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Хакери спряха хладилниците на стотици френски супермаркети

Хакери спряха хладилниците на стотици френски супермаркети

13 Октомври, 2026 12:37 795 7

  • франция-
  • хладилници-
  • супермаркети-
  • хакери-
  • атака

Атаката причини разваляне на храни и изгаряне на част от оборудването

Хакери спряха хладилниците на стотици френски супермаркети - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мащабна кибератака срещу мрежово свързано хладилно оборудване парализира стотици френски супермаркети, повишавайки температурите в хладилниците до опасните 50 градуса по Целзий и унищожавайки огромни количества хранителни стоки.

Парижката прокуратура потвърди за инцидента, засегнал ключови търговски вериги в цялата страна, след като хакери са успели да пробият дигиталната защита на системите. От гиганта Les Mousquetaires, управляващ мрежата Intermarché, обявиха, че около 150 от техните обекти са пострадали, а хладилниците им са поддържали критичната температура от 50 градуса в продължение на шест часа, което е наложило пълното изхвърляне на наличностите заради сериозни санитарни рискове.

Засегнати от злонамерената намеса са още Cooperative U и Carrefour, като последната верига съобщава за 80 пострадали магазина от общо 6000 обекта в мрежата си, докато конкуренти като Monoprix, E.Leclerc и Auchan засега запазват мълчание. Паралелно с това холандският оператор Ahold Delhaize също докладва за пробив в сигурността и временно спиране на защитни системи, докато клиентите са били уведомени за невъзможност да получат своите доставки, макар връзката с френските събития все още да не е официално потвърдена.

Официалното разследване, поверено на френската Национална агенция за киберсигурност ANSSI, разкрива уязвимост в софтуера на датския производител Danfoss. От технологичната компания коментираха, че са запознати с инцидентите във Франция, но подчертаха, че засегнатите устройства са разчитали на остарели софтуерни версии, които не са били навреме актуализирани от самите собственици. В отговор на кризата френските власти координират действията си с европейските партньори поради сериозния риск от разпространение на атаката и в други държави.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    17 1 Отговор
    ето защо хладилниците нямат работа в интернет

    Коментиран от #2

    12:41 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    А знаеш ли защо в кошницата с грижа на Радев има и литър бензин?

    12:42 13.10.2026

  • 3 Анонимен

    15 0 Отговор
    Това ми напомня за дефектния ъпдейт за умните хладилници на Самсунг - защо изобщо им трябва да са свързани с интернет?

    Коментиран от #5

    12:43 13.10.2026

  • 4 Зевс

    5 2 Отговор
    Нещо ми намирисва на новина, съшита с бели конци, не знаех, че хладилниците могат и да топлят.

    12:45 13.10.2026

  • 5 Платен провокатор

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Винаги съм се чудил, защо на хладилниците им трябва връзка с интернет? Сега разбрах за какво е?

    12:53 13.10.2026

  • 6 Така ще е.

    3 0 Отговор
    Свиквайте. Европа е във война, която сама си пожела.

    13:04 13.10.2026

  • 7 дидо

    2 0 Отговор
    ще пиратствте руски кораби а.....и други изненади ви чакат

    13:36 13.10.2026