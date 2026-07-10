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Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач

Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач

10 Юли, 2026 13:59 825 10

  • електрически мотоциклет-
  • летяща седалка

Един нов британски проект преобръща представите за електрическа мобилност

Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Стремежът към нетрадиционни емоции и алтернативни начини за придвижване в градска среда роди един от най-радикалните инженерни проекти в последно време. Британската компания Sweren, основана от младия дизайнер Керим Таскин, официално представи своята триколка Swerv. Превозното средство е замислено по време на обучението му в престижното Училище за инженерен дизайн „Дайсън“ към Имперския колеж в Лондон, като основната му цел е да превърне ежедневното пътуване в чисто сетивно удоволствие. За разлика от класическите велосипеди или тротинетки, тук водачът заема легнала позиция по корем, обърнат изцяло напред. Според създателите тази специфична ергономика елиминира усещането за конвенционално седене и създава реална илюзия за свободно летене в непосредствена близост до земната повърхност.

Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач

Базовата пътна модификация, предназначена за градски условия, комбинира мускулната сила с електрическо подпомагане. Тя разполага с предно разположени ръчни педали и задвижващ електромотор с мощност от 350 вата, интегриран в главината. Енергията се осигурява от 48-волтова литиево-йонна батерия с капацитет 13 ампер-часа. Тази конфигурация позволява развиването на максимална скорост от 25 км/ч, като автономният пробег с едно зареждане достига около 24 километра. Конструкцията е изградена около олекотена алуминиева рамка и е оборудвана с полиуретаново предно окачване, мощна хидравлична задна дискова спирачка Magura MT7, цялостна LED светлинна сигнализация и иновативна система за управление чрез накланяне на тялото. Предвид изключително ниския профил на машината и затруднената видимост за останалите участници в движението, Керим Таскин изрично препоръчва превозното средство да се експлоатира извън натоварените пътни артерии и по възможност на затворени трасета.

Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач

За любителите на по-суровите терени е разработена и офроуд версия. При нея общото тегло е 38 килограма, а задвижването разчита на значително по-сериозен 1000-ватов мотор, контролиран изцяло чрез ръчна газ, без необходимост от въртене на педали. Конструкцията включва допълнително подсилена рамка, широки гуми с дълбок грайфер за по-добро сцепление извън асфалта и класическо кормило за управление. Линията се допълва и от специализиран детски вариант. Той е снабден с регулируемо шаси от неръждаема стомана, същия силов агрегат с мощност 1000 вата, задна барабанна спирачка и софтуерно ограничена максимална скорост за безопасност, като осигурява пробег от приблизително 19 километра.

Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач

Финансовото изражение на този технологичен експеримент отразява неговата нишова насоченост. Стандартната градска версия на Swerv е оценена на 6570 щатски долара, което се равнява на малко над 6000 евро. Изненадващо, по-мощната офроуд модификация се предлага на по-ниска базова цена от 4595 долара (около 4220 евро). Компанията Sweren вече приема предварителни поръчки, а първите реални доставки към крайните клиенти в световен мащаб са планирани за декември.

Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач

Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Кой казва, че не може да се измисли нищо по-добро от електрическите тротинетки?

    14:19 10.07.2026

  • 2 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Чудесно. Тъкмо кат нацелят нещо ще политат към един по-хубав свят. Туй да не вий да лежите на плажа? Със стотака сте пътници. А на завоите туй ще ви изтръска като вий си знаете като какво

    14:27 10.07.2026

  • 3 ТЪПА МОДА

    7 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА МЕГА ГЛУПОСТ. ДЪРВО БЕЗ КОРЕН.

    14:29 10.07.2026

  • 4 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Пеи това разположение на ръцете ще останат без тях при рязко падане.

    14:30 10.07.2026

  • 5 Човешката глупост

    6 0 Отговор
    не признава почивен ден и час.

    14:33 10.07.2026

  • 6 След глупавото излизане от ЕС,

    2 0 Отговор
    англо-саксите решиха да създадат нещо още по-глупаво, което няма да бъде използвано от никой на пътя. В действителност, то е много опасно за водача при по-голяма скорост, което при инцидент на пътя, ще доведе до мигновена смърт. Ако трябва да се вземат дълги разстояния с тази смешка, след двучасово каране,просто няма да станете от смешката и ще се озовете на земята, пребит от тежестта на смешката. Поредната глупост на някой болен мизък!

    14:37 10.07.2026

  • 7 Азалия

    2 0 Отговор
    Смях се от сърце на статията, най-вече на онагледеното със снимков материал нелепо безумие, меко казано. Благодаря! 😅😂🤣

    14:47 10.07.2026

  • 8 Азалия

    1 0 Отговор
    Това извр@щение ако го видя на пътя, ще падна от смях (от седнало положение на чопъра ми). 😂

    14:57 10.07.2026

  • 9 Сигурно е

    0 0 Отговор
    1000 % успеваемост при тази евтаназия !!!

    14:58 10.07.2026

  • 10 При катастрофа

    0 0 Отговор
    първото нещо, което ще счупите, ще е главата поне на 10 места, ако ще и бронирана каска да носите. Врата ще бъде счупен поне на 20 места, ако главата случайно е още върху него. Тези триколки нямат бъдеще от вече 30 години, защо си мислите, че в това легнало положение, някой луд ще си го купи, за да се самоубие на първия завой? И пиян англо-саксонски cвинаp би се замислил, дали да се качи на тази гилотина!

    15:10 10.07.2026