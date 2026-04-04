Новини
Технологии »
BYD се похвали с 5 хиляди ултрабързи зарядни станции в родината си

4 Април, 2026 11:30 1 615 77

  • китай-
  • зарядна станция-
  • byd-

Постижението е направено за по-малко от месец

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Стараейки се да премахне страха от изчерпване на батерията и да неутрализира последното останало предимство на двигателите с вътрешно горене, BYD официално пусна в експлоатация своята 5000-на станция за бързо зареждане в Китай. Този важен момент настъпи само 27 дни след като компанията за първи път представи инициативата си „Flash Charging China“. 5000-ната станция, разположена в зоната за обслужване на магистрала близо до Ланджоу, провинция Гансу, бележи поврат към инфраструктурата на високоскоростните магистрали, като гарантира, че най-модерните електромобили на марката вече могат да преминават през 297 града с същата честота на зареждане като традиционните автомобили с бензинов двигател.

Техническата „тайна“ зад това разгръщане е второ поколение 1,5-мегаватова (1500 kW) зарядна станция с течно охлаждане. Докато повечето ултрабързи зарядни устройства в Европа и Северна Америка понастоящем достигат максимална мощност от 350 kW, хардуерът на BYD е почти пет пъти по-мощен. Когато се комбинира с автомобил, оборудван с новата батерия Blade 2.0 – като Denza Z9GT или Yangwang U7 – резултатите са революционни. При стандартни условия тези автомобили могат да презаредят енергията си от 10% до 70% само за пет минути, достигайки почти пълно зареждане от 97% за девет минути. Дори при екстремни температури под нулата (–30 °C) системата все още може да постигне заряд от 20% до 97% за приблизително 12 минути, като ефективно решава проблема със зимното забавяне, който тормози литиево-йонната технология от десетилетие.

За да заобиколи типичните бюрократични и технически пречки при модернизирането на електропреносната мрежа, BYD използва интегрирана архитектура „съхранение + зареждане“. Всяка станция разполага с 200–300 kWh вградено съхранение на енергия, което позволява на станцията да се „зарежда бавно“ от мрежата извън пиковите часове и след това да прехвърли този огромен товар от 1,5 MW към превозното средство, без да претоварва местните трансформатори. Самият хардуер използва дизайн с „нулева гравитация“ с окачени кабели и Т-образна конструкция, монтирана на релси, което прави тежките кабели с течно охлаждане да изглеждат безтегловни за потребителя.

Макар че в момента фокусът е изцяло върху китайския вътрешен пазар, BYD потвърди, че тази технология се насочва към международната сцена. Европейски говорител наскоро разкри, че компанията има за цел да инсталира 2000 станции за Flash Charging в цяла Европа до края на 2026-та. Това разгръщане ще даде приоритет на пазари, където BYD установява местно производствено присъствие, като Унгария и предоставя цялостна екосистема за международни купувачи, които все повече се притесняват от изоставащата публична инфраструктура.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Т.Колев

    12 1 Отговор
    Как ще ги стигнем.... китайците.

    11:56 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Алекс

    3 3 Отговор
    Колко ще издържи батерия зареждана често на такъв

    12:22 04.04.2026

  • 8 Хахахаха

    12 3 Отговор
    Къде са тези, където все пишеха ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ? Е вече не е ЩЕ, вече е Е!

    12:40 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За Европа

    4 1 Отговор
    За къде ще стигнат тези само 2000 зарядни станции за цяла Европа, след като Европа има над 100 хиляди километра магистрали?

    Коментиран от #14

    13:52 04.04.2026

  • 12 Тази бройка

    2 2 Отговор
    е еквивалентна на 21 зарядни станции в БГ.

    Коментиран от #13

    14:44 04.04.2026

  • 13 Как го реши това

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тази бройка":

    Защо точно 12

    15:12 04.04.2026

  • 14 Малко са

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "За Европа":

    2000 зарядни станции на 100 000 км магистрали означава зарядна станция на всеки 50 км. На която пълниш батерията до горе за 9 минути.


    Докато няма зарядна станция на всеки 10 км на които батерията да се пълни само за 2 минути, електромобилите нямат бъдеще според антиелектриците.

    Или пък и това няма да е достатъчно?

    АНТИЕЛЕКТРИЦИ, През колко километра трябва да съм зарядните станции за да са достатъчни по магистралата?

