Дечев поискал оставките на всички разследващи случая "Петрохан"?

20 Февруари, 2026 20:26 5 762 141

Новият служебен министър е заявил, че още тази вечер или в понеделник ще предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР и зам.-главния секретар на министерството

Снимка: БГНЕС
Преди час служебният вътрешен министър е извикал на спешна среща главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГНДП и всички разследващи по случая “Петрохан”. Емил Дечев им е поискал оставките заради пропуски в разследването без дори да се запознае с работата им до тук, съобщава "Гласове".

Новият служебен министър е заявил, че още тази вечер или в понеделник ще предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР и зам.-главния секретар на министерството.


България
  • 1 Браво!

    144 34 Отговор
    Ще ги изгони всички пеевско-борисови престъпници.

    Коментиран от #10, #23, #90, #105

    20:29 20.02.2026

  • 2 Сталин

    83 86 Отговор
    Хайде ,още замитане на следи ,поредния негодник

    Коментиран от #5, #110

    20:29 20.02.2026

  • 3 хаха

    85 31 Отговор
    Първо оставките ...после по килиите. Съседи на Тиквата, Шопара, Простадин, прАсен, Насо Недораслия и.т.н.

    Коментиран от #106

    20:30 20.02.2026

  • 4 Замитането

    65 45 Отговор
    започна!

    Коментиран от #7

    20:30 20.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горанов

    72 14 Отговор
    и Борисов,къде са?

    Коментиран от #54, #92

    20:30 20.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тотална некомпетентност

    71 10 Отговор
    От случая в Петрохан на къдрака му се е изправила косата, за това го няма - на фризьор е!

    Коментиран от #94

    20:31 20.02.2026

  • 9 Брендо

    31 14 Отговор
    пуснаха ли го?

    20:31 20.02.2026

  • 10 Най после

    91 34 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Случихме на министър на вътрешните работи. Тотална чистка на некадърниците от МВР и калинките на ония заразени с простотията на Тиквата, а именно Малден Маринов и Христо Терзиев.

    Коментиран от #98

    20:32 20.02.2026

  • 11 Започва прикриването

    59 62 Отговор
    на педофилската следа свързана с перазката партия .
    Не се учудвам аз само констатирам факта дали трябва да гласуваме за този президент допуснал тези нагли типове които ще прикрият истината.
    Но предполагам че има още доста компромати които ще излязат на бял свят и са истина и ще стане интересно

    Коментиран от #46

    20:33 20.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    35 27 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    Коментиран от #17

    20:33 20.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    37 45 Отговор
    Замита следи.

    Коментиран от #34, #43

    20:33 20.02.2026

  • 14 на лов в сръбско.....

    23 15 Отговор
    В бг има много качествени ловци в ловната дружинка на Доневия Съюз.......пуснете ги да отстрелят вълците ,ако е необходимо и в съседни страни.........Покажете им ,че не може да се влиза в бг-кошарата безнаказано........ПС-.Спрете да очерняте убитите!

    20:33 20.02.2026

  • 15 Браво!

    60 35 Отговор
    Браво! Лъч надежда за връщане на държавността, това е точното действие, което е необходимо, за да се изчисти МВР от Калинките

    Коментиран от #31, #37

    20:34 20.02.2026

  • 16 Горски

    54 16 Отговор
    За правата на педофилите разбрахме, а нещо за правата на децата ще кажем ли, или те не са важни? А за правото на родителите да знаят дали учителят, в чийто дом изпращат детето си на частен урок, няма сексуални желания към деца, ще помислим ли? Не може престъпниците да имат права, а нормалните хора и децата да нямат права. За да влезе едно лице в регистъра на педофилите, то той вече е бил доказано уличен в такива действия. Тогава защо той ще има права, а децата няма да имат? И да, това дойде от Европа, както и много други безумия дойдоха пак оттам. Според логиката на доцентката, за да пазим правата на престъпниците, присъдите не трябва да са публични, т.е. напълно да игнорираме сигналната функция на наказанието. Защото включването в регистъра на педофилите е именно последица от осъдителна присъда и е част от наказанието. Обществото е длъжно да пази правата на невинните и беззащитните, а не правата на престъпниците.

    20:35 20.02.2026

  • 17 Иран

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    ьнаеш ли къде е?

    20:35 20.02.2026

  • 18 Ще видим

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    какво ще излезе преди изборите...... 100% ще е много интересно. Ще останеш изненадан

    20:36 20.02.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    36 37 Отговор
    Бърза да замете следи и да унищожи уликите по разследването. Педофилите са много глупави.

    20:36 20.02.2026

  • 20 ХиХи

    42 26 Отговор
    А кой им разреши автомати на педрофилите от петрохан?

