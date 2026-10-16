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$999 за подмяна на екрана на сгъваемия iPhone Duo

$999 за подмяна на екрана на сгъваемия iPhone Duo

16 Октомври, 2026 11:42 555 1

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Apple разкрива разходите за ремонт

$999 за подмяна на екрана на сгъваемия iPhone Duo - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичният гигант Apple хвърли светлина върху очакваните финансови тежести, свързани с поддръжката и евентуалните повреди на дългоочаквания сгъваем смартфон iPhone Duo. Според официалните данни, ако потребителят реши да ремонтира устройството си без активна застраховка AppleCare+, подмяната на повреден вътрешен екран ще излезе солено – сумата възлиза на $999 (924 евро), което е съизмеримо със стойността на стандартен нов флагман. В същото време таванът за така наречените „други повреди“ на американския пазар достига стряскащите $1499 (1387 евро). Ето и как изглежда пълният ценоразпис на ремонтните услуги за iPhone Duo извън гаранционните условия и пакета AppleCare+:

Повреда на задното стъкло – $199 (184 евро);
Подмяна на батерията – $229 (212 евро);
Повреда на външния дисплей – $379 (351 евро);
Повреда на външния дисплей и задното стъкло – $509 (471 евро);
Повреда на вътрешния дисплей – $999 (924 евро);
Други повреди – $1499 (1387 евро).

За да си осигурят спокойствие, потребителите могат да заложат на разширения план AppleCare+ с включено покритие срещу кражба и загуба. Неговата цена е фиксирана на $19,99 (18 евро) на месец, $199,99 (185 евро) за годишен абонамент или еднократна такса от $399 (369 евро) за целия период на услугата.

При наличие на активен AppleCare+ пакет финансовите параметри при инцидент изглеждат далеч по-благоприятни за собствениците: смяната на изтощена батерия става напълно безплатно, отстраняването на дефекти по вътрешния екран пада до скромните $99 (92 евро), а останалите случайни повреди се обслужват при преференциални условия.

Всички заинтересовани ще могат да направят своите предварителни поръчки за iPhone Duo още на 16 октомври, като стартовата цена на иновативния сгъваем апарат започва от $1999 (1850 евро). Официалният пазарен дебют и стартът на физическите продажби са насрочени за 23 октомври.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Счетоводиля

    0 0 Отговор
    Като гледам цените през тази година си мисля че е време на $ и € да се махнат 3 нули, както стана с BGL през 1999 и стана BGN.

    13:11 16.10.2026