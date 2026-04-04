BYD се похвали с 5 хиляди ултрабързи зарядни станции в родината си

Стараейки се да премахне страха от изчерпване на батерията и да неутрализира последното останало предимство на двигателите с вътрешно горене, BYD официално пусна в експлоатация своята 5000-на станция за бързо зареждане в Китай. Този важен момент настъпи само 27 дни след като компанията за първи път представи инициативата си „Flash Charging China“. 5000-ната станция, разположена в зоната за обслужване на магистрала близо до Ланджоу, провинция Гансу, бележи поврат към инфраструктурата на високоскоростните магистрали, като гарантира, че най-модерните електромобили на марката вече могат да преминават през 297 града с същата честота на зареждане като традиционните автомобили с бензинов двигател.
Техническата „тайна“ зад това разгръщане е второ поколение 1,5-мегаватова (1500 kW) зарядна станция с течно охлаждане. Докато повечето ултрабързи зарядни устройства в Европа и Северна Америка понастоящем достигат максимална мощност от 350 kW, хардуерът на BYD е почти пет пъти по-мощен. Когато се комбинира с автомобил, оборудван с новата батерия Blade 2.0 – като Denza Z9GT или Yangwang U7 – резултатите са революционни. При стандартни условия тези автомобили могат да презаредят енергията си от 10% до 70% само за пет минути, достигайки почти пълно зареждане от 97% за девет минути. Дори при екстремни температури под нулата (–30 °C) системата все още може да постигне заряд от 20% до 97% за приблизително 12 минути, като ефективно решава проблема със зимното забавяне, който тормози литиево-йонната технология от десетилетие.
За да заобиколи типичните бюрократични и технически пречки при модернизирането на електропреносната мрежа, BYD използва интегрирана архитектура „съхранение + зареждане“. Всяка станция разполага с 200–300 kWh вградено съхранение на енергия, което позволява на станцията да се „зарежда бавно“ от мрежата извън пиковите часове и след това да прехвърли този огромен товар от 1,5 MW към превозното средство, без да претоварва местните трансформатори. Самият хардуер използва дизайн с „нулева гравитация“ с окачени кабели и Т-образна конструкция, монтирана на релси, което прави тежките кабели с течно охлаждане да изглеждат безтегловни за потребителя.
Макар че в момента фокусът е изцяло върху китайския вътрешен пазар, BYD потвърди, че тази технология се насочва към международната сцена. Европейски говорител наскоро разкри, че компанията има за цел да инсталира 2000 станции за Flash Charging в цяла Европа до края на 2026-та. Това разгръщане ще даде приоритет на пазари, където BYD установява местно производствено присъствие, като Унгария и предоставя цялостна екосистема за международни купувачи, които все повече се притесняват от изоставащата публична инфраструктура.
4 Т.Колев
11:56 04.04.2026
7 Алекс
12:22 04.04.2026
8 Хахахаха
12:40 04.04.2026
11 За Европа
Коментиран от #14
13:52 04.04.2026
12 Тази бройка
Коментиран от #13
14:44 04.04.2026
Как го реши това
До коментар #12 от "Тази бройка":Защо точно 12
15:12 04.04.2026
14 Малко са
До коментар #11 от "За Европа":2000 зарядни станции на 100 000 км магистрали означава зарядна станция на всеки 50 км. На която пълниш батерията до горе за 9 минути.
Докато няма зарядна станция на всеки 10 км на които батерията да се пълни само за 2 минути, електромобилите нямат бъдеще според антиелектриците.
Или пък и това няма да е достатъчно?
АНТИЕЛЕКТРИЦИ, През колко километра трябва да съм зарядните станции за да са достатъчни по магистралата?
15:58 04.04.2026
15 2000 зарядни в Европа
Тогава всеки средно статистически антиелектрик който изминава 150 км на седмица, ще може да се нареди на опашка и ако е 5 - ти на опашката , ще си тръгне заредени 25kWh след 5 минути,
.
