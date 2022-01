BMW показа кола, която променя цвета си само с натискането на бутон (ВИДЕО)

Както по-рано ви информирахме, освен дебюта на най-мощната версия на BMW iX, германската компания планира да представи и нова технология, която позволява промяната на цвета на колата, само с натискането на един бутон. Ето, че това се случи още в първия ден на изложението CES 2022, а видео показва как точно се случва магията.

За целта на щанда е изложено именно BMW iX, което е боядисано със специална боя, която реагира на промяната на температурата и сменя цвета на колата.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY