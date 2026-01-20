Mercedes слага край на досаден проблем за модерните кросоувъри и хечбеци

Докато съвременните автомобили се превръщат в сложни мрежи от кабели и сензори, Mercedes-Benz реши да потърси решение на един от най-досадните проблеми в каросерията чрез изненадващо аналогов метод. Германският патентен офис регистрира нова разработка на марката от 19 януари, която има за цел да премахне тежките и податливи на повреди снопове кабели, минаващи през пантите на багажника.

Проблемът, който инженерите от Щутгарт решават, е познат на всеки собственик на SUV или седан с разделени стопове – онези гъвкави гумени маншони при пантите, в които се крият кабелите за светлините на капака. С времето постоянното отваряне и затваряне води до прекъсване на инсталацията, а самите снопове добавят излишно тегло и сложност при сглобяването.

Решението на Mercedes? Пружинни механични контакти. Идеята е елементарна, но гениална: вместо кабелът да се „огъва“ заедно с капака, захранването се прехвърля чрез физически контактни точки, които се допират само когато багажникът е затворен. По този начин токът към светлините на капака тече директно от купето през тези контактни пластини. Патентните чертежи показват системата върху модел, наподобяващ актуалния GLS, където задните светлини са разделени на две части.

Разбира се, превръщането на тази концепция в реалност крие своите предизвикателства. Контактните повърхности в задната част на колата са изложени на прах, влага и кал, което може да доведе до окисляване и отказ на светлините. Затова Mercedes предвижда системата да бъде самопочистваща се – с механизъм, който леко „изстъргва“ повърхността при всяко затваряне, за да гарантира перфектна връзка.

Този ход е част от по-голямата стратегия на Mercedes-Benz за 2026 година, насочена към устойчивост и лесен ремонт. Наскоро компанията обяви, че ще замени лепилата и смолите в предните фарове с винтове, за да позволи подмяната на отделни компоненти вместо на целия скъпоструващ модул.