Коментиран от #17
17:42 04.04.2026
16 300 зарядни в София
В рамките на работния ден от 8:00 до 17 може да зареди повече от 500 автомобила 3500 автомобила на седмица.
300 такива колонки могат да заредят всичките 1 милион автомобила в София, дори ако всичките 1 милион собственици живеят в панелка на осмия етаж
17:43 04.04.2026
18 Ех това огледало
До коментар #17 от "Гост":Защо смяташ, че всички като тебе зареждаме по максимум 12 л на зареждане?
Или още по-смешното - новата версия за разход 6 на 100 - зареждане на 9 литра всяка седмица за 150 км пробег!
Аз зареждам за 100 лв, а сега 50 евро, като ми светне лампата. Трудно мога да нося такава лейка, но ти явно говориш от личен опит.
21:17 04.04.2026
19 Парадоксът
В най-лошия сценарий, най-малката батерия 60kWh зарежда за 5 минути 60% от капацитета - 36kWh.
За 35 минути и 7 зареждания ще зареди 252 kWh , които стигат за 1500 км
Ако батерията е 80kWh - 2500 км
Коментиран от #20
21:29 04.04.2026
Коментиран от #21, #22, #31
07:11 05.04.2026
21 Време и място
До коментар #20 от "Гост":Твоята дъщеря кой университет завърши?
Имаш ли внучета от нея?
Виждаш ли колко нелепи са ти заяжданията?
Коментиран от #24, #26
07:39 05.04.2026
Лесно за помнене - попитай ме пак дали съм си купил 10 годишен електромобил , който зарежда за 5 мин на тези непостроени още мегаватови зарядни, когато дъщеря ти завърши гимназия.
Някои ПРОЦЕСИ ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ.
Автомобилите имат дълъг жизнен цикъл.
Коментиран от #23
07:41 05.04.2026
23 Хаха
До коментар #22 от "Ралика действие / процес":Визионера пак се развихрил.Очакваме 50 % ръст и 20 милиона Тесла през 2030 година.
11:52 05.04.2026
24 Хаха
До коментар #21 от "Време и място":Ще,ще,ще.Пък ти още ще си на дизел.
11:54 05.04.2026
25 Димов
Коментиран от #28, #29
12:09 05.04.2026
26 Димов
До коментар #21 от "Време и място":По смехотворна аналогия не бях чел.Навсякъде тръбиш за 5 минутно зареждане и после.... изненада, то било далече далече в бъдещето,както и твоята електричка,която още не е произведена.Измисли ли защо сметката ми ток е двойна,с отопление на ТЕЦ?
Коментиран от #27
12:14 05.04.2026
27 Далече в бъдещето?
До коментар #26 от "Димов":Ето го още един който си мисли че пети март 2026 година е някъде далече в бъдещето.
В същото време пита мен и Гост които преди няколко години си купихме автомобилите които караме в момента, Защо тогава не сме си купи 10-годишни автомобили които са произведени през 2026 година, а сме си купили 10-годишни автомобили произведени през 2012 година?
Всеки нормален човек ще се сети, че когато търсиш да си купиш 10-годишен автомобил заради цената, ще трябва да изчакаш тези автомобили с 5 минути зареждане да започнат да се продават в Европа, ЗА ДА ЗАПОЧНАТ ДА ТЕКАТ 10-ТЕ ГОДИНИ, което по подразбиране ВЕЧЕ Е В БЪДЕЩЕТО, въпреки че още в миналото са се продавали в Китай .
Никога не можете да се усетите вие къде и кога се намирате спрямо датата и мястото за което ви говорят
12:48 05.04.2026
28 Още от същото?
До коментар #25 от "Димов":На твърдението ми че след като се либерализира пазара, ще дойде време на енергийните кооперативи, които да обединент хората от входовете и блоковете да си инсталират обща фотоволтаична централа на покрива и термопомпа свързана към абонатната станция, за да си произвеждат част от топлата вода и да си я споделят, Димов пита къде са тези кооперативи?
През коя година се либерализира пазара бе Димов? В миналото или в бъдещето?