    20:38 20.02.2026

  • 21 Пич

    40 35 Отговор
    Гледам, че схващате че замита следите на паветниците! Но не знаете как. Ще ви кажа. Ще разкара всички които са разследвали и разследват, и фактически ще унищи разследването!!! Особено по горещи следи, от следни, които са били на място, и са видяли! После ще назначи паветни некадърници. Не е нужно нищо да ги инструктира, тези никога няма да са видяли фактическата обстановка, а ще трябва да възстановяват ново следствие с умрели материали само от снимки, записи, и записки!!! И то - каквото са оставили да им подхвърлят. И никога нищо няма да разберат!!!

    Коментиран от #33

    20:38 20.02.2026

  • 22 Здравния министър

    20 15 Отговор
    освободил няколко хирурга по време на операции!

    20:38 20.02.2026

  • 23 Знам

    37 24 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Очакваме лизачите Балабанов и Тошко да се активират.

    Коментиран от #36

    20:38 20.02.2026

  • 24 Сатана Z

    42 35 Отговор
    И ще сложи удобни ченгета ППдофили да замажат следите от кемпера до върхушката на ППДБрастията и техните НПО спонсори

    20:41 20.02.2026

  • 25 Амнистия

    27 18 Отговор
    на осъдените педофили ще има ли?

    20:41 20.02.2026

  • 26 Очаквам

    21 5 Отговор
    няколко пожара....

    20:42 20.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    30 25 Отговор
    Педофилите се вихрят като шумкари след 9 септември 1944г. Ще е интересно.

    20:44 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хаха

    36 25 Отговор
    Как няма да ги иска! Следи има да замита и делото на трупчета! Денкофф. Сендов, Панев, Вася, Кака Сашка Безуханова….Ще покаже ли министъра схемата по която са финансирани сектантите! С чии пари , по кой сметки

    20:45 20.02.2026

  • 30 Наистина

    24 2 Отговор
    Трябва и околността да се види.... за биоземеделие в забранен за достъп район....има много халета ...Гугъл мапс.

    20:46 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Масови арести

    20 4 Отговор
    за купуване на гласове,кога ще видим?

    Коментиран от #38, #40

    20:47 20.02.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    19 8 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Точно това е целта на цялата тази патърдия. То се вижда от космоса. Не се прави така, да те разбере целия свят. Прави се тихомълком.

    20:47 20.02.2026

  • 34 Наистина

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    От фен...тани...ла ли.

    20:48 20.02.2026

  • 35 Това

    34 28 Отговор
    не е замитане на следи, а прогонване на мръсниците, които усърдно замитаха всичко. Да защитавате некадърници и безхаберници е простотия. Според вас нищо да не върши министъра и да е все същото. Сеирджии първосигнални. Заслужавате си кочината. Не ви трябват професионалисти. Дръжте си църната тиква, голямото Д нашмъркания кривляк

    Коментиран от #44, #49

    20:48 20.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Отличен старт

    37 21 Отговор

    До коментар #15 от "Браво!":

    Реват Тикви и прасета, но хич да не му дреме. Дано да излови и фалшификаторите на изборите и герберските и депесарски купувачи на гласове.

    Коментиран от #39

    20:49 20.02.2026

  • 38 Промяна

    21 18 Отговор

    До коментар #32 от "Масови арести":

    ААЗ ВИДЯХ ЦЯЛОТО СЛУЖЕБНО Е КУПЕНО НАЗНАЧЕНО Е ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ СЛУГУВАТ СЕГА НА ГОСПОДАРИТЕ СИ

    Коментиран от #53

    20:50 20.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Звездоброец

    28 5 Отговор

    До коментар #32 от "Масови арести":

    Тези , които купуват гласове са винаги криминално проявени . За това трябва да ги приберат на топло преди изборите . При тях винаги има за какво...

    Коментиран от #48

    20:51 20.02.2026

  • 41 604

    25 18 Отговор
    айдеее петроханъ се подмитъ под килимчету....яваш яваш

    20:51 20.02.2026

  • 42 Уликите и

    16 7 Отговор
    следите от заиграването с деца, търсете при стария шмръкльо с дългия изплезен език

    20:52 20.02.2026

  • 43 Кажи нещо

    20 2 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    За халетата покрай хижата....какво са правили там...

    Коментиран от #61

    20:52 20.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пазарджиклия

    14 3 Отговор
    От 18 часа не спират да вият полицейски сирени!Не смееме да излизаме!

    20:53 20.02.2026

  • 46 Коя следа

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Започва прикриването":

    От производството на картофи ли....

