Конспиролози ще нападат Зона 51

Огромна армия от потребители на Facebook се кани да щурмува легендарната Зона 51 в три часа през нощта на 20 септември, обявиха организаторите на събитието "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" ("Да атакуваме Зона 51, не могат да спрат всички ни").

Желание да участват в нахлуването в секретната база на американските ВВС в Невада са заявили близо 300 000 души. Според теориите на конспирацията в Зона 51 се съхраняват остатъци от извънземни космически кораби и техните екипажи.

Мистериозният обект се намира на 130 км от Лас Вегас. Открит е през 1955 г., заема площ от 12 000 квадратни километра и официално се води подразделение на военновъздушната база "Едуардс". Въздушното пространство над Зоната е затворено за полети, а периметърът се охранява от въоръжени войници.

Късчетата информация, процедили се през плътното сито на цензурата, подсказват, че там се провеждат ядрени опити и изпитания на експериментални летателни апарати. Конспиролозите обаче твърдят, че в Зона 51 се пази летяща чиния, която се е разбила в гр. Розуел през 1947 г.