    15:58 04.04.2026

  • 15 2000 зарядни в Европа

    11 2 Отговор
    Голяма част от тези 1500 киловата зарядни както в Европа така и в Китай няма да се по магистралите, А в градовете, където хората които живеят в панелката на осмия етаж и паркират в градинките през четири пресечки от панелката, защото пред нея няма паркоместа да могат да зареждат за 5 минути


    Тогава всеки средно статистически антиелектрик който изминава 150 км на седмица, ще може да се нареди на опашка и ако е 5 - ти на опашката , ще си тръгне заредени 25kWh след 5 минути,


    .

    Коментиран от #17

    17:42 04.04.2026

  • 16 300 зарядни в София

    12 2 Отговор
    Тази зарядна станция зарежда 150 км в минута. 60 автомобила на час за седмичния им пробег.


    В рамките на работния ден от 8:00 до 17 може да зареди повече от 500 автомобила 3500 автомобила на седмица.

    300 такива колонки могат да заредят всичките 1 милион автомобила в София, дори ако всичките 1 милион собственици живеят в панелка на осмия етаж

    17:43 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ех това огледало

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Защо смяташ, че всички като тебе зареждаме по максимум 12 л на зареждане?

    Или още по-смешното - новата версия за разход 6 на 100 - зареждане на 9 литра всяка седмица за 150 км пробег!

    Аз зареждам за 100 лв, а сега 50 евро, като ми светне лампата. Трудно мога да нося такава лейка, но ти явно говориш от личен опит.

    21:17 04.04.2026

  • 19 Парадоксът

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Човекът, който зарежда 60 литра резервоар на 7 пъти по 5 минути и 9 литра , общо 35 минути зареждане за 1000 км пробег , тръгнал да се оплаква, че 9 минути зареждане било по-бавно от зареждане на бензин!


    В най-лошия сценарий, най-малката батерия 60kWh зарежда за 5 минути 60% от капацитета - 36kWh.

    За 35 минути и 7 зареждания ще зареди 252 kWh , които стигат за 1500 км

    Ако батерията е 80kWh - 2500 км

    Коментиран от #20

    21:29 04.04.2026

  • 20 Гост

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Парадоксът":

    Човекът които кара на нафта,възхвалява електрокарите!

    Коментиран от #21, #22, #31

    07:11 05.04.2026

  • 21 Време и място

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Твоята дъщеря кой университет завърши?

    Имаш ли внучета от нея?

    След онази, 10 годишна Тойота, която си купи през 2020 , какви бяха следващите 4 автомобила? Всички ли пак бяха хибриди? Поне един от тях беше ли електрически?

    Виждаш ли колко нелепи са ти заяжданията?

    Коментиран от #24, #26

    07:39 05.04.2026

  • 22 Ралика действие / процес

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Както дъщеря ти която преди 2 години беше в детската градина няма как да е завършила университет днес, така и електромобилите няма как да са заменили 1,2 милиарда ДВГ по улиците за същото време.

    Лесно за помнене - попитай ме пак дали съм си купил 10 годишен електромобил , който зарежда за 5 мин на тези непостроени още мегаватови зарядни, когато дъщеря ти завърши гимназия.

    Някои ПРОЦЕСИ ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ.

    Автомобилите имат дълъг жизнен цикъл.

    Коментиран от #23

    07:41 05.04.2026

  • 23 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ралика действие / процес":

    Визионера пак се развихрил.Очакваме 50 % ръст и 20 милиона Тесла през 2030 година.

    11:52 05.04.2026

  • 24 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Време и място":

    Ще,ще,ще.Пък ти още ще си на дизел.

    11:54 05.04.2026

  • 25 Димов

    1 0 Отговор
    Ти видиш другите му идеи.Като да си построим микроТЕЦ в мазето и да продаваме топла вода и ток на комшиите.Електрички-трафопост които да зареждаме с евтин ток,който после да продаваме скъпо.Навес с фотоволтаични панели и батерии в задния двор на блока и да продаваме ток на собствениците на електрички.Велики идеи има нашият приятел,грандиозни бих казал.

    Коментиран от #28, #29

    12:09 05.04.2026

  • 26 Димов

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Време и място":

    По смехотворна аналогия не бях чел.Навсякъде тръбиш за 5 минутно зареждане и после.... изненада, то било далече далече в бъдещето,както и твоята електричка,която още не е произведена.Измисли ли защо сметката ми ток е двойна,с отопление на ТЕЦ?

    Коментиран от #27

    12:14 05.04.2026

  • 27 Далече в бъдещето?

