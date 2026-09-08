Зеленски: Американските преговарящи са представили „добри идеи“ за край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи за мир Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко „добри идеи“ за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

През изминалия уикенд Уиткоф и Къшнър посетиха Русия и Украйна, където проведоха неколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин. Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за прекратяването на войната, която вече е в петата си година.

Киев ще работи по американските предложения

Зеленски не даде подробности за предложенията на Уиткоф и Къшнър. Той посочи, че Киев се е споразумял с американските представители да работи по идеите им.

Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември. По думите му на срещата ще бъде обсъдена и подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна през зимния период.

Киев и Москва остават на различни позиции

Украйна и Русия продължават да имат съществени разногласия относно начина за прекратяване на войната. Сред ключовите въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния регион Донбас, които Москва обяви за свои, но не успя да завладее въпреки продължителните боеве.

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци. Зеленски изрази благодарност към Съединените щати за усилията им да възобновят дипломатическия процес.

Той заяви, че представители на Украйна, САЩ и Европа ще се срещнат в близко бъдеще, за да подготвят следваща тристранна среща. Като възможни домакини са посочени Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или други държави.

Зеленски заяви готовност за компромис

По думите на украинския президент на следващата среща могат да бъдат обсъдени въпроси, свързани с износа на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други теми.

Зеленски заяви, че Украйна е готова за компромис. Той посочи също, че трябва да продължат преговорите за размяна на военнопленници, с цел да се увеличи броят на разменените военнослужещи и да се ускори процесът.

„Трябва не просто да обсъждаме, а да постигнем конкретни резултати“, заяви Зеленски.