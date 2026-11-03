Руският дизел стигна до САЩ, но намаля по руските бензиностанции

Дизеловото гориво намаля по бензиностанциите в няколко руски региона, докато Москва организира увеличаване на износа към САЩ и световния пазар. Най-сериозни са затрудненията в Санкт Петербург и Ленинградска област, където отделни търговци въведоха ограничения за продажбите.

В Санкт Петербург дизел вече се предлага на по-малко от 40% от бензиностанциите. В края на октомври гориво е имало на около 70% от обектите, което означава, че за две седмици делът им почти се е стопил наполовина. Ситуацията се доближава до най-тежкия период на горивната криза в края на юли, когато властите започнаха да въвеждат ограничения.

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В Ленинградска област частни бензиностанции продават между 30 и 50 литра на автомобил. На някои обекти са се образували опашки, като чакането достига 40 минути.

Логистични затруднения около износа

Германският икономист Янис Клюге смята, че Русия произвежда достатъчно дизелово гориво за вътрешното си потребление. По думите му проблемите може да са свързани с ускорената организация на износа през балтийското пристанище Приморск.

„Русия произвежда достатъчно дизелово гориво, за да задоволява вътрешното си потребление“, казва Клюге.

Затруднения са регистрирани и в Свердловска област. Отделни бензиностанции са ограничили продажбите, а обекти на „Татнефт“ са спрели да предлагат дизел. На 26 октомври губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов съобщи за прекъсвания на доставките. Според регионалния оперативен щаб гориво е липсвало на 29 от общо 214 бензиностанции.

Плановете за доставки към САЩ

На 9 октомври американският президент Доналд Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руски дизел за американския и световния пазар. Според обявените параметри Русия трябва да изнесе над 300 000 тона през октомври, още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 милион тона впоследствие.

По оценки на „Грийнпийс“ за транспортирането на горивото са ангажирани седем танкера, като част от тях са обект на санкции. Руските доставчици обаче срещат трудности при намирането на американски купувачи заради юридическите рискове. Вносът на руски петролни продукти в САЩ е забранен от 2022 г., а част от предназначеното за американския пазар гориво може да бъде пренасочено към Бразилия.

Клюге посочва още, че САЩ са нетен износител на дизелово гориво и не зависят от руски доставки. Според него руските и американските производители са преки конкуренти на международните пазари.

Ударите по рафинериите усложняват снабдяването

Възстановяването на стабилните доставки в Русия остава несигурно и заради продължаващите украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура. На 30 октомври украински безпилотни апарати атакуваха рафинерии в Уфа, Поволжието и Самарска област. Размерът на щетите не е установен.

През октомври ограниченията върху продажбите на бензин бяха отменени в 15 руски региона. Новите затруднения с дизела обаче показват, че вътрешното снабдяване с горива остава нестабилно.

Източници: news.bg