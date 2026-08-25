Футуристичен електрически мотоциклет с пробег от 225 км

Испанският стартъп Real Motors направи сериозна заявка на пазара на електрически двуколесни превозни средства, разкривайки официалните детайли около серийния си спортен мотоциклет Project Ares. Новият модел, чиято публична премиера пред международната публика е насрочена за предстоящото изложение EICMA в Милано, привлича вниманието със своя изключително нестандартен външен вид и впечатляващ за класа си автономен пробег от 225 километра с едно зареждане.

Визуалната концепция на машината е практически идентична с прототипа от 2024 година, като създателите ѝ посочват като основни източници на вдъхновение суровата естетика на класическите британски кафе рейсъри от 60-те години на миналия век, съчетана с характерните футуристични мотиви от японската анимация. Резултатът е нисък едноместен мотоциклет с масивни, обтекаеми форми, доминирани от голям правоъгълен преден фар и минималистичен дигитален дисплей пред водача, който напълно се вписва във визията за возило от научнофантастичен филм.

Задвижващият агрегат разполага с мощност от 102 конски сили (75 kW), което гарантира сериозна динамика въпреки собственото тегло на машината от 215 килограма, докато максималната скорост е електронно ограничена на 193 км/ч. Клиентите могат да избират между батерийни пакети с капацитет от 12 или 15 kWh, осигуряващи максимума от 225 км преход. Производственият план предвижда лимитирана серия от общо 250 екземпляра, като първоначалната версия Founder's Edition на цена от 19 000 долара вече е напълно изчерпана, а настоящата партида Lot 01 се предлага срещу 20 000 долара, като първите доставки до клиентите се очакват в началото на 2027 година.