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Димов":

    Ето го още един който си мисли че пети март 2026 година е някъде далече в бъдещето.

    В същото време пита мен и Гост които преди няколко години си купихме автомобилите които караме в момента, Защо тогава не сме си купи 10-годишни автомобили които са произведени през 2026 година, а сме си купили 10-годишни автомобили произведени през 2012 година?

    Всеки нормален човек ще се сети, че когато търсиш да си купиш 10-годишен автомобил заради цената, ще трябва да изчакаш тези автомобили с 5 минути зареждане да започнат да се продават в Европа, ЗА ДА ЗАПОЧНАТ ДА ТЕКАТ 10-ТЕ ГОДИНИ, което по подразбиране ВЕЧЕ Е В БЪДЕЩЕТО, въпреки че още в миналото са се продавали в Китай .


    Никога не можете да се усетите вие къде и кога се намирате спрямо датата и мястото за което ви говорят

    12:48 05.04.2026

  • 28 Още от същото?

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Димов":

    На твърдението ми че след като се либерализира пазара, ще дойде време на енергийните кооперативи, които да обединент хората от входовете и блоковете да си инсталират обща фотоволтаична централа на покрива и термопомпа свързана към абонатната станция, за да си произвеждат част от топлата вода и да си я споделят, Димов пита къде са тези кооперативи?

    През коя година се либерализира пазара бе Димов? В миналото или в бъдещето?

    Беше ли на сватбата на дъщерята на приятелят ти гост, която преди две години беше в детската градина?

    Защо не си бил? Да не се скарахте? Ааа причината била същата - със сигурност ще се ожени (дай Боже да сме живи и здрави всичките дотогава) ама В БЪДЕЩЕТО.

    ЕСТЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ, които за антиелектриците нямат логика.

    12:54 05.04.2026

  • 29 По същата причина

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Димов":

    Точно както твърдението ми че продажбите на Toyota ще започнат да спадат с няколко години след приемането на евро 7, А трета година питате защо не ми се сбъдва прогнозата.


    По същата причина поради която, като ви кажа че в момента електромобили те са неподходящи за 90% от хората, а 50% от електромобилите по пътищата в България ще са електрически чак след 2050 година, вие ме питате Защо преди няколко години съм си купил дизелов автомобил, А НЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ЩОМ КАЗВАМ ЧЕ СКОРО НЯМА ДА ИМА ДВГ ПО УЛИЦИТЕ?

    12:57 05.04.2026

  • 30 Вашите прогнози

    0 1 Отговор
    ще ми напомниш ли кои от вашите визионерски предсказателства се сбъднаха?


    Все още ли препоръчваш етанол или се върна на предишната си препоръка 30-годишно audi за 2000 лв на метан , вместо електромобили?

    50% ръст на Тесла прекъсна ли още през 2020?

    Модата на електромобилите отмина ли?

    Бъдещето на водорода дойде ли?

    Караме ли вече на синтетични горива ?

    Мрежата срина ли се заради фотоволтаиците м?

    Цената на тока стана ли левче за киловатчас заради тях защото фотоволтаиците могат да оцелеят само на преференциални цени?

    Тесла фалира ли?

    40 минути зареждане, което според вас унищожаваше батериите за две години, беше ли физическият максимум за бързо зареждане на електромобилите?

    Коментиран от #39

    13:03 05.04.2026

  • 31 Красиво съвпадение

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Обърни внимание колко е мощността с която се зареждат батериите в момента



    ФЕЦ 24,83% 1169.65
    Био ЕЦ 0,32% 14.85
    Товар на РБ 3831
    ССЕЕ - зареждане 1440.21


    Това е точно мощността на зарядната станция която снимах онзи ден специално заради тебе само че не в киловати А в мегавати

    Тоест само от батериите могат да се захранват 1000 броя такива зарядни хъбове, без помощта на нито една централа от какъвто и да е вид, включително през нощта.

    14:26 05.04.2026

  • 32 Не излезе клипа

    0 1 Отговор
    Ето го пак - 1440 kW мощност която може цялата да се поеме от един единствен камион или пък да се раздели с останалите 11 конектора за леки автомобили, на които може да се зарежда с до 800 kW на конектор, ако автомобила го позволява.

    Коментиран от #33, #36, #63, #70

    14:30 05.04.2026

  • 33 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не излезе клипа":

    Ти колко ток зареди на тази зарядна, слънчасал?

