Китайското „изкуствено слънце“ счупи физичен лимит: Пътят към безплатната енергия е открит

16 Януари, 2026 13:11 1 614 7

  • реактор-
  • изкуствено слънце-
  • китай

Реакторът EAST преодоля критичната граница на Грийнвалд, постигайки невъзможна досега стабилност на плазмата

Китайското „изкуствено слънце“ счупи физичен лимит: Пътят към безплатната енергия е открит - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският експериментален свръхпроводящ токамак EAST, (токамак е съкращение от руския израз „ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками“) по-известен в научно-популярните среди като „изкуственото слънце“, постигна фундаментален пробив, който може да пренапише правилата в надпреварата за чиста и неизчерпаема енергия. В началото на 2026 година изследователите обявиха, че са успели да преодолеят т.нар. граница на Грийнвалд – физическата бариера, която десетилетия наред ограничаваше плътността на плазмата в термоядрените реактори.

За незапознатите, границата на Грийнвалд е своеобразният „таван“ на горивото, което един токамак може да побере. Опитате ли се да увеличите плътността на плазмата над тази стойност, тя става нестабилна и буквално „изгасва“, често повреждайки вътрешните стени на реактора. Китайските учени от Института по физика на плазмата в Хъфей обаче успяха да поддържат стабилно състояние при плътности, достигащи до 1,65 пъти над този лимит.

Това постижение не е просто лабораторен рекорд. По-високата плътност означава повече сблъсъци между атомите, което е критичното условие за постигане на „запалване“ – моментът, в който реакцията става самоподдържаща се и започва да произвежда повече енергия, отколкото консумира.

Успехът се дължи на иновативен метод за контрол, базиран на теорията за самоорганизацията между плазмата и стените на реактора (PWSO). Чрез прецизно регулиране на налягането на горивния газ и микровълново нагряване (електронен циклотронен резонанс), екипът е успял да навлезе в непозната досега зона – „режим без плътност“. В това състояние плазмата остава спокойна дори при екстремно „сгъстяване“, което доскоро се смяташе за физически невъзможно.

Пробивът на EAST е мощен стимул за международния проект ITER, който се изгражда във Франция. Той доказва, че инженерните ограничения на досегашните токамаци не са фундаментален закон на природата, а просто техническо предизвикателство, което вече има решение.

Макар термоядрената енергия все още да е в експериментална фаза, успехът на китайското „изкуствено слънце“ ни приближава към свят, в който енергийната бедност и въглеродните емисии са останки от миналото. Това е стъпка отвъд границите на познатото, която дава надежда, че до 2039 година – срокът за пълномащабни реакции в ITER – човечеството наистина ще опитоми силата на звездите.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 18 гласа.
  • 1 Да беее

    10 2 Отговор
    и глобалния капитал базиран на петрола през петродолара ще ви даде неизчерпаем енергия, ама друг път!

    13:16 16.01.2026

  • 2 Токамака

    8 0 Отговор
    ще го ползваме реално, тогава когато започнат да ни контролират по друг начин! Сега контрола върху хората се извършва чрез закупуване на различни енергийни ресурси!

    13:22 16.01.2026

  • 3 Хохо Бохо

    14 0 Отговор
    Ама си нямат капачка дека седи закрепена за бутилката.

    13:25 16.01.2026

  • 4 Пекинска патица

    8 0 Отговор
    Безплатно, за китайците, а на нас европейците, в много евро на киловат.

    13:26 16.01.2026

  • 5 Даниел

    13 0 Отговор
    Народите с какво се занимават,а нас ни управляват примати ограничаващи ежедневието ни до потребителска кошница !

    13:32 16.01.2026

  • 6 Чудо големо

    1 0 Отговор
    В БАН отдавна са открили изкуственото слънце с коняк Слънчев бряг.

    13:52 16.01.2026

  • 7 баба

    1 0 Отговор
    В Китай развиват науката, докато в европа и америка още се чудят кой пол са.

    14:08 16.01.2026