Беше ли на сватбата на дъщерята на приятелят ти гост, която преди две години беше в детската градина?
Защо не си бил? Да не се скарахте? Ааа причината била същата - със сигурност ще се ожени (дай Боже да сме живи и здрави всичките дотогава) ама В БЪДЕЩЕТО.
ЕСТЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ, които за антиелектриците нямат логика.
12:54 05.04.2026
29 По същата причина
До коментар #25 от "Димов":Точно както твърдението ми че продажбите на Toyota ще започнат да спадат с няколко години след приемането на евро 7, А трета година питате защо не ми се сбъдва прогнозата.
По същата причина поради която, като ви кажа че в момента електромобили те са неподходящи за 90% от хората, а 50% от електромобилите по пътищата в България ще са електрически чак след 2050 година, вие ме питате Защо преди няколко години съм си купил дизелов автомобил, А НЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ЩОМ КАЗВАМ ЧЕ СКОРО НЯМА ДА ИМА ДВГ ПО УЛИЦИТЕ?
12:57 05.04.2026
30 Вашите прогнози
Все още ли препоръчваш етанол или се върна на предишната си препоръка 30-годишно audi за 2000 лв на метан , вместо електромобили?
50% ръст на Тесла прекъсна ли още през 2020?
Модата на електромобилите отмина ли?
Бъдещето на водорода дойде ли?
Караме ли вече на синтетични горива ?
Мрежата срина ли се заради фотоволтаиците м?
Цената на тока стана ли левче за киловатчас заради тях защото фотоволтаиците могат да оцелеят само на преференциални цени?
Тесла фалира ли?
40 минути зареждане, което според вас унищожаваше батериите за две години, беше ли физическият максимум за бързо зареждане на електромобилите?
Коментиран от #39
13:03 05.04.2026
31 Красиво съвпадение
До коментар #20 от "Гост":Обърни внимание колко е мощността с която се зареждат батериите в момента
ФЕЦ 24,83% 1169.65
Био ЕЦ 0,32% 14.85
Товар на РБ 3831
ССЕЕ - зареждане 1440.21
Това е точно мощността на зарядната станция която снимах онзи ден специално заради тебе само че не в киловати А в мегавати
Тоест само от батериите могат да се захранват 1000 броя такива зарядни хъбове, без помощта на нито една централа от какъвто и да е вид, включително през нощта.
14:26 05.04.2026
32 Не излезе клипа
Коментиран от #33, #36, #63, #70
14:30 05.04.2026
33 Хаха
До коментар #32 от "Не излезе клипа":Ти колко ток зареди на тази зарядна, слънчасал?
Коментиран от #34
14:54 05.04.2026
34 А ти
До коментар #33 от "Хаха":Колко водород зареди от водородното бъдеще?
Тъкмо погледнах, че в днешния сравнително облачен ден съм заредил 6kWh досега. Когато след години си купя електромобил, ще си го зареждам вкъщи, а не на мегаватова зарядна станция за ежедневните си пътувания.
Ти къде ще си зареждаш водородът тогава? Можеш ли още днес да ми снимаш една водородна зарядна станция?
Коментиран от #35
15:08 05.04.2026
36 Хаха
До коментар #32 от "Не излезе клипа":Да видим касова бележка от зарядната, слънчасал. Ето я моята.
Коментиран от #37, #42
15:54 05.04.2026
37 Не видях адреса
До коментар #36 от "Хаха":На водородната зарядна станция?
Не видях и колко килограма водород си заредил за 60 евро?
Коментиран от #40, #41
16:19 05.04.2026
39 Гост
До коментар #30 от "Вашите прогнози":Сбъднаха се Теслю митичен, сбъднаха се.Тесла не може да поддържа 50% ръст в продажбите и няма да произвежда по 20 милиона електрокара до 2030 година.Екселските таблици с прогнозите са нещо невъзможно,за който разбира математиката е лесно да го разбере.Математик си,та чак дрънкаш.