    Коментиран от #34

    14:54 05.04.2026

  • 34 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хаха":

    Колко водород зареди от водородното бъдеще?

    Тъкмо погледнах, че в днешния сравнително облачен ден съм заредил 6kWh досега. Когато след години си купя електромобил, ще си го зареждам вкъщи, а не на мегаватова зарядна станция за ежедневните си пътувания.

    Ти къде ще си зареждаш водородът тогава? Можеш ли още днес да ми снимаш една водородна зарядна станция?

    Коментиран от #35

    15:08 05.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не излезе клипа":

    Да видим касова бележка от зарядната, слънчасал. Ето я моята.

    Коментиран от #37, #42

    15:54 05.04.2026

  • 37 Не видях адреса

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    На водородната зарядна станция?

    Не видях и колко килограма водород си заредил за 60 евро?

    Коментиран от #40, #41

    16:19 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Вашите прогнози":

    Сбъднаха се Теслю митичен, сбъднаха се.Тесла не може да поддържа 50% ръст в продажбите и няма да произвежда по 20 милиона електрокара до 2030 година.Екселските таблици с прогнозите са нещо невъзможно,за който разбира математиката е лесно да го разбере.Математик си,та чак дрънкаш.

    17:19 05.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не видях адреса":

    Пише на касовата бележка,слънчасал!

    17:55 05.04.2026

  • 42 Разбира се че пише

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    Само не разбрах На коя бензиностанция на OMV са вече в бъдещето и продават водород в туби, дето си ги държите в багажника да до зареждате.

    18:11 05.04.2026

  • 43 Разбира се че се сбъдна

    0 1 Отговор
    Сбъдна се моята прогноза, че проблемът за 50% ръст на Тесла няма да е ПРЕДЛАГАНЕТО заради забавяне на строежът на заводите както разправяхте всички антиелектрици, А ЩЕ Е ПРОБЛЕМ С ТЪРСЕНЕТО

    Моето твърдение се сбъдна че настоящите 4 завода Ще стигнат без проблем до 2026, като съм го казал още през 2022 в същата статия В която ти твърдеше че няма да постигнат дори планираните за 2022 година 1,3 милиона продажби, защото няма да могат да ПРОИЗВЕДАТ толкова бройки, ако ДО 2022 НЕ ПОСТРОЯТ 10 ЗАВОДА.


    Сбъднаха ли се твоите прогнози за строеж на 10 завода?


    Сбъднаха се моите прогнози че Тесла може да произвежда 4 милиона с настоящите 4 завода но НЯМА КОЙ ДА ГИ КУПИ, защото бързите риби изяждат бавните и китайците изпревариха Тесла.

    Прогнозата ми беше, че светът върви към електромобили и ще продава този, който предлага най-добрият електромобил на най-добрата цена. Аргумента е същия, марката е друга. Какво стана с твоя аргумент за водорода независимо от марката?

    18:17 05.04.2026

  • 44 Припомням

    0 1 Отговор
    И какво общо има някаква си марка към автомобилния пазар? Както виждаш и porsche не може да продава повече от 300 хиляди, но Тесла продава три пъти повече.

    Продава повече и от dacia, за да не кажеш, че porsche е скъпа марка.
    По-важни са други неща.


    1. Автомобилния пазар е около 100 милиона годишно, така че Това е ограничаващия фактор.

    2. Светът преминава към електромобили, а Тесла произвежда най-добрите електромобили на пазара на най-добри цени. Нито Фолксваген нито Toyota могат да се борят с тях.

    3. Последно по ред, но първо по важност, дори цената и качеството не са по-важни от него и последните две години го доказаха. Произвежда този, който има материали за производство. Тесла е единствената компания, която има планове за собствено производство на 3 тераватчаса батерии годишно, които ще са достатъчни за около 40 милиона електромобила, а освен това имат дългосрочни договори с почти всички производители на батерии в света да им купуват всякакви количества, които могат да произведат за Тесла.

    08:14 05.04.2022

    18:21 05.04.2026

  • 45 Припомням

    0 1 Отговор
    Продължението
    4. Volkswagen и Toyota разчитат на външни фирми както за доставка на части, включително батерии, така и за хардуер, но по-важно и софтуер за всякакви системи и оставят печалбите в тези външни фирми. Тоест никога не могат да предложат цената на която Тесла може да предложи електромобил с печалба, а когато става въпрос за електромобил, вече има един еталон по който всички се сравняват и той се казва Тесла. Единствения начин да я победиш е да предложиш нещо по-добро за същата цена или същото като Тесла на на по-добра цена, но това никой не може да го постигне, защото никой няма вертикалната интеграция на Тесла.

