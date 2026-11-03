Киев отказа! Украйна не обсъжда поскъпване на газа и тока по искане на МВФ

Украйна не обсъжда непосредствено увеличение на цените на природния газ и електроенергията, съобщи Министерството на енергетиката. В сила остава мораториумът върху повишаването на тарифите, а според действащото законодателство промени могат да бъдат разглеждани едва след отмяната на военното положение.

Позицията на ведомството е в отговор на технически доклад на Международния валутен фонд, в който са представени различни варианти за промяна на тарифната политика. От украинското министерство подчертават, че документът не съдържа задължителни указания и не предвижда незабавно прилагане на нито един от сценариите.

„Докладът на МВФ обхваща широк кръг от теми и се основава на моделите на потребление на домакинствата от 2021 г.“

Според Министерството на енергетиката окончателното решение за тарифите зависи от украинската държава. Последователността на действията ще бъде друга: първо трябва да бъде въведен ефективен модел за подпомагане на домакинствата, а след това да се обсъждат евентуални промени в ценообразуването.

Подкрепата за домакинствата е първата стъпка

Украйна разработва дългосрочна пътна карта за реформиране на енергийния сектор. Основен елемент в нея е защитата на населението чрез по-точно насочване на субсидиите и социалните помощи.

Властите започват работа и по единна онлайн платформа, която ще обединява плащанията за комунални услуги и държавната подкрепа в един портал. Системата трябва да бъде интегрирана с държавните регистри чрез приложението „Дия“.

„Целевата социална подкрепа за населението ще бъде първата стъпка в тези реформи“, заявява Министерството на енергетиката.

Докладът на МВФ разглежда няколко варианта

Документът на фонда е изготвен на базата на моделите на потребление на домакинствата от 2021 г. В него са разгледани няколко сценария за бъдеща реформа и е направен финансов преглед на действащата система за подпомагане.

От украинското ведомство уточняват, че става дума за изчисления, които трябва да помогнат на държавата да оцени различните варианти. Те не представляват решение за незабавно увеличение на цените на газа и електроенергията.

Пътната карта е част от международните ангажименти на Украйна и е свързана с интеграцията на страната в европейския енергиен пазар. Киев представя реформата и като стъпка към бъдещо пълноправно членство в Европейския съюз.

Източници: news.bg, unian.net