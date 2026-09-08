Зеленски: Американските преговарящи са представили „добри идеи“ за край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи за мир Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко „добри идеи“ за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
През изминалия уикенд Уиткоф и Къшнър посетиха Русия и Украйна, където проведоха неколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин. Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за прекратяването на войната, която вече е в петата си година.
Киев ще работи по американските предложения
Зеленски не даде подробности за предложенията на Уиткоф и Къшнър. Той посочи, че Киев се е споразумял с американските представители да работи по идеите им.
Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември. По думите му на срещата ще бъде обсъдена и подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна през зимния период.
Киев и Москва остават на различни позиции
Украйна и Русия продължават да имат съществени разногласия относно начина за прекратяване на войната. Сред ключовите въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния регион Донбас, които Москва обяви за свои, но не успя да завладее въпреки продължителните боеве.
Дипломатическите усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци. Зеленски изрази благодарност към Съединените щати за усилията им да възобновят дипломатическия процес.
Той заяви, че представители на Украйна, САЩ и Европа ще се срещнат в близко бъдеще, за да подготвят следваща тристранна среща. Като възможни домакини са посочени Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или други държави.
Зеленски заяви готовност за компромис
По думите на украинския президент на следващата среща могат да бъдат обсъдени въпроси, свързани с износа на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други теми.
Зеленски заяви, че Украйна е готова за компромис. Той посочи също, че трябва да продължат преговорите за размяна на военнопленници, с цел да се увеличи броят на разменените военнослужещи и да се ускори процесът.
„Трябва не просто да обсъждаме, а да постигнем конкретни резултати“, заяви Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
Коментиран от #11, #15, #34
14:55 08.09.2026
2 Гост
14:56 08.09.2026
3 Интересува ме
14:56 08.09.2026
4 осраински
Това са три депресиращи заключения от последния кръг на „совалката дипломация“ в Москва и Киев, в който участват зетят на Тръмп, Джаред Кушнър, и специалният пратеник Стив Уиткоф.
Коментиран от #7, #17
14:58 08.09.2026
5 Да се вижда западната граница
Какво стана със смелите настъпващи украинци и развитието на перемогата ....дайте инфо днес в каква посока се движат яхнали абрамси и леопарди. Нещо за някоя нова Победа
Коментиран от #14, #25
14:59 08.09.2026
6 Иска
15:00 08.09.2026
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "осраински":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!!
Коментиран от #13
15:00 08.09.2026
8 пешо
15:00 08.09.2026
9 Анонимен
15:02 08.09.2026
10 Удри копейката с лопатЕто!
15:02 08.09.2026
11 Цяла зима
До коментар #1 от "Крум":ще им разнищват шинелите на смелите украинци. А на пролет ще има преброяване на оцелели и територии. Със сигурност териториите ще бъдат повече от оцелелите.
15:02 08.09.2026
12 Зелен зелен
15:03 08.09.2026
13 осраински
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Одеса се превърна в гробище на НАТО, корабите потъват
Коментиран от #18
15:03 08.09.2026
14 Кво стана с Киев за два дня?
До коментар #5 от "Да се вижда западната граница":Боклук с буклук.
15:03 08.09.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Крум":ти поне 1 руснак познаваш ли?ЩЕтко?
Коментиран от #27
15:04 08.09.2026
16 Зеленият
Коментиран от #24
15:04 08.09.2026
17 Атина Палада
До коментар #4 от "осраински":Не вярвам,че Уиткоф и Къшнър са били в Москва заради Украйна! А защо след това и в Киев!?! Блъф! САЩ и Русия блъфират!
Коментиран от #22
15:04 08.09.2026
18 Ами
До коментар #13 от "осраински":НАТО знаят ли,че парцалите знаете?
