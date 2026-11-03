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Киев отказа! Украйна не обсъжда поскъпване на газа и тока по искане на МВФ
  Тема: Украйна

Киев отказа! Украйна не обсъжда поскъпване на газа и тока по искане на МВФ

3 Ноември, 2026 22:33 1 075 17

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  • володимир зеленски

Киев запазва мораториума върху увеличението на тарифите до края на военното положение, първо ще бъде изграден модел за целева социална подкрепа

Киев отказа! Украйна не обсъжда поскъпване на газа и тока по искане на МВФ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна не обсъжда непосредствено увеличение на цените на природния газ и електроенергията, съобщи Министерството на енергетиката. В сила остава мораториумът върху повишаването на тарифите, а според действащото законодателство промени могат да бъдат разглеждани едва след отмяната на военното положение.

Позицията на ведомството е в отговор на технически доклад на Международния валутен фонд, в който са представени различни варианти за промяна на тарифната политика. От украинското министерство подчертават, че документът не съдържа задължителни указания и не предвижда незабавно прилагане на нито един от сценариите.

„Докладът на МВФ обхваща широк кръг от теми и се основава на моделите на потребление на домакинствата от 2021 г.“

Според Министерството на енергетиката окончателното решение за тарифите зависи от украинската държава. Последователността на действията ще бъде друга: първо трябва да бъде въведен ефективен модел за подпомагане на домакинствата, а след това да се обсъждат евентуални промени в ценообразуването.

Подкрепата за домакинствата е първата стъпка

Украйна разработва дългосрочна пътна карта за реформиране на енергийния сектор. Основен елемент в нея е защитата на населението чрез по-точно насочване на субсидиите и социалните помощи.

Властите започват работа и по единна онлайн платформа, която ще обединява плащанията за комунални услуги и държавната подкрепа в един портал. Системата трябва да бъде интегрирана с държавните регистри чрез приложението „Дия“.

„Целевата социална подкрепа за населението ще бъде първата стъпка в тези реформи“, заявява Министерството на енергетиката.

Докладът на МВФ разглежда няколко варианта

Документът на фонда е изготвен на базата на моделите на потребление на домакинствата от 2021 г. В него са разгледани няколко сценария за бъдеща реформа и е направен финансов преглед на действащата система за подпомагане.

От украинското ведомство уточняват, че става дума за изчисления, които трябва да помогнат на държавата да оцени различните варианти. Те не представляват решение за незабавно увеличение на цените на газа и електроенергията.

Пътната карта е част от международните ангажименти на Украйна и е свързана с интеграцията на страната в европейския енергиен пазар. Киев представя реформата и като стъпка към бъдещо пълноправно членство в Европейския съюз.

Източници: news.bg, unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щом УНИАН го казва

    21 0 Отговор
    аз вярвам:))

    22:37 03.11.2026

  • 3 МВФ

    32 0 Отговор
    ги стисна за гушите. Всичко има край, даже и гушкането с пари.

    22:39 03.11.2026

  • 4 Е, как ще има поскъпване в Украйна?

    37 0 Отговор
    Поскъпване на тока за бизнеса и природния газ има в България защото първо Урсула и ЕС ни налагат да даваме ток на Украйна и второ, ние трябва да издържаме режима на Зеленски.

    22:40 03.11.2026

  • 5 Баце

    29 0 Отговор
    Нормално, докато има донори защо му е да вдига цени, дори и нови тоалетни може да си купи, милиардите за нищо ги нямат там и може би са прави, подкукуросаха ги, обещаха им, платиха им, е не на всички, но връщане назад няма и Зеленият е достатъчно нагъл за да си иска своето за да си затваря устата за техните грехове, които са всеизвестни, но само трябва да бъдат официално потвърдени и той именно за това е жив.

    22:40 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    14 0 Отговор
    За какво им е на укрите газ като си имат парно да се излежават по цял ден на дивана преди да идат да съберат риба от Днепър изплувала на повърхността в следствие на стоков удар към 18 часа .

    22:44 03.11.2026

  • 9 Не заблуждавайте със снимката

    19 0 Отговор
    Тая бензиностанция отдавна я няма!
    Опашки няма в Покрайна! Няма бензиностанции - няма опашки! Проблема е решен.

    22:50 03.11.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 2 Отговор
    Къде е оня дето ме питаше имам ли интернет в Москва? ха хаха

    22:53 03.11.2026

  • 11 Съдията

    13 0 Отговор
    Правят се на "мъже" пред МВФ, но ток и газ няма, така че е все тая.

    22:55 03.11.2026

  • 12 защо да прави каквото и да е

    12 0 Отговор
    след като цяла европа тегли заеми за тях милиарди дадени на фалирала фирма

    22:55 03.11.2026

  • 13 За какво да им вдигат цените

    12 0 Отговор
    като им пращаме горивата безплатно?

    22:56 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 След

    10 0 Отговор
    като ги "интегрират" в европейския енергиен пазар войната е им се стори като разходка в парка.

    22:58 03.11.2026

  • 16 хахахахха

    7 0 Отговор
    какво поскъпване като в 404 нямат ток,вода, пък за газ да не говорим 🤣🤣

    22:59 03.11.2026

  • 17 Едно

    4 0 Отговор
    от руските условия е Украйна да бъде интегрирана в енергийния пазар на ЕС, но това да стане преди примирието.

    23:01 03.11.2026

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