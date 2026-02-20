Дечев поискал оставките на всички разследващи случая "Петрохан"?

Преди час служебният вътрешен министър е извикал на спешна среща главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГНДП и всички разследващи по случая “Петрохан”. Емил Дечев им е поискал оставките заради пропуски в разследването без дори да се запознае с работата им до тук, съобщава "Гласове".

Новият служебен министър е заявил, че още тази вечер или в понеделник ще предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР и зам.-главния секретар на министерството.