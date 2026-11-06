Bluetooth става почти четири пъти по-бърз

Организацията Bluetooth Special Interest Group (SIG) официално одобри новата спецификация Bluetooth High Data Throughput (HDT), която е на път да направи мащабен скок в производителността на безжичните устройства с ниска консумация на енергия. Технологията ще бъде интегрирана като съществена част от бъдещия стандарт Bluetooth Core 7.0, като пазарният дебют на първите съвместими хардуерни решения е насрочен за следващата година.

Официално огласените данни сочат, че максималната скорост на трансфер на информация ще скочи драстично от досегашните 2 мегабита в секунда до внушителните 7,5 мегабита в секунда. Значително разширената пропускателна способност ще позволи светкавично прехвърляне на огромни обеми информация, разкривайки съвсем нови хоризонти пред безжичното предаване на висококачествено аудио, включително сложно пространствено и многоканално звуково озвучаване.

Подобрената технология ще се отрази пряко върху стабилността и бързината на свързаността в редица съвременни сфери. Допълнителният капацитет ще бъде от критично значение за усъвършенстваните устройства за пространствени изчисления, както и за интелигентни приложения, базирани на изкуствен интелект, които зависят от непрекъснат и интензивен обмен на данни. Същевременно рутинни операции като безжично обновяване на фърмуера и синхронизиране на лични фитнес данни ще се изпълняват за кратки секунди.

Очакванията в технологичните среди сочат, че първите готови устройства, поддържащи иновативния стандарт, могат да бъдат официално представени още през месец януари по време на изложението CES, макар към момента точните срокове за масово пускане на пазара да остават предмет на допълнително уточнение от страна на производителите.