    18:23 05.04.2026

  • 46 Хайде сега прочетете статията

    0 1 Отговор
    После прочетете четвъртата точка после пак статията и пак четвъртата точка

    "Единствения начин да я победиш е да предложиш нещо по-добро за същата цена или същото като Тесла на на по-добра цена, но това никой не може да го постигне, защото никой няма вертикалната интеграция на Тесла."


    Това случи ли се вече? В кое време , че трудно ги схващате? Минало, настояще или бъдеще?

    Всичко написано се случва или се е случило вече.

    Какво стана със срива на продажбите на електромобили?

    Спука ли се балонът на Тесла?

    Toyota започна ли продажбите на твърдотелни батерии?

    Дойде ли водородното бъдеще и кога ще дойде?

    Батериите достигнаха ли физическите си ограничения след които не могат повече да се подобряват?

    Тока свърши ли?

    Тока стана ли по-скъп?

    18:27 05.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Друго припомняне

    0 1 Отговор
    "Ако си спомняш, спора тръгна от това, дали Тесла може да поддържа 50% ръст на продажбите. Ти твърдеше че не може да строи заводи толкова бързо, че да поддържа 50% ръст годишно. .... Два завода на пълен капацитет са милион автомобила годишно. Следователно ПРОБЛЕМА НЕ Е ДА ГИ ПРОИЗВЕДАТ, а ДА ГИ ПРОДАДАТ. Още догодина ще са завършили двата започнати завода с теоретичен капацитет над 2 милиона - точно колкото годишните продажби на Mercedes или BMW. Смяташ ли че КАТО ИМАТ ЗАВОДИТЕ, ЩЕ МОГАТ ДА ПРОДАВАТ по толкова автомобили годишно? Догодина като започнат следващите два, които ще завършат през 2022 година, СМЯТАШ ЛИ че ще МОГАТ ДА ПРОДАВАТ ПО ТРИ МИЛИОНА годишно тогава? Виждаш ли в колко огромна грешка си?

    19:14 09.09.2020

    Гост ми отговаря

    "И всичко сметнато в най-добрия случай със заклинания за ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и пак основно ЩЕ. Когато напишат, че през 2022г, Тесла е произвела 1 350 000 автомобила, тогава ще докажат темпът си на ръст от 50% на година."

    15:58 10.09.2020


    Собственици на най-новата Tesla се оплакват от проблем с окачването

    Коментиран от #51

    18:37 05.04.2026

  • 49 Пропуснал съм най-важното

    0 1 Отговор
    Мнение 200 пак от статията:

    Собственици на най-новата Tesla се оплакват от проблем с окачването






    "Май Тесла ще трябва да направи още 10 нови завода с капацитет по 100 000 коли годишно, за да може да поддържа ръст 50% на година, поне в следващите 2 години. хахахахах"


    15:55 10.09.2020

    Коментиран от #61

    18:41 05.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Димов

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Друго припомняне":

    Нашият приятел мисли,че ние не помним как с пяна на устата защитаваше Тесла.Има достатъчно информация,която нашият приятел фанатично отрича,който го интересува може да провери.

    19:13 05.04.2026

  • 52 Димов

    1 0 Отговор
    Коя прогноза се сбъдна? Тази с 20те милиона и 50%? Тази с милионите поръчки за Сайбъртрък или Семи щеше да завладее света? Тази с микроТЕЦа в мазето? Тази с електричката трафопост? Тази с фотоволтаичните навеси в задния двор? Не те бива с прогнозите,грандиозните ти идеи будят само смях и подигравки.

    Коментиран от #54, #58

    19:21 05.04.2026

  • 53 Димов

    1 0 Отговор
    Забравих да попитам,защо платих двойна сметка за ток,при топлофицирано жилище?

    Коментиран от #55, #60

    19:23 05.04.2026

  • 54 Прогнозите за това са прогно

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Димов":

    Някой се сбъдват, други не. Важното е че логиката зад моите прогнози се сбъдва, а вашата не се сбъдна.


    Всяко нещо което не се е сбъднало, не е било дали ще се сбъдне, а ТОЧНО КАК ще се сбъдне. Всяко нещо не се е сбъднало е било заменено с НЕЩО ПО-ДОБРО, което не съм успял да предвидя , като например 1500 киловата зареждане. Някога да съм ви говорил за толкова бързо зареждане?

