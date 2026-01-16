Новини
Технологии »
MediaTek представи новия си флагмански процесор

MediaTek представи новия си флагмански процесор

16 Януари, 2026 12:17 353 0

  • mediatek-
  • dimensity-
  • процесор-
  • чип

Заедно с него дебютира и чип от среден клас

MediaTek представи новия си флагмански процесор - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Тайванският технологичен гигант MediaTek официално представи два нови чипсета, които ще дебютират на пазара на смартфони през първата половина на 2026 година – флагманския Dimensity 9500s и насочения към средния клас Dimensity 8500. Премиерата затвърждава стратегията на компанията за използване на „All Big Core“ архитектура, като новите платформи обещават безпрецедентна мощност за изкуствен интелект и гейминг в устройства от по-достъпни ценови сегменти.

Флагманът Dimensity 9500s е произведен по най-модерния 3nm процес (N3E) на TSMC и представлява оптимизирана версия на представения миналата есен 9500. Основното ядро Cortex-X925 Ultra вече достига тактова честота от 3.73GHz, което го прави един от най-бързите мобилни чипове в света. За графиката отговаря 12-ядреният Immortalis-G925, който осигурява плавна работа при тежки игри, докато новият NPU 890 е специално обучен за „генеративно мислене“ и работа с мултимодални AI модели директно на устройството. Първият смартфон с този чип ще бъде Redmi Turbo 5 Pro Max, който се очаква да доминира в ценовия сегмент около 350-400 долара.

MediaTek представи новия си флагмански процесор

От своя страна, Dimensity 8500 е проектиран да бъде новият „крал на средния клас“. Макар да е изграден по 4nm технология, той също залага на изцяло големи ядра (осем Cortex-A725), което му позволява да постигне резултат от над 2.2 милиона точки в AnTuTu. Графичният процесор Mali-G720 MC8 предлага 25% скок в производителността спрямо миналогодишните модели, като за първи път в този клас се въвежда поддръжка за реалистичен ray tracing при стабилни 110 FPS. Този чип вече дебютира в ултратънкия Honor Power 2 и се очаква скоро да задвижи и европейския Poco X8 Pro Max.

И двата чипсета поддържат най-новите стандарти за свързаност, включително Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и двусимова 5G активност. Фотографските възможности достигат нови висоти с поддръжка на 320MP сензори и 8K видеозапис с Dolby Vision HDR, което на практика заличава границата между характеристиките на бюджетните флагмани и най-скъпите устройства на пазара.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