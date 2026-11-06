Новини
Технологии »
Bluetooth става почти четири пъти по-бърз

Bluetooth става почти четири пъти по-бърз

6 Ноември, 2026 11:48 444 1

  • bluetooth-
  • скорост-
  • промени

Това ще се случи още през следващата година

Bluetooth става почти четири пъти по-бърз - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Организацията Bluetooth Special Interest Group (SIG) официално одобри новата спецификация Bluetooth High Data Throughput (HDT), която е на път да направи мащабен скок в производителността на безжичните устройства с ниска консумация на енергия. Технологията ще бъде интегрирана като съществена част от бъдещия стандарт Bluetooth Core 7.0, като пазарният дебют на първите съвместими хардуерни решения е насрочен за следващата година.

Официално огласените данни сочат, че максималната скорост на трансфер на информация ще скочи драстично от досегашните 2 мегабита в секунда до внушителните 7,5 мегабита в секунда. Значително разширената пропускателна способност ще позволи светкавично прехвърляне на огромни обеми информация, разкривайки съвсем нови хоризонти пред безжичното предаване на висококачествено аудио, включително сложно пространствено и многоканално звуково озвучаване.

Подобрената технология ще се отрази пряко върху стабилността и бързината на свързаността в редица съвременни сфери. Допълнителният капацитет ще бъде от критично значение за усъвършенстваните устройства за пространствени изчисления, както и за интелигентни приложения, базирани на изкуствен интелект, които зависят от непрекъснат и интензивен обмен на данни. Същевременно рутинни операции като безжично обновяване на фърмуера и синхронизиране на лични фитнес данни ще се изпълняват за кратки секунди.

Очакванията в технологичните среди сочат, че първите готови устройства, поддържащи иновативния стандарт, могат да бъдат официално представени още през месец януари по време на изложението CES, макар към момента точните срокове за масово пускане на пазара да остават предмет на допълнително уточнение от страна на производителите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиди Гонзалес

    0 0 Отговор
    уау, досега бяха 3000 пъти по-бавни от wifi, сега ще са само 1000 пъти по-бавни. Наистина, огромни обеми инофмация ще метатме с блутут!

    12:11 06.11.2026