    От друга страна, още когато Toyota обещава два пъти по-бавно зареждане - за за 10 минути, казах че това ако се сбъдне ще измести Тесла и аз ще стана най-големия фен на Toyota. По-голям фен на Toyota от вас. Това поне спомняш ли си защото съм го повторил повече пъти отколкото ВЪПРОСА, ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ЩЕ СВЪРШИ 50% ръст на Тесла. Ще СВЪРШИ, преди 2030. Преди 20 милиона. Това се подразбира от всеки функционалнограмотен още от въпроса.

    20:07 05.04.2026

  • 55 Защо очакваш отговор

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Димов":

    Това че си си наумил че някой те е окрал, защото е намалил напрежението си е твоя заблуда, а ВЯРАТА не може да бъде победена със знания логика или факти.


    ВЯРВАЙ си!

    И какво общо има това с електромобилите или дори с фотоволтаиците които не работеха януари и февруари? Вземи си един уред и си премери напрежението в момента? Следващия месец пак ще ти е висока сметката.. като не искаш да ти е висока заради климатиците , ИНСТАЛИРАЙ СИ ФОТОВОЛТАИЦИ.

    20:10 05.04.2026

  • 56 2000 зарядни в Европа

    0 1 Отговор
    Голяма част от тези 1500 киловата зарядни както в Европа така и в Китай няма да се по магистралите, А в градовете, където хората които живеят в панелката на осмия етаж и паркират в градинките през четири пресечки от панелката, защото пред нея няма паркоместа да могат да зареждат за 5 минути


    Тогава всеки средно статистически антиелектрик който изминава 150 км на седмица, ще може да се нареди на опашка и ако е 5 - ти на опашката , ще си тръгне заредени 25kWh след 5 минути,

    20:11 05.04.2026

  • 57 300 зарядни в София

    0 1 Отговор
    Тази зарядна станция зарежда 150 км в минута. 60 автомобила на час за седмичния им пробег.


    В рамките на работния ден от 8:00 до 17 може да зареди повече от 500 автомобила 3500 автомобила на седмица.

    300 такива колонки могат да заредят всичките 1 милион автомобила в София, дори ако всичките 1 милион собственици живеят в панелка на осмия етаж

    20:12 05.04.2026

  • 58 Да допълня

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Димов":

    Газовите микротурбини от които бяха инсталирани десетки хиляди в Германия, днес са заменени с термопомпи, защото газът вече не е евтин като преди 2020 когато водихме спор може ли тока да поскъпне дългосрочно.

    Нали много се перехте през 2022 колко бил скъп тока аз сега мълчите ?

    Днес беше минус 25 евро за мегават в час при 30 евро мрежови такси - само още пет евро надолу наистина щяха да плащат на крайния потребител за да харчи енергия.

    Електрическите камиони ще завземат пазара, когато ги пуснат, вие ги убихте още преди да са започнали да ги произвеждат.

    Пикапа ви казах че няма да има успех още като му вдигнаха двойно и тройно цената.

    Електромобил страфопост си е твоя клевета по мой адрес.

    Батериите след трансформаторите и електромерите вече ги има и самия аз смятам да си инсталирам като се либерализира пазара.

    Освен тях вече имах нещо по-добро и вече цитирах - 1440 мегавата, което са 1 милион 440 хиляди киловата
    Мощност батерии в мрежата което се равнява на 400 хиляди електромобила които да връщат в мрежата.

    Както виждаш всичко става по-добро отколкото аз прогнозирах а вие отричахте, че може да се случи.


    Не само че се случва, а се случва по-бързо отколкото съм го прогнозирал и в по-големи мащаби

    Коментиран от #59, #66

    20:20 05.04.2026

  • 59 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Да допълня":

    Поредното измятане на фурнаджийската лопата Теслю митичния.Отказа се от Екселските таблици и предаде гуру Илюзион за 30 юана.

    20:37 05.04.2026

  • 60 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Димов":

    Аз също платих завишени сметки нищо че във Варна нямаше зима.Срам го е да си признае истината че фотоволтаиците вдигат цената заради балансирането.

    Коментиран от #62

    20:40 05.04.2026

  • 61 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пропуснал съм най-важното":

    При тогавашния капацитет 100 000 електрокара годишно,колко завода ще трябват за 1 милион, тротинетка? Математик та дрънка.

