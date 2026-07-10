Нов вид мотоциклет с "летяща" седалка и легнал водач

Стремежът към нетрадиционни емоции и алтернативни начини за придвижване в градска среда роди един от най-радикалните инженерни проекти в последно време. Британската компания Sweren, основана от младия дизайнер Керим Таскин, официално представи своята триколка Swerv. Превозното средство е замислено по време на обучението му в престижното Училище за инженерен дизайн „Дайсън“ към Имперския колеж в Лондон, като основната му цел е да превърне ежедневното пътуване в чисто сетивно удоволствие. За разлика от класическите велосипеди или тротинетки, тук водачът заема легнала позиция по корем, обърнат изцяло напред. Според създателите тази специфична ергономика елиминира усещането за конвенционално седене и създава реална илюзия за свободно летене в непосредствена близост до земната повърхност.

Базовата пътна модификация, предназначена за градски условия, комбинира мускулната сила с електрическо подпомагане. Тя разполага с предно разположени ръчни педали и задвижващ електромотор с мощност от 350 вата, интегриран в главината. Енергията се осигурява от 48-волтова литиево-йонна батерия с капацитет 13 ампер-часа. Тази конфигурация позволява развиването на максимална скорост от 25 км/ч, като автономният пробег с едно зареждане достига около 24 километра. Конструкцията е изградена около олекотена алуминиева рамка и е оборудвана с полиуретаново предно окачване, мощна хидравлична задна дискова спирачка Magura MT7, цялостна LED светлинна сигнализация и иновативна система за управление чрез накланяне на тялото. Предвид изключително ниския профил на машината и затруднената видимост за останалите участници в движението, Керим Таскин изрично препоръчва превозното средство да се експлоатира извън натоварените пътни артерии и по възможност на затворени трасета.

За любителите на по-суровите терени е разработена и офроуд версия. При нея общото тегло е 38 килограма, а задвижването разчита на значително по-сериозен 1000-ватов мотор, контролиран изцяло чрез ръчна газ, без необходимост от въртене на педали. Конструкцията включва допълнително подсилена рамка, широки гуми с дълбок грайфер за по-добро сцепление извън асфалта и класическо кормило за управление. Линията се допълва и от специализиран детски вариант. Той е снабден с регулируемо шаси от неръждаема стомана, същия силов агрегат с мощност 1000 вата, задна барабанна спирачка и софтуерно ограничена максимална скорост за безопасност, като осигурява пробег от приблизително 19 километра.

Финансовото изражение на този технологичен експеримент отразява неговата нишова насоченост. Стандартната градска версия на Swerv е оценена на 6570 щатски долара, което се равнява на малко над 6000 евро. Изненадващо, по-мощната офроуд модификация се предлага на по-ниска базова цена от 4595 долара (около 4220 евро). Компанията Sweren вече приема предварителни поръчки, а първите реални доставки към крайните клиенти в световен мащаб са планирани за декември.