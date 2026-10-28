Първи подробности за евтиния iPhone 18e

Apple може да представи iPhone 18e през пролетта на 2027 година, като моделът вероятно ще бъде част от едно събитие с iPhone 18 и iPhone Air 2. Според информацията iPhone 18e ще има 6,12-инчов LTPS OLED дисплей с честота на опресняване 60 Hz. Това означава, че по-достъпната серия на Apple може да не получи по-плавен екран и при следващото поколение. Телефонът може да бъде оборудван с чип Apple A20, изработен по 2-нанометров технологичен процес. Ако данните се окажат точни, процесорът ще бъде най-съществената промяна спрямо iPhone 17e. При камерата задният модул може да остане с една 48-мегапикселова камера, каквато е основната камера на настоящия модел.

Предната камера на iPhone 18e може да бъде обновена до 24 мегапиксела вместо 12 мегапиксела при iPhone 17e. Това би било видима промяна за селфитата и видео разговорите, докато основната камера на гърба вероятно ще запази същата резолюция.

Остава неизвестно дали Apple ще промени батерията, дизайна или други ключови характеристики. Засега публикуваните данни очертават по-скоро ограничено обновяване на iPhone 17e, а окончателните спецификации и датата на премиерата ще станат ясни едва при официално представяне.