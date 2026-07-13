Google ще представи първия в света 2nm процесор за смартфон в новия Pixel

Точно както в света на автомобилите се води надпревара за намаляване на работния обем и доставянето на максимална мощност, така и в технологичната индустрия „войните за конски сили“ се разгарят. Слухове от веригата за доставки в Китай сочат, че Google се готви предстоящата серия Pixel 11 ще бъде първата линия устройства, която ще излезе на пазара, произведена по най-модерния 2-нанометров производствен процес на TSMC. С осигуряването на тази ултраплътна силициева архитектура, процесорът Tensor G6 на производителя от Маунтин Вю ще дебютира пред големите играчи, оставяйки Snapdragon 8 Elite Gen 6 на Qualcomm, Dimensity 9600 на MediaTek и A20 Pro на Apple да останат на втори план.

Докато останалите флагмански чипове в индустрията се очаква да излязат едва при представянията през септември, Google вече е потвърдил дебюта на своята серия Pixel от ново поколение на 12 август. Изпреварването на конкуренцията позволява на Tensor G6 да привлече цялото внимание като безспорен еталон за високоефективна производителност.

Според скорошен документ от регулаторна проверка, подаден до FCC за най-висококласния модел Pixel 11 Pro Fold, Google официално прекратява дългогодишния си договор за доставки на компоненти със Samsung. Исторически проблематичните Exynos модеми се премахват напълно в полза на значително по-надеждния хардуер M90 на MediaTek. Този високопроизводителен комуникационен пакет действа като двойно турбо за мрежовата телеметрия, като се похвали със зашеметяващи пикови 5G скорости до 12 Gbps, интегрирана сателитна свързаност за пътувания извън обхвата на мрежата и възможности за две активни 5G SIM карти.

За ежедневните потребители на Pixel това е може би най-важната механична настройка за цялото поколение. След години на борба с термичната неефективност, изтощаването на батерията и загубата на сигнал, свързани със старите компоненти, доставяни от Samsung, ентусиастите разчитат силно на този преход към архитектурата на MediaTek. Ако тестовете съответстват на техническите спецификации, този нов хардуер най-накрая трябва да осигури надеждността и стабилната свързаност, които изисква един премиум смартфон от този клас.