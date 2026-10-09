Brabus представи мотоциклет за ултрабогаташи

Немският тунинг специалист Brabus разширява своето влияние отвъд четирите колела, представяйки изключително ексклузивната електрическа мотоциклетна серия Brabus Urban E Fragment Edition. Този проект е реализиран в сътрудничество с френските специалисти по електрически двуколесни DAB Motors и култовия японски дизайнер Хироши Фудживара, известен като кръстник на уличената мода и основател на студиото Fragment Design.

Машината надгражда платформата на Brabus Urban E с нови дизайнерски елементи, включващи каросерия от ръчно рисуван карбон, карбонови капли на колелата, бели спирачни апарати Brembo и ръчно изработена кожена седалка Brabus Masterpiece с характерна диагонална щампа. В знак на сътрудничеството, емблематичното лого с мълния на Fragment Design е интегрирано в задната част и в полупрозрачния LED стоп. Мотоциклетът разполага с 27-киловатов електромотор (37 конски сили) и 72-волтова литиево-йонна батерия, които осигуряват максимална скорост от 120 километра в час и пробег до 150 километра с едно зареждане.

Производството ще бъде строго ограничено до едва десет бройки в световен мащаб, превръщайки двуколесното бижу в истински колекционерски артикул с цена от около 45 000 евро в Европа. За задвижването и сигурността се грижат още напълно регулируемо окачване с 46-милиметрова предна вилка, високопроизводителна спирачна система с плаващ преден диск и четирибутални апарати, както и четири режима на управление, включително специален режим Nitrous Boost за временно разгръщане на максимална мощност.