Отново проблеми с Google Maps и Android Auto

Потребители на Google Maps и Android Auto се оплакаха от странен проблем, който се е появил през последните дни. Собствениците на устройства с операционната система на технологичния гигант споменаха за смущения в работата на приложението за навигация, когато смартфонът им е включен към автомобил и е включена системата Android Auto.

Постове във форумите на Google и публикации в Reddit съобщават за проблем с намирането на GPS сигнал при заключване на устройството, докато то работи. От Google все още не са излезли с официално становище, но потребители вече успяха да намерят решение на проблема.

Ако и вие имате подобни смущения, то може да промените разрешението за търсене на местоположението в настойките от “only while using app“ на „Allow all the time“. Друго решение на проблема е изключването на опцията „Optimized battery usage”.