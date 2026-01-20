Новини
Mercedes слага край на досаден проблем за модерните кросоувъри и хечбеци

20 Януари, 2026 10:47 1 110 8

  • mercedes-
  • кабели-
  • стопове-
  • снопове

Дългите снопове с кабели ще останат в миналото

Mercedes слага край на досаден проблем за модерните кросоувъри и хечбеци - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато съвременните автомобили се превръщат в сложни мрежи от кабели и сензори, Mercedes-Benz реши да потърси решение на един от най-досадните проблеми в каросерията чрез изненадващо аналогов метод. Германският патентен офис регистрира нова разработка на марката от 19 януари, която има за цел да премахне тежките и податливи на повреди снопове кабели, минаващи през пантите на багажника.

Проблемът, който инженерите от Щутгарт решават, е познат на всеки собственик на SUV или седан с разделени стопове – онези гъвкави гумени маншони при пантите, в които се крият кабелите за светлините на капака. С времето постоянното отваряне и затваряне води до прекъсване на инсталацията, а самите снопове добавят излишно тегло и сложност при сглобяването.

Решението на Mercedes? Пружинни механични контакти. Идеята е елементарна, но гениална: вместо кабелът да се „огъва“ заедно с капака, захранването се прехвърля чрез физически контактни точки, които се допират само когато багажникът е затворен. По този начин токът към светлините на капака тече директно от купето през тези контактни пластини. Патентните чертежи показват системата върху модел, наподобяващ актуалния GLS, където задните светлини са разделени на две части.

Разбира се, превръщането на тази концепция в реалност крие своите предизвикателства. Контактните повърхности в задната част на колата са изложени на прах, влага и кал, което може да доведе до окисляване и отказ на светлините. Затова Mercedes предвижда системата да бъде самопочистваща се – с механизъм, който леко „изстъргва“ повърхността при всяко затваряне, за да гарантира перфектна връзка.

Този ход е част от по-голямата стратегия на Mercedes-Benz за 2026 година, насочена към устойчивост и лесен ремонт. Наскоро компанията обяви, че ще замени лепилата и смолите в предните фарове с винтове, за да позволи подмяната на отделни компоненти вместо на целия скъпоструващ модул.


  • 1 българина

    8 0 Отговор
    крайслер Вояджър без патент.... 30 г работи без прекъсване на ДВА снопа кабели, ситроен ц5... седан друго решение без пречупване. Патента на германската инженерна мисъл не позволява при отворен капак да свети нещо по него, защото няма захранване плюс риска от лош контакт при различни атмосферни условия.... като вода и -15 гр например

    10:58 20.01.2026

  • 2 Трабант SUV

    8 0 Отговор
    Някои автомобили отдавна имат такива " механични пружинни контакти", въпреки че не са Мерцедес.

    10:58 20.01.2026

  • 3 Зевс

    5 0 Отговор
    Това не е нищо ново и го има в колите от десетилетия. Пластините също си имат проблеми: износват се, оксидират, замърсяват се и пак спират да работят светлините.

    11:04 20.01.2026

  • 4 Иван от Троян

    6 0 Отговор
    Връща ме се в 90-те където стърчаха един чопове от задния капак и долу на купето опираха я едни метални пластинки да направят контакт.Много гениално Мерцедес няма що.И поле след време от вода, от влага си прави контакт когато иска.Но сравнено с тези коли , по старите си продължаваха да вървят просто не светеше номера.А при по новите като даде късо и целия модул ще гори а може и по инсталацията да ма проблем и аиде на пътна помощ и после ремонта ще струва 2 бона.Вярно е гениална и идеята да точите пари за най малкото като е направено калпаво.

    11:05 20.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    😀😀😀
    🚗 Всичко НОВО , е добре забравено СТАРО❗

    11:12 20.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    А това за идеята за "лесен ремонт" да ги разправят на децата Z❗

    11:14 20.01.2026

  • 7 Някой

    2 0 Отговор
    Какво ще ми патентоват Мерседес, такива пружинни контакти на капака на багажника имаше при Опел Кадет Е, който се произвежда през 1980-те

    11:50 20.01.2026

  • 8 Да четем с разбиране

    0 0 Отговор
    Кое е новината? Мерцедес патентова. Опити и реализации е имало и преди, но патентът е заявен на 19 януари, вчера. Изглежда друг не го е заявявал.
    Такъв тип контакти се срещат често в индустрията. Има добре направени, които не правят проблеми. Има по-компромисно направени, които дефектират по-често. В тази област няма неизвестни.

    11:51 20.01.2026