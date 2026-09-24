Какво още може да донесе вятърната енергия на един регион?

Когато се говори за вятърна енергия, вниманието обикновено е насочено към производството на електроенергия.

Но ефектът от един добре планиран вятърен парк може да бъде много по-широк.

Освен принос към енергийната сигурност, развитието на вятърната енергия може да донесе на един регион:

нови инвестиции, работни места, приходи за местните общности, доходи за собствениците на земя, развитие на инфраструктурата и нови възможности за местния бизнес.

Международният опит показва, че особено в селски и по-слабо индустриализирани райони енергийните проекти могат да се превърнат в част от по-широк модел за регионално развитие.

Западен Тексас: когато вятърът се превръща в местна икономика

Един от добре проучените примери е Западен Тексас.

Научно изследване, публикувано в Energy Policy, анализира около 1 398 MW вятърни мощности в четири окръга в Западен Тексас.

По време на четиригодишната строителна фаза проектите са подкрепили приблизително 4 100 работни места на пълно работно време, изчислени като FTE, в рамките на икономиката на щата. Около 680 от тях са били директни работни места на строителните площадки. ScienceDirect

Но ефектът не приключва със строителството.

Проучването оценява общата икономическа активност за щата през жизнения цикъл на проектите на над 1,8 милиарда долара, а за местните общности – на близо 730 милиона долара за разглеждания 20-годишен период. National Laboratory of the Rockies

Това включва не само работни места, но и поръчки към местни компании, транспорт, строителство, услуги, поддръжка и други икономически дейности.

Допълнителни доходи за земеделските стопани

Вятърните паркове могат да създават и допълнителен финансов поток за собствениците на земеделска земя.

Американската Национална лаборатория за възобновяема енергия NREL посочва сред типичните икономически ползи от наземната вятърна енергия:

плащания за наем на земя, местни данъчни приходи, временни работни места при строителството и постоянни работни места по експлоатацията и поддръжката. NREL

При конкретния проект Rush Creek в Колорадо NREL оценява бъдещите плащания към собственици на земя на около 45 милиона долара за 25 години, както и приблизително 62,5 милиона долара данъци върху собствеността за същия период. NREL

Това е особено важно за земеделските райони.

Доходът от вятърна енергия не трябва да замества земеделието. Той може да бъде допълнителен и по-предвидим източник на приходи, докато основната част от земята продължава да се обработва.

Северна Шотландия: енергията като основа за ново развитие

Подобна идея се развива и в Северна Шотландия.

Регионалната инициатива Focus North има за цел да превърне Caithness и Sutherland в център за зелена енергия, иновации и нов икономически растеж.

Районът се сблъсква с проблеми, които са познати и на много други периферни европейски региони: намаляващо население, ограничена инфраструктура и необходимост от нови икономически дейности. justtransition.scot

В същото време регионът вече произвежда от възобновяеми източници приблизително 12,5 пъти повече електроенергия, отколкото потребява, а развитието на вятърна енергия, водород, съхранение на енергия и свързани технологии се разглежда като възможност за икономическа трансформация. ideas.gov.scot

Шотландската стратегия за зелена индустрия също поставя вятърната енергия сред основните области за развитие на нови производства, инфраструктура и вериги на доставки.

Какво би означавало това за Добруджа?

Този международен опит е интересен и за Североизточна България.

Според проф. Павел Зехтинджиев от Българската академия на науките развитието на вятърната енергия в района на Добрич би могло да даде икономически импулс на общини, които се сблъскват с намаляващо население и ограничени възможности за развитие.

Новите проекти могат да създадат търсене на:

строителни услуги, транспорт, техническа поддръжка, електротехнически специалисти, инженери, охрана, логистика, хотелиерство, ресторантьорство и редица други местни услуги.

Не всички работни места са постоянни и не всички приходи остават автоматично в региона.

Именно затова е важно още при планирането да се търси максимално местно участие – местни фирми, местни специалисти, професионално обучение и дългосрочни договори за поддръжка.

Енергията като магнит за нови инвестиции

Има и още един фактор, който става все по-важен.

Достъпът до достатъчно количество електроенергия и до добре развита електропреносна мрежа все повече влияе върху решенията къде да бъдат изграждани нови индустриални и технологични мощности.

Това е особено ясно при центровете за данни и инфраструктурата за изкуствен интелект.

Международната агенция по енергетика IEA посочва, че глобалното потребление на електроенергия от центровете за данни може приблизително да се удвои до 2030 г., а недостигът на мрежов капацитет вече се превръща в ограничение за нови проекти. IEA

IEA изрично посочва като възможно решение новите центрове за данни да бъдат разполагани в райони с добра наличност на електроенергия и свободен мрежов капацитет. IEA

Това показва нещо важно:

енергията вече не е само продукт. Тя се превръща в част от инфраструктурата, която определя къде ще се развиват новите индустрии.

Вятърната енергия сама по себе си не е достатъчна

Разбира се, един вятърен парк не може автоматично да превърне даден регион в индустриален център.

За това са необходими още:

силна електропреносна мрежа, квалифицирани хора, пътища, дигитална инфраструктура, подходяща регулаторна среда и активна политика на местните общини за привличане на инвестиции.

Но наличието на значителен местен енергиен ресурс може да бъде едно от важните конкурентни предимства.

Особено когато този ресурс е комбиниран с модерна мрежа и възможност за дългосрочно снабдяване с нисковъглеродна електроенергия.

От вятърен парк към регионална икономика

Това е по-големият въпрос за Добруджа.

Не само: Колко електроенергия могат да произведат вятърните турбини?

А: Каква част от икономическата стойност може да остане в самия регион?

Ако проектите бъдат добре структурирани, ползите могат да бъдат много по-широки от произведените мегаватчасове:

приходи за собствениците на земя,

работни места,

местни поръчки,

инфраструктура,

нови компании,

нови технологии

и допълнителни приходи за местната икономика.

В този смисъл вятърната енергия може да бъде не само средство за производство на електричество.

Тя може да бъде част от една по-голяма стратегия за икономическо развитие на Североизточна България.

И именно тук се крие един от най-важните въпроси:

Може ли вятърът на Добруджа да произвежда не само енергия, а и бъдеще за региона?

Тази статия е част от поредицата към предстоящия документален филм:

„ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“

Режисьор: Неди Джон Крос