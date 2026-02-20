Дечев поискал оставките на всички разследващи случая "Петрохан"?

Преди час служебният вътрешен министър е извикал на спешна среща главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГНДП и всички разследващи по случая “Петрохан”. Емил Дечев им е поискал оставките заради пропуски в разследването без дори да се запознае с работата им до тук, съобщава "Гласове".
Новият служебен министър е заявил, че още тази вечер или в понеделник ще предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР и зам.-главния секретар на министерството.
1 Браво!
20:29 20.02.2026
20:29 20.02.2026
2 Сталин
20:29 20.02.2026
20:29 20.02.2026
3 хаха
20:30 20.02.2026
20:30 20.02.2026
4 Замитането
20:30 20.02.2026
20:30 20.02.2026
6 Горанов
20:30 20.02.2026
20:30 20.02.2026
8 Тотална некомпетентност
20:31 20.02.2026
20:31 20.02.2026
9 Брендо
20:31 20.02.2026
10 Най после
До коментар #1 от "Браво!":Случихме на министър на вътрешните работи. Тотална чистка на некадърниците от МВР и калинките на ония заразени с простотията на Тиквата, а именно Малден Маринов и Христо Терзиев.
20:32 20.02.2026
20:32 20.02.2026
11 Започва прикриването
Не се учудвам аз само констатирам факта дали трябва да гласуваме за този президент допуснал тези нагли типове които ще прикрият истината.
Но предполагам че има още доста компромати които ще излязат на бял свят и са истина и ще стане интересно
20:33 20.02.2026
20:33 20.02.2026
12 Последния Софиянец
20:33 20.02.2026
20:33 20.02.2026
13 Данко Харсъзина
20:33 20.02.2026
20:33 20.02.2026
14 на лов в сръбско.....
20:33 20.02.2026
15 Браво!
20:34 20.02.2026
20:34 20.02.2026
16 Горски
20:35 20.02.2026
17 Иран
До коментар #12 от "Последния Софиянец":ьнаеш ли къде е?
20:35 20.02.2026
18 Ще видим
До коментар #5 от "хаха":какво ще излезе преди изборите...... 100% ще е много интересно. Ще останеш изненадан
20:36 20.02.2026
19 Данко Харсъзина
20:36 20.02.2026
20 ХиХи
20:38 20.02.2026
21 Пич
20:38 20.02.2026
20:38 20.02.2026
22 Здравния министър
20:38 20.02.2026
23 Знам
До коментар #1 от "Браво!":Очакваме лизачите Балабанов и Тошко да се активират.
20:38 20.02.2026
20:38 20.02.2026
24 Сатана Z
20:41 20.02.2026
25 Амнистия
20:41 20.02.2026
26 Очаквам
20:42 20.02.2026
27 Данко Харсъзина
20:44 20.02.2026
29 Хаха
20:45 20.02.2026
30 Наистина
20:46 20.02.2026
32 Масови арести
20:47 20.02.2026
20:47 20.02.2026
33 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Пич":Точно това е целта на цялата тази патърдия. То се вижда от космоса. Не се прави така, да те разбере целия свят. Прави се тихомълком.
20:47 20.02.2026
34 Наистина
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":От фен...тани...ла ли.
20:48 20.02.2026
35 Това
20:48 20.02.2026
20:48 20.02.2026
37 Отличен старт
До коментар #15 от "Браво!":Реват Тикви и прасета, но хич да не му дреме. Дано да излови и фалшификаторите на изборите и герберските и депесарски купувачи на гласове.
20:49 20.02.2026
20:49 20.02.2026
38 Промяна
До коментар #32 от "Масови арести":ААЗ ВИДЯХ ЦЯЛОТО СЛУЖЕБНО Е КУПЕНО НАЗНАЧЕНО Е ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СЛУГУВАТ СЕГА НА ГОСПОДАРИТЕ СИ
20:50 20.02.2026
20:50 20.02.2026
40 Звездоброец
До коментар #32 от "Масови арести":Тези , които купуват гласове са винаги криминално проявени . За това трябва да ги приберат на топло преди изборите . При тях винаги има за какво...
20:51 20.02.2026
20:51 20.02.2026
41 604
20:51 20.02.2026
42 Уликите и
20:52 20.02.2026
43 Кажи нещо
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":За халетата покрай хижата....какво са правили там...
20:52 20.02.2026
20:52 20.02.2026
45 Пазарджиклия
20:53 20.02.2026
46 Коя следа
До коментар #11 от "Започва прикриването":От производството на картофи ли....
20:53 20.02.2026
20:53 20.02.2026
47 Браво !!!
20:54 20.02.2026
20:54 20.02.2026
49 604
До коментар #35 от "Това":нищо не замитат ами ги е страх да извадят педий педофиските кирливи ризи на пепетата, щот обществото е шок и потрес, само платените лаяци кът теб и шорошките нпонцъ бдите....извра теняТци!!!
