Руският дизел стигна до САЩ, но намаля по руските бензиностанции

Дизеловото гориво намаля по бензиностанциите в няколко руски региона, докато Москва организира увеличаване на износа към САЩ и световния пазар. Най-сериозни са затрудненията в Санкт Петербург и Ленинградска област, където отделни търговци въведоха ограничения за продажбите.
В Санкт Петербург дизел вече се предлага на по-малко от 40% от бензиностанциите. В края на октомври гориво е имало на около 70% от обектите, което означава, че за две седмици делът им почти се е стопил наполовина. Ситуацията се доближава до най-тежкия период на горивната криза в края на юли, когато властите започнаха да въвеждат ограничения.
В Ленинградска област частни бензиностанции продават между 30 и 50 литра на автомобил. На някои обекти са се образували опашки, като чакането достига 40 минути.
Логистични затруднения около износа
Германският икономист Янис Клюге смята, че Русия произвежда достатъчно дизелово гориво за вътрешното си потребление. По думите му проблемите може да са свързани с ускорената организация на износа през балтийското пристанище Приморск.„Русия произвежда достатъчно дизелово гориво, за да задоволява вътрешното си потребление“, казва Клюге.
Затруднения са регистрирани и в Свердловска област. Отделни бензиностанции са ограничили продажбите, а обекти на „Татнефт“ са спрели да предлагат дизел. На 26 октомври губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов съобщи за прекъсвания на доставките. Според регионалния оперативен щаб гориво е липсвало на 29 от общо 214 бензиностанции.
Плановете за доставки към САЩ
На 9 октомври американският президент Доналд Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на руски дизел за американския и световния пазар. Според обявените параметри Русия трябва да изнесе над 300 000 тона през октомври, още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 милион тона впоследствие.
По оценки на „Грийнпийс“ за транспортирането на горивото са ангажирани седем танкера, като част от тях са обект на санкции. Руските доставчици обаче срещат трудности при намирането на американски купувачи заради юридическите рискове. Вносът на руски петролни продукти в САЩ е забранен от 2022 г., а част от предназначеното за американския пазар гориво може да бъде пренасочено към Бразилия.
Клюге посочва още, че САЩ са нетен износител на дизелово гориво и не зависят от руски доставки. Според него руските и американските производители са преки конкуренти на международните пазари.
Ударите по рафинериите усложняват снабдяването
Възстановяването на стабилните доставки в Русия остава несигурно и заради продължаващите украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура. На 30 октомври украински безпилотни апарати атакуваха рафинерии в Уфа, Поволжието и Самарска област. Размерът на щетите не е установен.
През октомври ограниченията върху продажбите на бензин бяха отменени в 15 руски региона. Новите затруднения с дизела обаче показват, че вътрешното снабдяване с горива остава нестабилно.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕЛИИИИ
АМА ЧЕ ДЕБИЛИ
Коментиран от #3, #10, #18
21:35 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Името му е
До коментар #1 от "ЛЕЛИИИИ":Владимир Сополин.
21:36 03.11.2026
4 Гориил
Коментиран от #14, #22
21:36 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шкембе Ефенди от Магадан
Ако сте попаднали на истерията около „отвлечените заложници“ в Украйна, станали сте свидетели на генерална репетиция по деструкция. Това е учебникарско активно мероприятие и брутална руска ИПСО, изработена по най-мрачните, манипулативни КГБ похвати за масово промиване на мозъци. Целта на тези информационни терористи не е просто да излъжат – целта им е да инжектират чист хаос, да подпалят институциите отвътре и да превърнат нищо неподозиращите потребители в оръжие за собственото им унищожение.
Всичко беше оркестрирано от анонимни фабрики за тролове в Телеграм. Те пуснаха фабрикувания фейк, че в мазето на частна къща край Киев се държат и измъчват 40 заложници. Планът им беше съвършено зловещ: да подтикнат радикализирана, подведена тълпа към саморазправа и кървав линч.
