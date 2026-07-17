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Неопределено отлагане на актуализациите в Windows 11

Неопределено отлагане на актуализациите в Windows 11

17 Юли, 2026 10:45 730 5

  • windows 11-
  • актуализация

С пакета KB5101650 технологичният гигант затваря рекорден брой пробойни в сигурността и се пречупва пред дългогодишните молби на потребителите

Неопределено отлагане на актуализациите в Windows 11 - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едва ли има нещо по-досадно за един съвременен потребител от неочакваното и агресивно рестартиране на компютъра в най-неподходящия момент заради поредния автоматичен пач. След години на упорито настояване от страна на глобалната общност, софтуерният колос Microsoft най-после реши да развее бялото знаме. С пускането на последния си мащабен пакет от системни корекции, известен под кодовото име KB5101650, компанията въвежда дългоочаквана свобода – възможността за безсрочно отлагане на софтуерните актуализации.

Досегашната твърда политика на технологичния гигант позволяваше на потребителите да си вземат глътка въздух за едва 35 дни, след което операционната система неизбежно изискваше своето. Новата функционалност, която първоначално извървя своя тестов път в затворената екосистема на Windows Insider, вече е достъпна за широката аудитория на Windows 11. Този дипломатичен ход е част от по-широката стратегия на Redmond да се вслушва в критиките и систематично да изчиства недоразуменията в интерфейса, които от години предизвикват сериозно недоволство.

Паралелно с тази демократична промяна, последното издание на традиционния Patch Tuesday бележи и своеобразен рекорд по отношение на дигиталната защита. Инженерите на Microsoft са успели да затворят колосален брой от цели 570 уязвимости в ядрото на Windows 11. Тази безпрецедентна скорост и обем на работата обаче не се дължат единствено на денонощен човешки труд. Тайната съставка зад този технологичен скок е интеграцията на изкуствен интелект в процеса по диагностика, който сканира кода за пробойни със светкавична бързина и позволява на разработчиците да реагират изпреварващо.

Освен че затяга примката около киберпрестъпниците, софтуерната актуализация KB5101650 полага основите и за няколко вълнуващи подобрения, които тепърва ще правят средата много по-гъвкава. Сред тях изпъква иновативна функция за дълбоко възстановяване, която ще позволява на потребителите да връщат времето назад към конкретна системна точка, запазвайки непокътнати не само файловете, но и инсталираните приложения и техните специфични конфигурации. Пакетът носи със себе си още по-богати възможности за персонализиране на уиджетите, както и сериозна инжекция стабилност за безжичната връзка чрез Bluetooth, чиито капризи досега често създаваха главоболия при работа с периферия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хе хе

    2 0 Отговор
    След като ИИ извадил около 10 000 слабости в кода на Файърфокс, се оказало, че 9900 били измислени/фалшиви аларми.

    10:48 17.07.2026

  • 2 Аз съм…

    2 0 Отговор
    …на Убунту от януари тази година. Намирам ОС-ът за страхотен и най-вече , че мога да вляза във всяка програма и да прочета свободно всеки ред от конфигурационният и файл и какво прави той!

    11:03 17.07.2026

  • 3 ?????

    3 0 Отговор
    Аз си карам на 10 и им отказвам да мина на 11.

    11:21 17.07.2026

  • 4 Трябва ми Компютър !

    3 0 Отговор
    Който Да работи !

    С Тел, Клещи , Чук !

    И Бичкия !

    Коментиран от #5

    11:57 17.07.2026

  • 5 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трябва ми Компютър !":

    Оди на село

    12:22 17.07.2026