    Коментиран от #65

    20:42 05.04.2026

  • 62 Погледни сметката

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Гост":

    Посочи ми къде е балансирането за което е платил Димов? Ако искаш снимай твоята и посочи на кой ред е балансирането, което ти вдига и твоята сметка?


    Всичките спорове с вас са били на тема антифизика която проповядвате.

    Постоянно обяснявате нещо как няма да стане - фотоволтаиците са прекалено маломощни за да разчита индустрията на тях. Батериите са прекалено скъпи за съхранение на енергия и са прекалено маломощни.

    Електромобилите никога няма да се наложат, защото бензина има по-голяма енергийна плътност.

    Наклона на Шипка е 30% и не може да бъде изкачен от електрически камион

    Баничарката на турбо работи с максимална мощност 60 киловата при изкачване на тези 30% наклон докато харчи 45 киловата от разход 15 на 100 пред 30 км/ч

    Стоманата не притежа свойство еластичност, нито твърдост а е само пластична. Единствено пластична.

    Други антифизически ваши твърдения да изброявам ли?

    20:45 05.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гост

    1 0 Отговор
    Какво зарежда на зарядната, електрическа лагерно,телефона ли? Или си използва гумената играчка!

    20:48 05.04.2026

  • 65 Погледна ли

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Гост":

    По-далеч от носа си? Прочети отново Какво съм казал аз и какво си казал ти? Обърни внимание на трите милиона и твърдението ми че Тесла МОЖЕ ДА ГИ ПРОИЗВЕДЕ с четирите си завода още през 2022 НО НЯМА НА КОЙ ДА ГИ ПРОДАДЕ.

    Докато ти твърдиш за същата 2022 година, че Тесла трябва да построи 14 завода за да може въобще физически да ПРОИЗВЕДЕ, 1,3 милиона , ЗАЩОТО С ПО-МАЛКО ЗАВОДИ БИЛО НЕВЪЗМОЖНО.

    Коя прогноза се сбъдна? Кои сметки излязоха правилни? 50% ръст на Тесла заради невъзможността да построи 20 завода ли БЯХА ПРЕКЪСНАТИ или точно както аз прогнозирах през 2020 - заради ЛИПСАТА НА ТЪРСЕНЕ, понеже ВЕЧЕ ИМА ДРУГ ЕТАЛОН ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ , който измести Тесла , по правилото в бизнеса БЪРЗИТЕ РИБИ ИЗЯЖДАТ БАВНИТЕ.

    20:49 05.04.2026

  • 66 Моя грешка

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Да допълня":

    В този коментар написах

    "Днес беше минус 25 евро за мегават в час при 30 евро мрежови такси - само още пет евро надолу наистина щяха да плащат на крайния потребител за да харчи енергия."

    Но съм объркал датите. Тези отрицателни цени които са му писал са за утре, но днешните са били по брутални.


    QH 34 08:15 - 08:30 0.00 2274.1
    QH 35 08:30 - 08:45 -0.10 2227.6
    QH 36 08:45 - 09:00 -2.01 2208.0
    QH 37 09:00 - 09:15 -2.01 2179.5
    QH 38 09:15 - 09:30 -5.16 2158.3
    QH 39 09:30 - 09:45 -6.74 2304.2
    QH 40 09:45 - 10:00 -12.27 2310.0
    QH 41 10:00 - 10:15 -14.44 2495.9
    QH 42 10:15 - 10:30 -19.39 2456.3
    QH 43 10:30 - 10:45 -28.05 2323.3
    QH 44 10:45 - 11:00 -36.10 2276.0
    QH 45 11:00 - 11:15 -33.55 2748.8
    QH 46 11:15 - 11:30 -38.32 2723.0
    QH 47 11:30 - 11:45 -29.82 2691.1
    QH 48 11:45 - 12:00 -40.13 2658.0
    QH 49 12:00 - 12:15 -29.82 2907.3
    QH 50 12:15 - 12:30 -29.82 3220.8
    QH 51 12:30 - 12:45 -35.00 3272.2
    QH 52 12:45 - 13:00 -48.49 3075.8
    QH 53 13:00 - 13:15 -50.00 3382.9
    QH 54 13:15 - 13:30 -50.00 3724.0
    QH 55 13:30 - 13:45 -50.00 4059.6
    QH 56 13:45 - 14:00 -50.00 4065.6
    QH 57 14:00 - 14:15 -50.00 3962.4
    QH 58 14:15 - 14:30 -50.00 3916.8
    QH 59 14:30 - 14:45 -50.00 3878.2
    QH 60 14:45 - 15:00 -50.00 3763.1
    QH 61 15:00 - 15:15 -50.00 3342.9
    QH 62 15:15 - 15:30 -50.00 3404.4
    QH 63 15:30 - 15:45 -50.00 3177.7
    QH 64 15:45 - 16:00 -39.88 2824.8
    QH 65 16:00 - 16:15 -29.82 2858.3
    QH 66 16:15 - 16:30 -6.35 2883.7
    QH 67 16:30 - 16:45 -3

