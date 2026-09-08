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Зеленски: Американските преговарящи са представили „добри идеи“ за край на войната
  Тема: Украйна

Зеленски: Американските преговарящи са представили „добри идеи“ за край на войната

8 Септември, 2026 14:51 864 44

  • украйна-
  • зеленски-
  • война-
  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър

Киев се е споразумял с Уиткоф и Къшнър да работи по предложенията, без да разкрива подробности за тях

Зеленски: Американските преговарящи са представили „добри идеи“ за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи за мир Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко „добри идеи“ за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

През изминалия уикенд Уиткоф и Къшнър посетиха Русия и Украйна, където проведоха неколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин. Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за прекратяването на войната, която вече е в петата си година.

Киев ще работи по американските предложения

Зеленски не даде подробности за предложенията на Уиткоф и Къшнър. Той посочи, че Киев се е споразумял с американските представители да работи по идеите им.

Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември. По думите му на срещата ще бъде обсъдена и подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна през зимния период.

Киев и Москва остават на различни позиции

Украйна и Русия продължават да имат съществени разногласия относно начина за прекратяване на войната. Сред ключовите въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния регион Донбас, които Москва обяви за свои, но не успя да завладее въпреки продължителните боеве.

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната са в застой от месеци. Зеленски изрази благодарност към Съединените щати за усилията им да възобновят дипломатическия процес.

Той заяви, че представители на Украйна, САЩ и Европа ще се срещнат в близко бъдеще, за да подготвят следваща тристранна среща. Като възможни домакини са посочени Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или други държави.

Зеленски заяви готовност за компромис

По думите на украинския президент на следващата среща могат да бъдат обсъдени въпроси, свързани с износа на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други теми.

Зеленски заяви, че Украйна е готова за компромис. Той посочи също, че трябва да продължат преговорите за размяна на военнопленници, с цел да се увеличи броят на разменените военнослужещи и да се ускори процесът.

„Трябва не просто да обсъждаме, а да постигнем конкретни резултати“, заяви Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    18 4 Отговор
    Ще ти оправят балтона руснаците,не се тревожи.

    Коментиран от #11, #15, #34

    14:55 08.09.2026

  • 2 Гост

    5 3 Отговор
    Обещали са да не е на сухо, ааааааа, стегай се, Баце!!!

    14:56 08.09.2026

  • 3 Интересува ме

    15 3 Отговор
    какво са казали американците и руснаците, а не какво казва зелено нарко.

    14:56 08.09.2026

  • 4 осраински

    9 3 Отговор
    Владимир Путин не е променил целите си нито за йота от 2022 г. насам и остава решен да продължи да се бори до победа. Доналд Тръмп няма друг мирен план освен прекратяване на конфликта в Украйна по условията на Путин. А Киев изчерпва парите и човешките ресурси, за да се защитава – точно както вече му свършиха и прехващачите „Пейтриът“, за да защити небето си от атака.
    Това са три депресиращи заключения от последния кръг на „совалката дипломация“ в Москва и Киев, в който участват зетят на Тръмп, Джаред Кушнър, и специалният пратеник Стив Уиткоф.

    Коментиран от #7, #17

    14:58 08.09.2026

  • 5 Да се вижда западната граница

    7 0 Отговор
    от ,, отстъпващите,, руски с невъоръжено око е идеята....
    Какво стана със смелите настъпващи украинци и развитието на перемогата ....дайте инфо днес в каква посока се движат яхнали абрамси и леопарди. Нещо за някоя нова Победа

    Коментиран от #14, #25

    14:59 08.09.2026

  • 6 Иска

    4 1 Отговор
    Военнопленници, че не му остана войска.. После пак ще ги върне на руснаците

    15:00 08.09.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за вниманието!!

    Коментиран от #13

    15:00 08.09.2026

  • 8 пешо

    7 1 Отговор
    нарко ще свършиш като мусолини

    15:00 08.09.2026

  • 9 Анонимен

    5 2 Отговор
    Какво ли са му обещали, че изведнъж започна да говори за примирие?

