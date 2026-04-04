BYD се похвали с 5 хиляди ултрабързи зарядни станции в родината си

Стараейки се да премахне страха от изчерпване на батерията и да неутрализира последното останало предимство на двигателите с вътрешно горене, BYD официално пусна в експлоатация своята 5000-на станция за бързо зареждане в Китай. Този важен момент настъпи само 27 дни след като компанията за първи път представи инициативата си „Flash Charging China“. 5000-ната станция, разположена в зоната за обслужване на магистрала близо до Ланджоу, провинция Гансу, бележи поврат към инфраструктурата на високоскоростните магистрали, като гарантира, че най-модерните електромобили на марката вече могат да преминават през 297 града с същата честота на зареждане като традиционните автомобили с бензинов двигател.

Техническата „тайна“ зад това разгръщане е второ поколение 1,5-мегаватова (1500 kW) зарядна станция с течно охлаждане. Докато повечето ултрабързи зарядни устройства в Европа и Северна Америка понастоящем достигат максимална мощност от 350 kW, хардуерът на BYD е почти пет пъти по-мощен. Когато се комбинира с автомобил, оборудван с новата батерия Blade 2.0 – като Denza Z9GT или Yangwang U7 – резултатите са революционни. При стандартни условия тези автомобили могат да презаредят енергията си от 10% до 70% само за пет минути, достигайки почти пълно зареждане от 97% за девет минути. Дори при екстремни температури под нулата (–30 °C) системата все още може да постигне заряд от 20% до 97% за приблизително 12 минути, като ефективно решава проблема със зимното забавяне, който тормози литиево-йонната технология от десетилетие.

За да заобиколи типичните бюрократични и технически пречки при модернизирането на електропреносната мрежа, BYD използва интегрирана архитектура „съхранение + зареждане“. Всяка станция разполага с 200–300 kWh вградено съхранение на енергия, което позволява на станцията да се „зарежда бавно“ от мрежата извън пиковите часове и след това да прехвърли този огромен товар от 1,5 MW към превозното средство, без да претоварва местните трансформатори. Самият хардуер използва дизайн с „нулева гравитация“ с окачени кабели и Т-образна конструкция, монтирана на релси, което прави тежките кабели с течно охлаждане да изглеждат безтегловни за потребителя.

Макар че в момента фокусът е изцяло върху китайския вътрешен пазар, BYD потвърди, че тази технология се насочва към международната сцена. Европейски говорител наскоро разкри, че компанията има за цел да инсталира 2000 станции за Flash Charging в цяла Европа до края на 2026-та. Това разгръщане ще даде приоритет на пазари, където BYD установява местно производствено присъствие, като Унгария и предоставя цялостна екосистема за международни купувачи, които все повече се притесняват от изоставащата публична инфраструктура.