Хакери спряха хладилниците на стотици френски супермаркети

Мащабна кибератака срещу мрежово свързано хладилно оборудване парализира стотици френски супермаркети, повишавайки температурите в хладилниците до опасните 50 градуса по Целзий и унищожавайки огромни количества хранителни стоки.

Парижката прокуратура потвърди за инцидента, засегнал ключови търговски вериги в цялата страна, след като хакери са успели да пробият дигиталната защита на системите. От гиганта Les Mousquetaires, управляващ мрежата Intermarché, обявиха, че около 150 от техните обекти са пострадали, а хладилниците им са поддържали критичната температура от 50 градуса в продължение на шест часа, което е наложило пълното изхвърляне на наличностите заради сериозни санитарни рискове.

Засегнати от злонамерената намеса са още Cooperative U и Carrefour, като последната верига съобщава за 80 пострадали магазина от общо 6000 обекта в мрежата си, докато конкуренти като Monoprix, E.Leclerc и Auchan засега запазват мълчание. Паралелно с това холандският оператор Ahold Delhaize също докладва за пробив в сигурността и временно спиране на защитни системи, докато клиентите са били уведомени за невъзможност да получат своите доставки, макар връзката с френските събития все още да не е официално потвърдена.

Официалното разследване, поверено на френската Национална агенция за киберсигурност ANSSI, разкрива уязвимост в софтуера на датския производител Danfoss. От технологичната компания коментираха, че са запознати с инцидентите във Франция, но подчертаха, че засегнатите устройства са разчитали на остарели софтуерни версии, които не са били навреме актуализирани от самите собственици. В отговор на кризата френските власти координират действията си с европейските партньори поради сериозния риск от разпространение на атаката и в други държави.