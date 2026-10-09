Новини
Технологии »
Brabus представи мотоциклет за ултрабогаташи

Brabus представи мотоциклет за ултрабогаташи

9 Октомври, 2026 17:53 785 5

  • brabus-
  • мотоциклет-
  • мотор-
  • двуколесно

Двуколесното ще бъде изработено в десет бройки

Brabus представи мотоциклет за ултрабогаташи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Немският тунинг специалист Brabus разширява своето влияние отвъд четирите колела, представяйки изключително ексклузивната електрическа мотоциклетна серия Brabus Urban E Fragment Edition. Този проект е реализиран в сътрудничество с френските специалисти по електрически двуколесни DAB Motors и култовия японски дизайнер Хироши Фудживара, известен като кръстник на уличената мода и основател на студиото Fragment Design.

Машината надгражда платформата на Brabus Urban E с нови дизайнерски елементи, включващи каросерия от ръчно рисуван карбон, карбонови капли на колелата, бели спирачни апарати Brembo и ръчно изработена кожена седалка Brabus Masterpiece с характерна диагонална щампа. В знак на сътрудничеството, емблематичното лого с мълния на Fragment Design е интегрирано в задната част и в полупрозрачния LED стоп. Мотоциклетът разполага с 27-киловатов електромотор (37 конски сили) и 72-волтова литиево-йонна батерия, които осигуряват максимална скорост от 120 километра в час и пробег до 150 километра с едно зареждане.

Производството ще бъде строго ограничено до едва десет бройки в световен мащаб, превръщайки двуколесното бижу в истински колекционерски артикул с цена от около 45 000 евро в Европа. За задвижването и сигурността се грижат още напълно регулируемо окачване с 46-милиметрова предна вилка, високопроизводителна спирачна система с плаващ преден диск и четирибутални апарати, както и четири режима на управление, включително специален режим Nitrous Boost за временно разгръщане на максимална мощност.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мотоциклети

    1 0 Отговор
    със същтите характеристики, китайците ги продават 10 пъти по евтино , за 4500 евро :)

    Коментиран от #4

    19:00 09.10.2026

  • 4 Купувай

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "мотоциклети":

    Даже и страпоните са еФтини ,купи си два да не свършат

    19:33 09.10.2026

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    За това че "електрически мотоциклет" е нещо като "желязна летвичка" няма да говоря. Само ще кажа, че когато бяхме хлапета си събирахме от захвърлени части разни моторетки. Повечето от тия които тогава съм виждал безкрайно много приличат на тоя брабус.
    В същност е обратното. Тоя Брабус прилича на ония детски моторетки събирани с ракетата и електрожена.

    19:33 09.10.2026