    15:02 08.09.2026

  • 10 Удри копейката с лопатЕто!

    1 8 Отговор
    Докато мърда!

    15:02 08.09.2026

  • 11 Цяла зима

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    ще им разнищват шинелите на смелите украинци. А на пролет ще има преброяване на оцелели и територии. Със сигурност териториите ще бъдат повече от оцелелите.

    15:02 08.09.2026

  • 12 Зелен зелен

    7 1 Отговор
    .. И аз се надявам на много неща ама ей на... Гюров и.... Кандев майна 🤣😂👌.. Кандев... Дето такива неща е надробил. Явно, колкото ти е по пълен памперса, толкова по-голям шанс имаш в родната политика.

    15:03 08.09.2026

  • 13 осраински

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Одеса се превърна в гробище на НАТО, корабите потъват

    Коментиран от #18

    15:03 08.09.2026

  • 14 Кво стана с Киев за два дня?

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Да се вижда западната граница":

    Боклук с буклук.

    15:03 08.09.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    ти поне 1 руснак познаваш ли?ЩЕтко?

    Коментиран от #27

    15:04 08.09.2026

  • 16 Зеленият

    1 7 Отговор
    Никой не може да принуди Украйна да отстъпи доброволно свои територии. Американците единствено могат да продадат оръжия на украинците. Тази зима ще е решаваща за поражението на Русия и нейното разпадане , като СССР.

    Коментиран от #24

    15:04 08.09.2026

  • 17 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Не вярвам,че Уиткоф и Къшнър са били в Москва заради Украйна! А защо след това и в Киев!?! Блъф! САЩ и Русия блъфират!

    Коментиран от #22

    15:04 08.09.2026

  • 18 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "осраински":

    НАТО знаят ли,че парцалите знаете?

    15:05 08.09.2026

  • 19 Оооооо

    4 0 Отговор
    а стига вече сте ни заливали с таа усръинскъ пи...к04

    15:05 08.09.2026

  • 20 осраински

    4 1 Отговор
    Киев прилича на врящ котел. Военни съоръжения горят в няколко квартала на града от двете страни на Днепър. Мобилни украински подразделения за противовъздушна отбрана , в пикапи, препускат бясно сред жилищни сгради , обстрелвайки прелитащи руски дронове и горните етажи на жилищни сгради, попаднали на линията на огъня.

    Първите експлозии на балистични ракети, които противовъздушната отбрана на Киев не успя да прихване, станаха в 00:39 ч. Но това беше само началото. Експлозиите продължиха всяка минута. За по-малко от час военната база в Киев претърпя мощен удар с балистични и крилати ракети. Цели на украинските въоръжени сили в предградията бяха атакувани от дронове с реактивен двигател „Геран-4“.

    Социалните мрежи в Киев са изпълнени с панически коментари.

    Коментиран от #26

    15:05 08.09.2026

  • 21 Да се знае!

    2 1 Отговор
    за радост на населението, а и предвид предстоящите избори в САЩ спешно трябва да се генерират позитивни новини и краткотрайни "борсови възходящи движения"...то без това следват дъждове, кал и докато не замръцне всичко в 404 няма как да има ефективни бойни действия....ами?! еврика: ще спрем бойните действия...

    15:06 08.09.2026

  • 22 Ол1гофрен,

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Няма държава Русия.

    Коментиран от #30, #33

    15:07 08.09.2026

  • 23 И ние българите имаме

    4 0 Отговор
    „добри идеи“ за края на войната ! Капитулация на нацистката хунта в Киев и съд. Народен съд на площада в Одеса и после да се украсят ламбите на булевардите ...

    15:07 08.09.2026

  • 24 осраински

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Зеленият":

    Учи руски все още имаш време

    15:08 08.09.2026

  • 25 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да се вижда западната граница":

    Посока Лвов! Дано не подминат Лвов с абрамсите,че нещо им нямам доверие на украинците:) Да не стигнат БрУсел:)

    Коментиран от #28

    15:08 08.09.2026

  • 26 Как е бизнесът на Кобзон?

