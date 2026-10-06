WhatsApp блокира достъпа на потребители с по-стари устройства

WhatsApp въведе задължителен протокол за съответствие в цялата си глобална мрежа, като внедри актуализация, която действа като строго изискване за устройства, работещи с остарели софтуерни архитектури. Вместо да позволи на остарелия хардуер да компрометира по-широкия комуникационен канал, платформата блокира достъпа на потребители, използващи остарели версии на Android и iOS, като налага строга политика на нулева толерантност към операционни системи без инсталирани актуализации.

Когато засегнатите потребители се опитат да влязат в профилите си от по-стар хардуер, вместо обичайния поток от съобщения се сблъскват с цифрова преграда. Този специален предупредителен екран изисква от потребителя да отиде в настройките на устройството си, да инсталира най-новата системна актуализация и да постигне пълно съответствие на фърмуера, преди платформата да позволи достъп до мрежата. Няма налични опции за заобикаляне или временни изключения, което превръща софтуерната актуализация в абсолютно необходимо условие за продължаване на работата – подобно на задължителната техническа проверка, преди дадено превозно средство да може законно да излезе на магистралата.

Анализатори от бранша отбелязват, че тази агресивна позиция произтича от нарастващите уязвимости в киберсигурността, присъщи на неактуализираните стари платформи, където активните „вратички“ виреят безконтролно. Въпреки че криптирането от край до край осигурява сигурността на съобщенията по време на пренос, компрометираната операционна система оставя цялото устройство уязвимо към разпространението на злонамерен код, което на практика превръща списъка с доверени контакти в несъзнателен вектор за инжектиране на зловреден софтуер.