20:54 20.02.2026
50 Минеаполис
20:55 20.02.2026
52 Тост
20:56 20.02.2026
20:56 20.02.2026
54 С/Р
До коментар #6 от "Горанов":"...Росен Желязков набил Бойко Борисов по време на скандала с Делян Добрев!.."
20:57 20.02.2026
20:57 20.02.2026
55 az СВО Победа 80
20:57 20.02.2026
56 Успех
20:57 20.02.2026
57 Зареди си
До коментар #51 от "Промяна":Гугъл мапс....и пристани да гово...риш с гъ...з.ъ си.
20:59 20.02.2026
20:59 20.02.2026
58 Звездоброец
До коментар #48 от "Промяна":Що си мислиш , че съм от петата ? И аз ги мразя
. И що ме ти харесва да арестуват купувачите на гласове?
20:59 20.02.2026
20:59 20.02.2026
59 М.Съвет
21:00 20.02.2026
60 Може ли
До коментар #31 от "Промяна":В 21 век да живее и диша спокойно такова робско съз..дание ката те..б.....засрами се...и научи правописа...да не си завършил заедно с 2-те пра..сета,едно и също училище.....
21:05 20.02.2026
21:05 20.02.2026
61 Данко Харсъзина
До коментар #43 от "Кажи нещо":Не съм ги виждал. Ходил съм само до чешмата която е срещу Стария хан. Хижата е по нататък.
21:06 20.02.2026
21:06 20.02.2026
62 Промяна
До коментар #57 от "Зареди си":И КАТО ГО ЗАРЕДЯ КАКВО ХАХАХА ХАХАХ АЛАБАЛАТА НАЗНАЧЕНИ СЛУЖЕБНИ СМЯТАТ СЕ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ И ТОВА СЕ ПОВТАРЯ 5 ГОДИНИ ЗА ТЕЗИ ЗАЩО НЯМА ЗАКОНИ
21:06 20.02.2026
21:06 20.02.2026
65 Хмм
21:10 20.02.2026
21:10 20.02.2026
66 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #54 от "С/Р":С голо д.....по м....🤣🤣🤣🤣🤣
21:11 20.02.2026
67 Промяна
До коментар #58 от "Звездоброец":И кои са толковата много купувачи на гласове Аз ще чакам този ли хаха хахахаха АЛАБАЛАТА С МАДУРОВКИТЕКОГА НИКОГА онова е дребнаво прах в очите
21:11 20.02.2026
21:11 20.02.2026
69 пожелание
21:13 20.02.2026
70 питанка
21:14 20.02.2026
71 Пенчо
21:14 20.02.2026
21:14 20.02.2026
73 Ъхъ!!!
21:16 20.02.2026
75 Петър
До коментар #52 от "Тост":Да, за да си направим ала-бала с нашто МВР на изборите!
21:18 20.02.2026
21:18 20.02.2026
76 Да изселим
21:18 20.02.2026
78 Никави оставки
21:19 20.02.2026
21:19 20.02.2026
79 Промяна
21:21 20.02.2026
80 Хмм
21:21 20.02.2026
81 БРАВО
21:22 20.02.2026
82 Промяна
21:23 20.02.2026
86 От педофилия
До коментар #46 от "Коя следа":до бял прашец и Пепераска тиня
21:25 20.02.2026
21:25 20.02.2026
87 съд
21:26 20.02.2026
88 Къдравата сю
До коментар #78 от "Никави оставки":Правилно каза нагъл и корумпиран
21:27 20.02.2026
89 Айс Вентура
До коментар #75 от "Петър":Е, няма само шопарите да правят ала-бала.
21:27 20.02.2026
90 големдебил
До коментар #1 от "Браво!":Аха,всички така ударно започват да хвърлят димки,и после всичко спихва.След 2 месеца няма да го има тоя,така че не очаквайте чудеса.
21:28 20.02.2026
21:28 20.02.2026
92 смехоран
До коментар #6 от "Горанов":Нали не ги искате,пък сега ви липсват.
21:29 20.02.2026
93 мвр- то
До коментар #65 от "Хмм":Все е на някой. Или на герберастите или на пеперастите ...Двете страни на една монета Оправия няма
Може би трябва да извикаме някои марсианци вече да вкарат ред
21:32 20.02.2026
95 Данко Харсъзина
До коментар #68 от "Ами тогава":За разлика от педофилите, аз не съм бил на хижата. За това питай ППтата.
21:33 20.02.2026
21:33 20.02.2026
96 Е това се казва подмяна
С пари се постига всичко. А те знаят от бащи и дядовци как се пази власт. Сега да отворят Белене и Скравена и който е срещу тях - при прасетата. Къде отиде демокрацията. ДС внуците пак взеха властта. Какво като е без избори..........