15:05 08.09.2026
19 Оооооо
15:05 08.09.2026
20 осраински
Първите експлозии на балистични ракети, които противовъздушната отбрана на Киев не успя да прихване, станаха в 00:39 ч. Но това беше само началото. Експлозиите продължиха всяка минута. За по-малко от час военната база в Киев претърпя мощен удар с балистични и крилати ракети. Цели на украинските въоръжени сили в предградията бяха атакувани от дронове с реактивен двигател „Геран-4“.
Социалните мрежи в Киев са изпълнени с панически коментари.
Коментиран от #26
15:05 08.09.2026
21 Да се знае!
15:06 08.09.2026
22 Ол1гофрен,
До коментар #17 от "Атина Палада":Няма държава Русия.
Коментиран от #30, #33
15:07 08.09.2026
23 И ние българите имаме
15:07 08.09.2026
24 осраински
До коментар #16 от "Зеленият":Учи руски все още имаш време
15:08 08.09.2026
25 Атина Палада
До коментар #5 от "Да се вижда западната граница":Посока Лвов! Дано не подминат Лвов с абрамсите,че нещо им нямам доверие на украинците:) Да не стигнат БрУсел:)
Коментиран от #28
15:08 08.09.2026
26 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #20 от "осраински":Върви ли?
Коментиран от #31
15:08 08.09.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":туй няма ли кой да го заведе на ветеринар да му направи една евтаназийка ???!
15:09 08.09.2026
28 Сметах,сметах
До коментар #25 от "Атина Палада":Вече трябваше да са на Ламанша.
Коментиран от #38
15:09 08.09.2026
29 Хахахаха .....нищожество
И Киев се бил споразумял с американските представители да работи по идеите им.
15:09 08.09.2026
30 Атина Палада
До коментар #22 от "Ол1гофрен,":И какво е това име с което са те кръстили родителите ти?
15:10 08.09.2026
31 осраински
До коментар #26 от "Как е бизнесът на Кобзон?":Едва ли ще излезеш от клиничната смърт
15:12 08.09.2026
32 Поредната N по ред
15:12 08.09.2026
33 Аде ве
До коментар #22 от "Ол1гофрен,":Ае шматка ти география учил ли си
Коментиран от #37
15:12 08.09.2026
34 Хахахаха
До коментар #1 от "Крум":Незнам, но той оправи балатона на руснаците. Тупин вече рядко се показва от бункера.
15:13 08.09.2026
35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
36 Туй нищожество
15:14 08.09.2026
37 Той е тролей
До коментар #33 от "Аде ве":Що се занимаваш с отпадък!
15:14 08.09.2026
38 Атина Палада
До коментар #28 от "Сметах,сметах":На руснаците не им трябва Ламанша,ама украинците ,както първо ни обезоръжиха,източиха и последното евро ,ако ни запукат :)))) нема спасение.Или ти имаш доверие на Украйна:))) Не са им щракнали с пръст,не са тръгнали с абрамсите към Европа:)))
Коментиран от #41
15:16 08.09.2026
39 Нещо там казали ли са
15:16 08.09.2026
40 Ами кво дрънка тогава
15:19 08.09.2026
41 Хахахаха
До коментар #38 от "Атина Палада":Ако тупин ги окупира, бъди сигурен, че ще ги прати напред копеизаж!
Коментиран от #44
15:21 08.09.2026
42 Уиткоф и Къшнър
15:22 08.09.2026
43 Киев ще работи по американските
15:25 08.09.2026
44 Атина Палада
До коментар #41 от "Хахахаха":Путин не иска католиците -поляци от Западна Украйна! Да не е луд да издържа чужд народ! Няма такъв лидер по света,който да иска да издържа чужд народ! Путин си взима всичко до Одеса ..Останалото ..даже покани полски историци,унгарски ,румънски. Да си взимат териториите,които смятат за техни!
Та, не Путин ще ги прати,но виж...Тръмп ги е изпратил веднага. Но и без това още от сега украински дронове си се разхождат над Европа,а европейските политически лидери ...по ниски от тревата:) Не смеят да шукнат:))
15:28 08.09.2026