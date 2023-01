Официално: Ще има Coca-Cola смартфон (ВИДЕО)

Преди няколко дни ви показахме снимка на червен смартфон с логото на Coca-Cola. Кадърът бе споделен от известен анализатор, който за пореден път се доказа със своята информация, която бе потвърдена и от Realme. Именно китайската компания ще стои зад направата на смартфона, който се появи и в кратко рекламно видео в Twitter.

В описанието от Realme споделят, че „нещо се газира“ с линк към събитие в своята индийска страница. Краткият клип показва смартфон потопен в черна, газирана течност, подобна на Coca-Cola. От Realme са използвали червен, бял и черен цвят за основни, което също подсказва за партньорството между двете компании.

Something is fizzing at #realme. Watch this space for more: https://t.co/Dcxkz0SBa1#StayTuned pic.twitter.com/wQkfjgOY1R