17:19 05.04.2026
41 Хаха
До коментар #37 от "Не видях адреса":Пише на касовата бележка,слънчасал!
17:55 05.04.2026
42 Разбира се че пише
До коментар #36 от "Хаха":Само не разбрах На коя бензиностанция на OMV са вече в бъдещето и продават водород в туби, дето си ги държите в багажника да до зареждате.
18:11 05.04.2026
43 Разбира се че се сбъдна
Моето твърдение се сбъдна че настоящите 4 завода Ще стигнат без проблем до 2026, като съм го казал още през 2022 в същата статия В която ти твърдеше че няма да постигнат дори планираните за 2022 година 1,3 милиона продажби, защото няма да могат да ПРОИЗВЕДАТ толкова бройки, ако ДО 2022 НЕ ПОСТРОЯТ 10 ЗАВОДА.
Сбъднаха ли се твоите прогнози за строеж на 10 завода?
Сбъднаха се моите прогнози че Тесла може да произвежда 4 милиона с настоящите 4 завода но НЯМА КОЙ ДА ГИ КУПИ, защото бързите риби изяждат бавните и китайците изпревариха Тесла.
Прогнозата ми беше, че светът върви към електромобили и ще продава този, който предлага най-добрият електромобил на най-добрата цена. Аргумента е същия, марката е друга. Какво стана с твоя аргумент за водорода независимо от марката?
18:17 05.04.2026
44 Припомням
Продава повече и от dacia, за да не кажеш, че porsche е скъпа марка.
По-важни са други неща.
1. Автомобилния пазар е около 100 милиона годишно, така че Това е ограничаващия фактор.
2. Светът преминава към електромобили, а Тесла произвежда най-добрите електромобили на пазара на най-добри цени. Нито Фолксваген нито Toyota могат да се борят с тях.
3. Последно по ред, но първо по важност, дори цената и качеството не са по-важни от него и последните две години го доказаха. Произвежда този, който има материали за производство. Тесла е единствената компания, която има планове за собствено производство на 3 тераватчаса батерии годишно, които ще са достатъчни за около 40 милиона електромобила, а освен това имат дългосрочни договори с почти всички производители на батерии в света да им купуват всякакви количества, които могат да произведат за Тесла.
08:14 05.04.2022
18:21 05.04.2026
45 Припомням
4. Volkswagen и Toyota разчитат на външни фирми както за доставка на части, включително батерии, така и за хардуер, но по-важно и софтуер за всякакви системи и оставят печалбите в тези външни фирми. Тоест никога не могат да предложат цената на която Тесла може да предложи електромобил с печалба, а когато става въпрос за електромобил, вече има един еталон по който всички се сравняват и той се казва Тесла. Единствения начин да я победиш е да предложиш нещо по-добро за същата цена или същото като Тесла на на по-добра цена, но това никой не може да го постигне, защото никой няма вертикалната интеграция на Тесла.
18:23 05.04.2026
46 Хайде сега прочетете статията
"Единствения начин да я победиш е да предложиш нещо по-добро за същата цена или същото като Тесла на на по-добра цена, но това никой не може да го постигне, защото никой няма вертикалната интеграция на Тесла."
Това случи ли се вече? В кое време , че трудно ги схващате? Минало, настояще или бъдеще?
Всичко написано се случва или се е случило вече.
Какво стана със срива на продажбите на електромобили?
Спука ли се балонът на Тесла?
Toyota започна ли продажбите на твърдотелни батерии?
Дойде ли водородното бъдеще и кога ще дойде?
Батериите достигнаха ли физическите си ограничения след които не могат повече да се подобряват?
Тока свърши ли?
Тока стана ли по-скъп?
18:27 05.04.2026
48 Друго припомняне
19:14 09.09.2020
Гост ми отговаря
"И всичко сметнато в най-добрия случай със заклинания за ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ и пак основно ЩЕ. Когато напишат, че през 2022г, Тесла е произвела 1 350 000 автомобила, тогава ще докажат темпът си на ръст от 50% на година."
