави, изтъкна говорителят на ЦИК.

До 8 октомври ЦИК трябва да проведе и консултациите за съставите на избирателните комисии в чужбина.

„У нас към момента общият брой на секциите е 11 600 като в 9311, от тях има повече от 300 избиратели и там ще се гласува на машина. В останалите – с под 300 избиратели, вотът ще е с хартиена бюлетина“, припомни последните промени в Изборния кодекс говорителят на ЦИК.

„Предстои през октомври да се определят съответните срокове за подвижните избирателни секции, тези в болничните заведения, така че това не е окончателният брой секционни избирателни комисии, подчерта Балова, цитирана от БТА.

Тя съобщи също, че са одобрени техническите характеристики на хартиените бюлетини и защита на специализираната хартия за машинно гласуване, като днес ще се разглежда обществената поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини и ролките за специализираните устройства за машинно гласуване. Предвидени са и количества бюлетини и за евентуален балотаж.

Спазвайки изискванията на ИК, ЦИК ще отправи и покана до печатницата на БНБ за преговори и консултации за сключване на договор.

Балова съобщи също, че подготовката на софтуера на машините за гласуване също е в ход. „За разяснителната кампания имаме 200 машини, очакваме на тях да бъде качена демо версията, така че в началото на другата седмица ще имаме първите срещи по отношение на информационната кампания“, изтъкна тя.

До момента наблюдатели за избори са регистрирали две български и три международни организации.

„Всеки вторник ще бъде актуализиран регистърът на средствата, които са изразходвани по медийните пакети“, допълни Балова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.Спасителят на Шипка.Спаси честта на България.

    16:34 29.09.2026

  • 2 академик Денко молеца

    4 0 Отговор
    Тази стоянка е доцент, скоро и професор. Толкова за тежестта на съвременните академични титли.

    Коментиран от #5

    16:38 29.09.2026

  • 3 Горски

    5 1 Отговор
    Ала бала портокала. Президента се знае кой ще е. 3 месеца преди изборите. Не следва да се харчат пари за избори в чужбина. Комисии, хонорари, машини. В краен случай да се въведе гласуване по пощата! Щом са толкова големи мераклии влак, кола, самолет и в България за да гласуват! В България българите ги мързи на 50 метра да отидат да гласуват, после ревът до небето, че всичко било скъпо и животът им бил труден. В чужбина хората пътуват с кола по 100-200 километра белким нещо се промени за роднините им на територията. Според мен, право да гласува трябва да има само гражданин на РБ със поне една година престой във държавата преди изборите. Тия са избрали да живеят другаде. Откъде накъде ще гласуват за президент?

    16:39 29.09.2026

  • 4 лама Иво

    3 1 Отговор
    Ние от хижа Петрохан вече сме направили своя избор и той е лама Гюро и милицонер Кандю

    16:43 29.09.2026

  • 5 Стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "академик Денко молеца":

    Оф, с тая Стоянка, човек само за избори да мисли :)

    16:49 29.09.2026

  • 6 Гюров

    2 0 Отговор
    дължи отговор на въпроса дали се е лекувал в наркокомуна?

    След като се е хванал на публична длъжност, е открит за всяккви въпроси и трябва да отговаря!
    Не да се върти и ослушва две седмици вече!

    Всеки може да сбърка с наркотиците, всеки се нуждае от помощ, но кандидатът Гюров бяга от отговор, значи крие нещо!

    Щом крие едно, значи крие и други неща!

    Значи не е достоен за президент? Къде е тръгнал тогава?!

    Кандев също не отговаря на въпроса дали се е самопредлагал за вице на Йотова?

    Що за смешници са тия двамата? Каква опозиция са ?

    16:56 29.09.2026

  • 7 избирател

    0 0 Отговор
    ма много малко са трябваше още стотина та човек да има избор

    16:57 29.09.2026

  • 8 Опозиция на Тафрвъ

    2 0 Отговор
    са само две двойки кандидати- Ненчев - Кирилова и Костадинов - Волгин!

    За това тях не ги канят много по медиите, понеже казионната опозиция, като Гюров и Кандев, се страхува от тях!

    Забележете, че няма НИТО ЕДИН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ ЗА НЕНЧЕВ И КИРИЛОВА!
    На журналистите им е забранено дори да ги споменават! Сякаш ги няма.

    16:58 29.09.2026

  • 9 Алито

    1 0 Отговор
    Те всяка година жадните да лапат само,
    се увеличават! Много лапачи, малко сеячи!

    16:58 29.09.2026

  • 10 Веселяка

    0 1 Отговор
    Аз пак ще гласувам за Волен или Лупи 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди 🤣

    16:59 29.09.2026

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    Избори има във Венецуела

    17:29 29.09.2026

  • 12 Хаха

    0 0 Отговор
    Кандев корупцията, нека стане президент ще има да лапа може и небостъргач да направи, че ако проверите къщата за няколко милиона от нашите парички, ще му се зарадвате и лично е искал суми от Картофа и от много други

    17:29 29.09.2026

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