    Коментиран от #71

    22:24 05.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Моя грешка

    0 1 Отговор
    Обърнете внимание През колко от часовете са връщали на клиентите по 20 евро за киловатчас, след като се им приспаднали 30 евро за мрежовите такси , когато цената е била минус 50 евро за мегават час?

    22:27 05.04.2026

  • 70 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не излезе клипа":

    Зареждане на тротинетка на бърза зарядна станция.

    07:14 06.04.2026

  • 71 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Моя грешка":

    На теб колко пари ти върнаха?

    Коментиран от #72

    07:15 06.04.2026

  • 72 Не отклонявай темата

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Хаха":

    Ти колко водород си заредил през живота си? На каквато и да е цена? Ток ползвал ли си някога? Смяташ ли да ползваш? Като ти вдигнат сметката още три пъти и сам ще си инсталираш батерии и фотоволтати и ще започнеш да си следиш консумацията.

    След 15 години ще я зареждаме рамо до рамо на тези мегаватови зарядни станции от статията, Но никой няма да зарежда водород и ако не те е срам Ще разказваш на внуците си след време как си се смял на нещата които вършиш и си ги смятал за невъзможни.


    Кажи сега нещо за мегаватовите зарядни станции да се посмеем и да има какво да разказваш на внуците

    08:45 06.04.2026

  • 73 Смях от старите ленти

    0 1 Отговор
    Ще разказвате една внуците как сте вярвали, че като се включат да зареждат няколко милиона автомобила едновременно ще сринат мрежата и трансформатора в квартала заради 7 киловата зареждане, докато света се зарежда с 1500 kW и то няколко по 1500 конектора на едно място. Повече мощност от целия квартал.

    08:50 06.04.2026

  • 74 Усмивки от старите ленти

    0 1 Отговор
    Основната мантра до скоро беше, че няма достатъчно литий в света да се произвеждат толкова много батерии и затова бъдещето е на хибридите, които с материалите за една батерия на електромобил произвеждат 90 хибрида? Още ли вярвате в такива глупости, след като има свръх производство на електромобили , а батерии има дори в зарядните станции вече?

    Освен това до края на годината само в България ще бъдат инсталирани батерии, които ще са повече от необходимото за съхранение на енергията за зареждане на целият български автопарк през нощта със слънчева енергия, а електромобилите са все още под 1% от него. Тоест още тази година ще е 100 пъти повече.

    Останаха ли причини, поради които електромобилите нямат бъдеще и модата им ще отмине? Че аз поне не се сещам? Или какво стана единствената опорна точка че ако аз не си купя електромобил тази седмица, електрификацията се е провалила во веки веков?

    08:58 06.04.2026

  • 75 гост

    0 1 Отговор
    Тези 5000 станции са еквиалентни на 15000 - 20000 европейски, понеже се чака само по 5 - 6 минути на заряд. Ако наистина работи какато пише е потресаващо. Но има един проблем че повече от 4-5 коли не могат да зареждат с такава мощност една след друга, защото батерията на колкоката ще се разреди и след това ще и трябват часове за да зареди отново или пък ще зареждаш с 50-100кВт

    Коментиран от #76, #77

    09:19 06.04.2026

  • 76 Относно батерията

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "гост":

    Тя е помощен инструмент за не натоварени зарядни станции в градски условия например, където вече има изградени 150 kW зарядни станции. На практика не подобряват пропускателния капацитет на зарядната станция - тя продължава да си зарежда по 1000 км на час. Въпросът е че имаш опцията да ги заредиш в 2 автомобила по 5 минути , вместо да стоят на зарядната станция по 30 минути

    09:50 06.04.2026

  • 77 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "гост":

    Норвежецът се обади от Пещера.

    10:47 06.04.2026