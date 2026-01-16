MediaTek представи новия си флагмански процесор

Тайванският технологичен гигант MediaTek официално представи два нови чипсета, които ще дебютират на пазара на смартфони през първата половина на 2026 година – флагманския Dimensity 9500s и насочения към средния клас Dimensity 8500. Премиерата затвърждава стратегията на компанията за използване на „All Big Core“ архитектура, като новите платформи обещават безпрецедентна мощност за изкуствен интелект и гейминг в устройства от по-достъпни ценови сегменти.

Флагманът Dimensity 9500s е произведен по най-модерния 3nm процес (N3E) на TSMC и представлява оптимизирана версия на представения миналата есен 9500. Основното ядро Cortex-X925 Ultra вече достига тактова честота от 3.73GHz, което го прави един от най-бързите мобилни чипове в света. За графиката отговаря 12-ядреният Immortalis-G925, който осигурява плавна работа при тежки игри, докато новият NPU 890 е специално обучен за „генеративно мислене“ и работа с мултимодални AI модели директно на устройството. Първият смартфон с този чип ще бъде Redmi Turbo 5 Pro Max, който се очаква да доминира в ценовия сегмент около 350-400 долара.

От своя страна, Dimensity 8500 е проектиран да бъде новият „крал на средния клас“. Макар да е изграден по 4nm технология, той също залага на изцяло големи ядра (осем Cortex-A725), което му позволява да постигне резултат от над 2.2 милиона точки в AnTuTu. Графичният процесор Mali-G720 MC8 предлага 25% скок в производителността спрямо миналогодишните модели, като за първи път в този клас се въвежда поддръжка за реалистичен ray tracing при стабилни 110 FPS. Този чип вече дебютира в ултратънкия Honor Power 2 и се очаква скоро да задвижи и европейския Poco X8 Pro Max.

И двата чипсета поддържат най-новите стандарти за свързаност, включително Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и двусимова 5G активност. Фотографските възможности достигат нови висоти с поддръжка на 320MP сензори и 8K видеозапис с Dolby Vision HDR, което на практика заличава границата между характеристиките на бюджетните флагмани и най-скъпите устройства на пазара.