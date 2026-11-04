Макет разкрива променения дизайн на Galaxy S27 Ultra

Макет на Samsung Galaxy S27 Ultra показва как може да изглежда бъдещият флагман на Samsung. Той е изработен по изтекли CAD файлове и е сравнен с Galaxy S26 Ultra, Apple iPhone 18 Pro и Google Pixel 11 Pro. Важно уточнение е, че това не е работещ телефон, макетът няма реално тегло, дисплей, батерия или други вътрешни компоненти. Той обаче дава представа за размерите и разположението на основните елементи. Според данните, размерите на Galaxy S27 Ultra са 163,76 x 78,25 x 7,97 мм. За сравнение, Galaxy S26 Ultra е с размери 163,6 x 78,1 x 7,9 мм. Разликите са малки, но показват леко увеличение на височината, ширината и дебелината.

На предната страна е видим централен отвор за селфи камерата. Отдясно са разположени бутонът за включване и клавишите за регулиране на звука. В долната част има изрязвания за USB-C порта, SIM картата, основния микрофон, високоговорителя и слота за S Pen. Най-съществената промяна е на гърба. Островът на камерите е преработен и включва една камера по-малко в сравнение с Galaxy S26 Ultra. Формата му напомня на решението при Apple iPhone 18 Pro, но оставя пространство за магнити.

Това пространство може да позволи на Galaxy S27 Ultra да работи с аксесоари в стил MagSafe. Според публикацията новият дизайн би могъл и да намали клатенето на телефона, когато е поставен върху равна повърхност. Тези възможности обаче са свързани с конструкцията на макета и не представляват потвърдени характеристики на готов продукт. Промяната в камерата има и практическо последствие. Калъфите за Galaxy S26 Ultra няма да могат да се използват с Galaxy S27 Ultra, въпреки че позициите на сензорите изглеждат сходни. Причината е различната форма и размер на задния остров.