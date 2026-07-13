Тестват автономни системи за магистрално шофиране в Европа

Световната надпревара за надмощие в областта на автономните превозни средства отдавна се превърна в сблъсък между американските и китайските гиганти, като традиционните европейски автомобилни производители до голяма степен остават в бавната лента. Mercedes за кратко време излезе в заглавията с официално сертифицирания си софтуер „Drive Pilot“ от ниво 3, но оттогава компанията от Щутгарт намали амбициите си, за да усъвършенства своите масови системи за подпомагане на водача от ниво 2. Въпреки това, нов претендент от континента се готви да разтърси установения ред. Белгийско-американският технологичен стартъп Aidoptation получи първото в историята разрешение от европейските регулаторни органи да тества пакет за напълно автономно шофиране от ниво 4 при магистрални скорости по обществените пътища на Европейския съюз.

Бойното поле за този рисков тест обхваща 100-километрова обиколка по магистралите E313 и E314 в белгийската провинция Лимбург. Макар истинската автономност от ниво 4 да изисква машина, способна да се придвижва напълно без надзор в рамките на конкретни географски ограничения, подобно на градските роботизирани таксита, пуснати в експлоатация от Waymo, Zoox и Tesla, Aidoptation стратегически насочва непосредствените си търговски усилия към нивото 3. От решаващо значение е, че софтуерът им разчита на математически модели, основани на първите принципи, вместо на традиционните невронни мрежи за изкуствен интелект, предпочитани от конкурентите, избор, създаден с цел да осигури напълно проследима, ред по ред прозрачност за предпазливите регулаторни органи и застрахователните експерти.

За да подложи този авангарден софтуер на изпитание, компанията е избрала изцяло електрическия Maserati GranTurismo Folgore със 761 конски сили. Aidoptation е оборудвала нископрофилното електрическо купе с цялостен набор от LiDAR, радар, хардуер за проследяване с камери и специално разработена роботика. Непосредствената цел е да се провери логиката за избягване на сблъсъци в спешни ситуации при скорости над 120 км/ч. Докато традиционните системи от ниво 3, като асистентът за движение в задръствания на Mercedes-Benz, са строго ограничени до скорост под 90 км/ч, Aidoptation се стреми към реални скорости по магистралите. При 120 км/ч автомобилът изминава повече от 50 метра за 1,5 секунди, времето, необходимо на човешкия мозък да разпознае опасността, което означава, че алгоритъмът за автоматично избягване за част от секундата би могъл да бъде последната линия на защита срещу фатални инциденти при високи скорости по магистралите.