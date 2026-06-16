BYD представя екстра, която никой друг производител не е използвал до момента

BYD разширява границите на технологиите за безопасност на автомобилите, след като чертежи, официално публикувани от Китайската национална администрация за интелектуална собственост под номер на заявката CN122200729A, разкриват интелигентна система за безопасност на долната част на каросерията. Използвайки автоматизирано компютърно зрение, тази нова технология действа като невидим щит за живите същества, търсещи убежище под паркирани автомобили.

Използването на стандартна камера за заден ход ви дава отлична видимост за това, което се намира зад бронята ви, но тя остава напълно „сляпа“ за бездомна котка, свила се до електродвигателя, или за кученце, търсещо сянка колата. Новата патентована технология се справя с тази уязвимост чрез високо стратегически, двуетапен диференциален анализ, който отразява усъвършенстваното сканиране за автомобилна сигурност.

Оперативната архитектура се задейства в момента, в който шофьорът изключи запалването и се отдалечи. Камери, монтирани под автомобила, заснемат базова референтна снимка на повърхността на земята, картографирайки точното разположение на асфалта, чакъла или бетона отдолу. Когато шофьорът се върне и отключи автомобила, системата прави ново сканиране и го сравнява директно със съхранената памет. Вместо да губи ценни изчислителни цикли на борда за сканиране на цялото шаси, алгоритъмът на BYD изолира само конкретните зони, които показват визуално несъответствие, като напълно игнорира статичния хардуер като рамена на окачването, кутии на батериите и аеродинамични панели на долната част на каросерията.

Тази локализирана карта на целите след това се анализира от специализиран алгоритъм за машинно обучение, обучен да прави разграничение между безвредно парче отпадък, отнесено от вятъра, дупка в пътя и истинска биологична цел. Ако в тази целева зона бъде засечено живо същество – било то домашен любимец, бездомно животно или дори дете, скрило се по време на игра – автомобилът спира процеса на запалване и веднага извежда предупреждение на цифровия приборен панел, преди колелата да могат да се завъртят.

Освен че спасява домашните любимци в пренаселените предградия, реалното внедряване на тази технология отговаря на едно предстоящо предизвикателство за следващото поколение високотехнологични електромобили: безжичното индукционно зареждане. Докато индустрията се придвижва към автоматизирани, базирани на подложки системи за безжично зареждане, които пренасят високочестотна електромагнитна енергия между земята и пода на автомобила, долната част на електромобила се превръща в потенциално опасна зона за любопитните диви животни. Вграждането на надежден защитник на долната част на каросерията гарантира, че зарядната верига се изключва безопасно много преди животното да влезе в контакт с интензивни термични или магнитни полета.