21:35 20.02.2026
97 Промяна
21:35 20.02.2026
98 Решително
До коментар #10 от "Най после":Тотална чизтка а после ще се смеем защото от пистки нищо не остана. По точно още по неподготвени и резултатът е трагичен. Това е първа стъпка но до изборите може да се просне по корем
21:36 20.02.2026
99 Ото фон Бломберг
21:37 20.02.2026
100 Питар
Утре той ще работи на терен
Но промянаджиите ще бъдат изпрани
21:37 20.02.2026
101 цървул
До коментар #54 от "С/Р":по-дебилски писаници от твойте скоро не съм виждал по сайтовете.
21:38 20.02.2026
104 ?????
Честита ви борба с мафията на ППДБ-тата.
Вашта мафия ще я бори нашта мафия.
Радев кво ще кажеш?
Коя е твойта мафия?
21:42 20.02.2026
105 Лондон
До коментар #1 от "Браво!":Начело ще сложи някои розови понита , с п.е.д.о.ф.и.л.с.к и уклон !!!
Новата версия на розовите е , че метеорит паднал върху хижата е предизвикал тази трагедия!!!
21:43 20.02.2026
106 Бастардо
До коментар #3 от "хаха":Фантазирай,не пречиш на никого.
21:43 20.02.2026
107 Тончо
До коментар #90 от "големдебил":Каквото и да се говори, за около 2 седмици МВР и Прокуратурата събраха и изнесоха доста факти, данни и информация, придружени от снимков и видео материали по случая Петрохан. Много неща се изясниха на българската публика и най-вече кой, кога и как е легитимирал, поддържал, въоръжавал и спонсорирал тази паравоенна НПО и нейните създатели. В крайна сметка се оказа, че тази НПО е била секта с гуру водач и само няколко последователи, между които деца. Някои от тези вече пораснали деца говорят за сексуални практики с тях... Да видим какво ново ще открият разследващите от служебното МВР... аз лично не очаквам много нови неща!
21:44 20.02.2026
108 Рамбо
21:44 20.02.2026
109 Минчо
21:45 20.02.2026
110 Европеец
До коментар #2 от "Сталин":Заглавието подвеждащо..... В Станцията се говори, че иска оставките на главния секретар и заместниците, което е разумно разбира се.... Но това заглавие бомбастично е невярно и затова се прави извода че се замитат следите.....
21:45 20.02.2026
111 Хаха
21:48 20.02.2026
112 Моля да
До коментар #86 от "От педофилия":Обясниш за пепераската тиня,нещо не го разбрах,много го усука.
21:50 20.02.2026
114 Много правилно
21:53 20.02.2026
115 Промяна
21:53 20.02.2026
21:53 20.02.2026
116 Ами тогава
До коментар #95 от "Данко Харсъзина":Кой ти каза,че са педофили,като не си бил там...от чешмата ли ги видя....
21:53 20.02.2026
21:53 20.02.2026
117 Кой точно
До коментар #115 от "Промяна":Е извратеняк,ти ли....да не се господ,че ти оопределяш кой какъв е....или се продаде за няколко сребърника.
21:56 20.02.2026
118 Хаха
До коментар #116 от "Ами тогава":Не бе, "нормални" мъже са!
Четиримата около 50 годишни бездетници, никога не са били женени, няма данни да са имали някога интимни контакти с жени, "случайно" събрали се в дън гори тирилейски с млади момченца, да си изкарват чакрите през фонтанелата...
Сериозно ли вЕрваш на такива "случайности"!?
21:59 20.02.2026
21:59 20.02.2026
119 Браво
22:02 20.02.2026
120 Дик диверсанта
22:03 20.02.2026
121 ДЕЙВИД КОРЕШ ГОВ
22:09 20.02.2026
122 Ясен си
До коментар #118 от "Хаха":Като бял ден....ходи си вземи хонорара от Да..НС.
22:09 20.02.2026
124 КАЗАХ ГЛАВАТА НА
22:12 20.02.2026
125 Жорж
22:13 20.02.2026
126 УЕЙКО МИРИЗЛИВИТЕ ЛА
22:15 20.02.2026
127 ЗА НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ БОАГА
22:16 20.02.2026
128 НИ ОТ ДЕЙВИД КОРЕШ
22:24 20.02.2026
129 САМО ЩЕ ВИ ДОБАВИМ ПО ОЩЕ 50 КИЛА БОЙ
22:26 20.02.2026
130 Не са докладвали
До коментар #71 от "Пенчо":На къдравата сю щото не могат да го намерят мишката мизерна
22:30 20.02.2026
132 В МВР хората трябва да работят спокойно
22:37 20.02.2026
133 иктгът
22:38 20.02.2026
134 Минувач
22:54 20.02.2026
135 Пецата
22:55 20.02.2026
22:55 20.02.2026
136 Дзак
До коментар #135 от "Пецата":Явно за друго не става!
23:11 20.02.2026
137 Браво Дечев
23:26 20.02.2026
138 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:13 21.02.2026
139 Нагледахме се на Фейкове и маниполации
09:53 21.02.2026
140 кочо чистеменски
10:04 21.02.2026
141 ПЕНКО
14:05 21.02.2026