15:58 10.09.2020
Собственици на най-новата Tesla се оплакват от проблем с окачването
Коментиран от #51
18:37 05.04.2026
49 Пропуснал съм най-важното
Собственици на най-новата Tesla се оплакват от проблем с окачването
"Май Тесла ще трябва да направи още 10 нови завода с капацитет по 100 000 коли годишно, за да може да поддържа ръст 50% на година, поне в следващите 2 години. хахахахах"
15:55 10.09.2020
Коментиран от #61
18:41 05.04.2026
51 Димов
До коментар #48 от "Друго припомняне":Нашият приятел мисли,че ние не помним как с пяна на устата защитаваше Тесла.Има достатъчно информация,която нашият приятел фанатично отрича,който го интересува може да провери.
19:13 05.04.2026
52 Димов
Коментиран от #54, #58
19:21 05.04.2026
53 Димов
Коментиран от #55, #60
19:23 05.04.2026
54 Прогнозите за това са прогно
До коментар #52 от "Димов":Някой се сбъдват, други не. Важното е че логиката зад моите прогнози се сбъдва, а вашата не се сбъдна.
Всяко нещо което не се е сбъднало, не е било дали ще се сбъдне, а ТОЧНО КАК ще се сбъдне. Всяко нещо не се е сбъднало е било заменено с НЕЩО ПО-ДОБРО, което не съм успял да предвидя , като например 1500 киловата зареждане. Някога да съм ви говорил за толкова бързо зареждане?
От друга страна, още когато Toyota обещава два пъти по-бавно зареждане - за за 10 минути, казах че това ако се сбъдне ще измести Тесла и аз ще стана най-големия фен на Toyota. По-голям фен на Toyota от вас. Това поне спомняш ли си защото съм го повторил повече пъти отколкото ВЪПРОСА, ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ЩЕ СВЪРШИ 50% ръст на Тесла. Ще СВЪРШИ, преди 2030. Преди 20 милиона. Това се подразбира от всеки функционалнограмотен още от въпроса.
20:07 05.04.2026
55 Защо очакваш отговор
До коментар #53 от "Димов":Това че си си наумил че някой те е окрал, защото е намалил напрежението си е твоя заблуда, а ВЯРАТА не може да бъде победена със знания логика или факти.
ВЯРВАЙ си!
И какво общо има това с електромобилите или дори с фотоволтаиците които не работеха януари и февруари? Вземи си един уред и си премери напрежението в момента? Следващия месец пак ще ти е висока сметката.. като не искаш да ти е висока заради климатиците , ИНСТАЛИРАЙ СИ ФОТОВОЛТАИЦИ.
20:10 05.04.2026
58 Да допълня
До коментар #52 от "Димов":Газовите микротурбини от които бяха инсталирани десетки хиляди в Германия, днес са заменени с термопомпи, защото газът вече не е евтин като преди 2020 когато водихме спор може ли тока да поскъпне дългосрочно.
Нали много се перехте през 2022 колко бил скъп тока аз сега мълчите ?
Днес беше минус 25 евро за мегават в час при 30 евро мрежови такси - само още пет евро надолу наистина щяха да плащат на крайния потребител за да харчи енергия.
Електрическите камиони ще завземат пазара, когато ги пуснат, вие ги убихте още преди да са започнали да ги произвеждат.
Пикапа ви казах че няма да има успех още като му вдигнаха двойно и тройно цената.
Електромобил страфопост си е твоя клевета по мой адрес.
Батериите след трансформаторите и електромерите вече ги има и самия аз смятам да си инсталирам като се либерализира пазара.
Освен тях вече имах нещо по-добро и вече цитирах - 1440 мегавата, което са 1 милион 440 хиляди киловата
Мощност батерии в мрежата което се равнява на 400 хиляди електромобила които да връщат в мрежата.
Както виждаш всичко става по-добро отколкото аз прогнозирах а вие отричахте, че може да се случи.