Официалното разследване на полицията и Националната гвардия обаче буквално разкъса тази паяжина от лъжи и извади наяве неоспоримите факти:
• Наетият инструмент – фалшивата „медицинска сестра“: Цялата паника беше изкуствено раздухана и подхранена от жена, представяща се за собственик на измислена частна бърза помощ. Именно тя избълва чудовищните лъжи за счупени гръбнаци и трупове. Реалността? Четирите момчета, които уж бяха „пребити“, се качиха в повиканата истинска линейка абсолютно сами и на собствените си крака.
• Истината за хората вътре: В къщата нямаше никакви оковани пленници. Това бяха нов
Коментиран от #8, #31
21:37 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Шкембе Ефенди от Магадан
До коментар #6 от "Шкембе Ефенди от Магадан":• Истината за хората вътре: В къщата нямаше никакви оковани пленници. Това бяха новомобилизирани гвардейци и военнослужещи, настанени във временен транзитен център, преди да бъдат прехвърлени към официалната учебна база.
• Комичният абсурд с „похитеното“ момче: Нашумялото „доказателствено“ видео показва тийнейджър, за когото пропагандата изпищя, че е отвлечен. На самите кадри обаче ясно се вижда как той просто прескача оградата на къщата от чисто любопитство. Оказа се 14-годишен местен хлапак, дошъл с приятели да зяпа суматохата. Телефонът му през цялото време си беше в него, а шефът на президентската канцелария лично звъня на сестра му, за да си го прибере.
Тази коварна психологическа атака показва на какво са способни архитектите на руската хибридна война. Те не жалят средства, за да превърнат емпатията и тревожността на хората в инструмент за дестабилизация. Всеки, който споделя тези фабрикувани фейкове, без да проверява фактите, доброволно става съучастник на Кремъл и палавник в техния театър на абсурда. Не бъдете марионетки в ръцете на КГБ дезинформаторите – мислете критично!
Коментиран от #19, #26
21:37 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зеленски ежедневно помага на руснаците
До коментар #1 от "ЛЕЛИИИИ":да пестят от гориво
21:38 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 големсмях
21:39 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хахахахха
21:41 03.11.2026
17 Блатните Плъхове
До коментар #9 от "осраински":Са много повече
Които не се събуждат.
Не се напъвай.
Коментиран от #20
21:41 03.11.2026
18 Крепостен
До коментар #1 от "ЛЕЛИИИИ":Пак талони за бензин.
21:42 03.11.2026
19 Соломон
До коментар #8 от "Шкембе Ефенди от Магадан":Гледах и друго в което рускиня обяснява че мъжете евакуирани от олешки не са се прибрали у дома в веднага са били мобилизирани и изпратени на фронта
Коментиран от #35
21:43 03.11.2026
20 осраински
До коментар #17 от "Блатните Плъхове":НЕ ГИ ПОЗНАВАМ.ПЕТРОХАН МИ ИДВА ДАЛЕЧЕ
Коментиран от #27
21:43 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 .....
До коментар #4 от "Гориил":Преди време путин продаде на Куба танкер с петрол...после ватенките 1 година се млатеха за туба гориво по бензиностанциите.
21:46 03.11.2026
23 осраински
21:46 03.11.2026
24 НАЛИ?!
21:47 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хахахахха
До коментар #8 от "Шкембе Ефенди от Магадан":по скалъпена измишльотина не бях чел,биеш и дойче зелето,че и униан даже🤣🤣🤣
Коментиран от #30
21:47 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 САМО ПИТАМ
Коментиран от #37
21:51 03.11.2026
30 Град Козлодуй
До коментар #26 от "хахахахха":Дай да ти го ббутна .И парички ще ти дам.
Коментиран от #39
21:52 03.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пусьо се мазни на Тръмпочс
21:55 03.11.2026
34 дааа
21:57 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 късичко именце
22:04 03.11.2026
37 Kaлпазанин
До коментар #29 от "САМО ПИТАМ":И в обора под евро ,а в богатата Европа над 2,40
22:04 03.11.2026
38 Поредните ви простотии
Вие по-голяма идиотщина не можахте да измислите.
Да не говорим, че точно в Москва има толкова много китайски електически автомобили защото там електроенергията е евтина. Само за сведение - ЕС и Урсула натискат от няколко години електроенергията на домакинствата да излезе на свободния пазар, което значи, че трябва да плащате от 5-7 ПЪТИ по-скъпа електроенергия от тази в момента.
22:07 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.