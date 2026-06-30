WhatsApp отваря резервации за потребителски имена в приложението

След години на разработка в рамките на затворена бета версия и интензивни спекулации относно платформата, Meta официално стартира глобалната услуга за резервиране на потребителски имена в WhatsApp, с което дава старт на безпрецедентна „цифрова гонка “ за огромната си база от над три милиарда активни потребители. Проектиран като „ядрен“ щит за поверителност, който да прекъсне историческата зависимост на платформата от обмена на сурови цифри, порталът за ранно резервиране ще бъде пуснат в магазините за приложения тази седмица. Макар самите функционални потребителски имена да не се активират напълно в чат-потоците до края на зимата, процесът на ранен достъп дава на потребителите, създателите и корпоративните субекти жизненоважно предимство да си осигурят цифровите идентичности, преди имитатори и незаконно заети профили да компрометират мрежата.

За да си осигурят уникален буквено-цифров псевдоним с дължина между три и 35 символа, потребителите просто трябва да изтеглят най-новата версия на приложението, да натиснат снимката на профила си, за да влязат в основните настройки, и да преминат директно към подменютата „Акаунт“ и „Потребителско име“. За лицата, които се сблъскват с конфликти при избора на име, разработчиците са интегрирали автоматизиран алгоритмичен генератор на потребителски имена, който незабавно предлага отличителни алтернативи. Осъзнавайки огромната стойност за бранда на публичните личности, малките предприятия и медийните организации, Meta също така предоставя интегрирана връзка за верификация между платформите — позволяваща на отговарящите на изискванията потребители незабавно да синхронизират и да заявят точно същите потребителски имена, които използват в момента в Instagram или Facebook, при условие че фирмените профили са обединени в единен Център за акаунти.

В същността си тази структурна промяна функционира строго като локализирана бариера за сигурност, а не като публично разгръщане в социалните медии, като е насочена пряко към групови чатове, общности и платформи за обяви, където потребителите редовно взаимодействат с напълно непознати хора. Щом системата заработи напълно, при установяване на контакт с нов бизнес или личен акаунт основният телефонен номер ще бъде напълно скрит, като на получателя ще се показва само уникалният псевдоним. За да потисне агресивно автоматизираните фишинг ботове и злонамерените кампании за нежелани съобщения, WhatsApp умишлено премахва всякаква форма на публичен указател с възможност за търсене, матрица с препоръки или търсачка; ако външен акаунт иска да ви пише за първи път, той трябва да разполага с точния ви идентификационен код. За напредналите потребители, които изискват желязна антиспам защита, приложението съчетава псевдонимите с опционален „ключ за потребителско име“ – персонализиран код за верификация, който действа като цифров пазач, принуждавайки събеседниците, които ви пишат за първи път, да въведат вторична парола, преди дори едно съобщение да успее да проникне на екрана ви с известия.