Не само че се случва, а се случва по-бързо отколкото съм го прогнозирал и в по-големи мащаби
Коментиран от #59, #66
20:20 05.04.2026
59 Гост
До коментар #58 от "Да допълня":Поредното измятане на фурнаджийската лопата Теслю митичния.Отказа се от Екселските таблици и предаде гуру Илюзион за 30 юана.
20:37 05.04.2026
60 Гост
До коментар #53 от "Димов":Аз също платих завишени сметки нищо че във Варна нямаше зима.Срам го е да си признае истината че фотоволтаиците вдигат цената заради балансирането.
Коментиран от #62
20:40 05.04.2026
61 Гост
До коментар #49 от "Пропуснал съм най-важното":При тогавашния капацитет 100 000 електрокара годишно,колко завода ще трябват за 1 милион, тротинетка? Математик та дрънка.
Коментиран от #65
20:42 05.04.2026
62 Погледни сметката
До коментар #60 от "Гост":Посочи ми къде е балансирането за което е платил Димов? Ако искаш снимай твоята и посочи на кой ред е балансирането, което ти вдига и твоята сметка?
Всичките спорове с вас са били на тема антифизика която проповядвате.
Постоянно обяснявате нещо как няма да стане - фотоволтаиците са прекалено маломощни за да разчита индустрията на тях. Батериите са прекалено скъпи за съхранение на енергия и са прекалено маломощни.
Електромобилите никога няма да се наложат, защото бензина има по-голяма енергийна плътност.
Наклона на Шипка е 30% и не може да бъде изкачен от електрически камион
Баничарката на турбо работи с максимална мощност 60 киловата при изкачване на тези 30% наклон докато харчи 45 киловата от разход 15 на 100 пред 30 км/ч
Стоманата не притежа свойство еластичност, нито твърдост а е само пластична. Единствено пластична.
Други антифизически ваши твърдения да изброявам ли?
20:45 05.04.2026
64 Гост
20:48 05.04.2026
65 Погледна ли
До коментар #61 от "Гост":По-далеч от носа си? Прочети отново Какво съм казал аз и какво си казал ти? Обърни внимание на трите милиона и твърдението ми че Тесла МОЖЕ ДА ГИ ПРОИЗВЕДЕ с четирите си завода още през 2022 НО НЯМА НА КОЙ ДА ГИ ПРОДАДЕ.
Докато ти твърдиш за същата 2022 година, че Тесла трябва да построи 14 завода за да може въобще физически да ПРОИЗВЕДЕ, 1,3 милиона , ЗАЩОТО С ПО-МАЛКО ЗАВОДИ БИЛО НЕВЪЗМОЖНО.
Коя прогноза се сбъдна? Кои сметки излязоха правилни? 50% ръст на Тесла заради невъзможността да построи 20 завода ли БЯХА ПРЕКЪСНАТИ или точно както аз прогнозирах през 2020 - заради ЛИПСАТА НА ТЪРСЕНЕ, понеже ВЕЧЕ ИМА ДРУГ ЕТАЛОН ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ , който измести Тесла , по правилото в бизнеса БЪРЗИТЕ РИБИ ИЗЯЖДАТ БАВНИТЕ.
20:49 05.04.2026
66 Моя грешка
До коментар #58 от "Да допълня":В този коментар написах
"Днес беше минус 25 евро за мегават в час при 30 евро мрежови такси - само още пет евро надолу наистина щяха да плащат на крайния потребител за да харчи енергия."
Но съм объркал датите. Тези отрицателни цени които са му писал са за утре, но днешните са били по брутални.
