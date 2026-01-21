Oppo пуска смартфон със сменяем 300 мм обектив

Докато светът на технологиите се подготвя за премиерата на Samsung Galaxy S26, Oppo е напът да взриви пазара на мобилната фотография с предстоящия Find X9 Ultra. Нови изтичания разкриват, че флагманът не само ще притежава брутален хардуер, но и ще предложи аксесоар, който го превръща в истински професионален телеобектив.

Най-горещата новина е появата на Hasselblad Teleconverter Kit от второ поколение. Шпионски кадри от Weibo показват устройството, екипирано с масивен външен телеконвертор, който осигурява безпрецедентното за индустрията фокусно разстояние от 300 мм. Този обектив се монтира върху специален калъф с вграден грип, който разполага с физически бутони за затвора и управление на зуума, превръщайки смартфона в пълноценен хибрид между телефон и DSLR.

Моделът ще бъде първият в света с две 200-мегапикселови камери. Основният сензор е новият Sony LYT-901 (1/1.12"), който обещава по-добро улавяне на светлина дори от легендарните 1-инчови сензори. Втората 200MP камера е OmniVision OV52A за 3x перископно приближение.

За разлика от конкурентите, които се отказаха от големите увеличения, Oppo внедрява 50MP перископ с 10x оптичен зум (230 мм), който чрез новия телеконвертор може да достигне ефективни 300 мм или дори 460 мм при хибридно „lossless“ приближение.

За изненада на мнозина, Ultra версията преминава към плосък дисплей с 2K резолюция. Под капака ще работи следващото поколение Snapdragon 8 Elite Gen 5, подпомаган от колосална 7 000 mAh батерия.

Очаква се официалната премиера в Китай да се състои през март, веднага след фестивала на пролетта. Новата стратегия на Oppo за тази година включва и по-агресивно глобално присъствие, което означава, че този фотографски звяр има голям шанс да стъпи официално и на европейския пазар през второто тримесечие на годината.