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "осраински":

    Върви ли?

    Коментиран от #31

    15:08 08.09.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    туй няма ли кой да го заведе на ветеринар да му направи една евтаназийка ???!

    15:09 08.09.2026

  • 28 Сметах,сметах

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Вече трябваше да са на Ламанша.

    Коментиран от #38

    15:09 08.09.2026

  • 29 Хахахаха .....нищожество

    3 0 Отговор
    Киев ще работи по американските предложения...
    И Киев се бил споразумял с американските представители да работи по идеите им.

    15:09 08.09.2026

  • 30 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ол1гофрен,":

    И какво е това име с което са те кръстили родителите ти?

    15:10 08.09.2026

  • 31 осраински

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Едва ли ще излезеш от клиничната смърт

    15:12 08.09.2026

  • 32 Поредната N по ред

    4 0 Отговор
    Изпразнена от съдържание статия. А дори само името на Зеленски предизвиква гнус и насмешка

    15:12 08.09.2026

  • 33 Аде ве

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ол1гофрен,":

    Ае шматка ти география учил ли си

    Коментиран от #37

    15:12 08.09.2026

  • 34 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крум":

    Незнам, но той оправи балатона на руснаците. Тупин вече рядко се показва от бункера.

    15:13 08.09.2026

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 Туй нищожество

    1 2 Отговор
    чака господарите да наредят! Въпроса е накрая ще го оставят ли жив или ще го дадат курбан!

    15:14 08.09.2026

  • 37 Той е тролей

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Аде ве":

    Що се занимаваш с отпадък!

    15:14 08.09.2026

  • 38 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сметах,сметах":

    На руснаците не им трябва Ламанша,ама украинците ,както първо ни обезоръжиха,източиха и последното евро ,ако ни запукат :)))) нема спасение.Или ти имаш доверие на Украйна:))) Не са им щракнали с пръст,не са тръгнали с абрамсите към Европа:)))

    Коментиран от #41

    15:16 08.09.2026

  • 39 Нещо там казали ли са

    2 0 Отговор
    Кога ще трябва да започне копането на редкоземните и 200 годишното робство по договор ? Киев споразумял ли се е с Уиткоф и Къшнър за отсрочка ? Нищо не пишете ми се струва за най важното ?

    15:16 08.09.2026

  • 40 Ами кво дрънка тогава

    2 0 Отговор
    Да почва да "работи по идеите им" . Работливият Зелю

    15:19 08.09.2026

  • 41 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Ако тупин ги окупира, бъди сигурен, че ще ги прати напред копеизаж!

    Коментиран от #44

    15:21 08.09.2026

  • 42 Уиткоф и Къшнър

    0 0 Отговор
    Са сламени авторитети. Това са анимационни герои на Дисни. Същите са като СтарМър, МакРюн, Мерц, Урсулайката от клиниката, Кая Смърдая и т.н

    15:22 08.09.2026

  • 43 Киев ще работи по американските

    0 0 Отговор
    предложения.... после пък Уиткоф и Къшнър ще работят по тези на Киев .. и така докато руската армия влезе във Киев и им приеме предложенията и на двете страни кардинално

    15:25 08.09.2026

  • 44 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Путин не иска католиците -поляци от Западна Украйна! Да не е луд да издържа чужд народ! Няма такъв лидер по света,който да иска да издържа чужд народ! Путин си взима всичко до Одеса ..Останалото ..даже покани полски историци,унгарски ,румънски. Да си взимат териториите,които смятат за техни!
    Та, не Путин ще ги прати,но виж...Тръмп ги е изпратил веднага. Но и без това още от сега украински дронове си се разхождат над Европа,а европейските политически лидери ...по ниски от тревата:) Не смеят да шукнат:))

    15:28 08.09.2026

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