QH 34 08:15 - 08:30 0.00 2274.1
QH 35 08:30 - 08:45 -0.10 2227.6
QH 36 08:45 - 09:00 -2.01 2208.0
QH 37 09:00 - 09:15 -2.01 2179.5
QH 38 09:15 - 09:30 -5.16 2158.3
QH 39 09:30 - 09:45 -6.74 2304.2
QH 40 09:45 - 10:00 -12.27 2310.0
QH 41 10:00 - 10:15 -14.44 2495.9
QH 42 10:15 - 10:30 -19.39 2456.3
QH 43 10:30 - 10:45 -28.05 2323.3
QH 44 10:45 - 11:00 -36.10 2276.0
QH 45 11:00 - 11:15 -33.55 2748.8
QH 46 11:15 - 11:30 -38.32 2723.0
QH 47 11:30 - 11:45 -29.82 2691.1
QH 48 11:45 - 12:00 -40.13 2658.0
QH 49 12:00 - 12:15 -29.82 2907.3
QH 50 12:15 - 12:30 -29.82 3220.8
QH 51 12:30 - 12:45 -35.00 3272.2
QH 52 12:45 - 13:00 -48.49 3075.8
QH 53 13:00 - 13:15 -50.00 3382.9
QH 54 13:15 - 13:30 -50.00 3724.0
QH 55 13:30 - 13:45 -50.00 4059.6
QH 56 13:45 - 14:00 -50.00 4065.6
QH 57 14:00 - 14:15 -50.00 3962.4
QH 58 14:15 - 14:30 -50.00 3916.8
QH 59 14:30 - 14:45 -50.00 3878.2
QH 60 14:45 - 15:00 -50.00 3763.1
QH 61 15:00 - 15:15 -50.00 3342.9
QH 62 15:15 - 15:30 -50.00 3404.4
QH 63 15:30 - 15:45 -50.00 3177.7
QH 64 15:45 - 16:00 -39.88 2824.8
QH 65 16:00 - 16:15 -29.82 2858.3
QH 66 16:15 - 16:30 -6.35 2883.7
QH 67 16:30 - 16:45 -3
Коментиран от #71
22:24 05.04.2026
22:27 05.04.2026
22:27 05.04.2026
70 Хаха
До коментар #32 от "Не излезе клипа":Зареждане на тротинетка на бърза зарядна станция.
07:14 06.04.2026
71 Хаха
До коментар #66 от "Моя грешка":На теб колко пари ти върнаха?
Коментиран от #72
07:15 06.04.2026
72 Не отклонявай темата
До коментар #71 от "Хаха":Ти колко водород си заредил през живота си? На каквато и да е цена? Ток ползвал ли си някога? Смяташ ли да ползваш? Като ти вдигнат сметката още три пъти и сам ще си инсталираш батерии и фотоволтати и ще започнеш да си следиш консумацията.
След 15 години ще я зареждаме рамо до рамо на тези мегаватови зарядни станции от статията, Но никой няма да зарежда водород и ако не те е срам Ще разказваш на внуците си след време как си се смял на нещата които вършиш и си ги смятал за невъзможни.
Кажи сега нещо за мегаватовите зарядни станции да се посмеем и да има какво да разказваш на внуците
08:45 06.04.2026
73 Смях от старите ленти
08:50 06.04.2026
74 Усмивки от старите ленти
Освен това до края на годината само в България ще бъдат инсталирани батерии, които ще са повече от необходимото за съхранение на енергията за зареждане на целият български автопарк през нощта със слънчева енергия, а електромобилите са все още под 1% от него. Тоест още тази година ще е 100 пъти повече.
Останаха ли причини, поради които електромобилите нямат бъдеще и модата им ще отмине? Че аз поне не се сещам? Или какво стана единствената опорна точка че ако аз не си купя електромобил тази седмица, електрификацията се е провалила во веки веков?
08:58 06.04.2026
75 гост
Коментиран от #76, #77
09:19 06.04.2026
76 Относно батерията
До коментар #75 от "гост":Тя е помощен инструмент за не натоварени зарядни станции в градски условия например, където вече има изградени 150 kW зарядни станции. На практика не подобряват пропускателния капацитет на зарядната станция - тя продължава да си зарежда по 1000 км на час. Въпросът е че имаш опцията да ги заредиш в 2 автомобила по 5 минути , вместо да стоят на зарядната станция по 30 минути
09:50 06.04.2026
77 Хаха
До коментар #75 от "гост":Норвежецът се обади от Пещера.
10:47 06.04.2026