    Коментиран от #86, #113

    20:53 20.02.2026

  • 47 Браво !!!

    25 12 Отговор
    Обръщай свинската кочина с хастара навън!!!!!!

    Коментиран от #51

    20:54 20.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 604

    22 16 Отговор

    До коментар #35 от "Това":

    нищо не замитат ами ги е страх да извадят педий педофиските кирливи ризи на пепетата, щот обществото е шок и потрес, само платените лаяци кът теб и шорошките нпонцъ бдите....извра теняТци!!!

    20:54 20.02.2026

  • 50 Минеаполис

    8 0 Отговор
    Сезон 2

    20:55 20.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тост

    20 14 Отговор
    Бой по гербаджиите.

    Коментиран от #75

    20:56 20.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 С/Р

    15 10 Отговор

    До коментар #6 от "Горанов":

    "...Росен Желязков набил Бойко Борисов по време на скандала с Делян Добрев!.."

    Коментиран от #66, #101

    20:57 20.02.2026

  • 55 az СВО Победа 80

    26 24 Отговор
    Започва операция "Изпиране на педофилите ППДБ"!

    20:57 20.02.2026

  • 56 Успех

    23 20 Отговор
    на служебните, браво Дечев!

    20:57 20.02.2026

  • 57 Зареди си

    10 3 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Гугъл мапс....и пристани да гово...риш с гъ...з.ъ си.

    Коментиран от #62

    20:59 20.02.2026

  • 58 Звездоброец

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Що си мислиш , че съм от петата ? И аз ги мразя
    . И що ме ти харесва да арестуват купувачите на гласове?

    Коментиран от #67

    20:59 20.02.2026

  • 59 М.Съвет

    12 7 Отговор
    във всеки кабинет,портрети на Ботев,Левски и Калушев!

    21:00 20.02.2026

  • 60 Може ли

    12 3 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    В 21 век да живее и диша спокойно такова робско съз..дание ката те..б.....засрами се...и научи правописа...да не си завършил заедно с 2-те пра..сета,едно и също училище.....

    Коментиран от #64

    21:05 20.02.2026

  • 61 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Кажи нещо":

    Не съм ги виждал. Ходил съм само до чешмата която е срещу Стария хан. Хижата е по нататък.

    Коментиран от #68

    21:06 20.02.2026

  • 62 Промяна

    8 9 Отговор

    До коментар #57 от "Зареди си":

    И КАТО ГО ЗАРЕДЯ КАКВО ХАХАХА ХАХАХ АЛАБАЛАТА НАЗНАЧЕНИ СЛУЖЕБНИ СМЯТАТ СЕ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ И ТОВА СЕ ПОВТАРЯ 5 ГОДИНИ ЗА ТЕЗИ ЗАЩО НЯМА ЗАКОНИ

    Коментиран от #77

    21:06 20.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хмм

    14 9 Отговор
    "избори с наше МВР"

    Коментиран от #93

    21:10 20.02.2026

  • 66 🤣🤣🤣🤣🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "С/Р":

    С голо д.....по м....🤣🤣🤣🤣🤣

    21:11 20.02.2026

  • 67 Промяна

    5 12 Отговор

    До коментар #58 от "Звездоброец":

    И кои са толковата много купувачи на гласове Аз ще чакам този ли хаха хахахаха АЛАБАЛАТА С МАДУРОВКИТЕКОГА НИКОГА онова е дребнаво прах в очите

    Коментиран от #102, #103

    21:11 20.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 пожелание

    16 5 Отговор
    А къдравата СЮ трябва да е прибрана в ареста , защото се скри като мишка , вместо да се хване за работа !

    21:13 20.02.2026

  • 70 питанка

    16 2 Отговор
    Тези " велики полицаи" , барабар с слава на Бога бившия министър някой,някъде видя ли?

    21:14 20.02.2026

  • 71 Пенчо

    21 10 Отговор
    Факти, защо не казвате, че разследващите лица са коментирали, че все още не са докладвали на служебния министър по случая Петрохан. Та питам се, как без да са му докладвали по казуса, тоя другар е решил, че са се провалили? Явно замитане на всичко негативно, което досега излезе наяве за ПП по случая Петрохан. А то никак не бе малко!

    Коментиран от #130

    21:14 20.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ъхъ!!!

    21 4 Отговор
    Ами, че то по случая "Петрохан" досега няма разследващи, а прикриващи!!!

    21:16 20.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Петър

    12 8 Отговор

    До коментар #52 от "Тост":

    Да, за да си направим ала-бала с нашто МВР на изборите!

    Коментиран от #89

    21:18 20.02.2026

  • 76 Да изселим

    13 7 Отговор
    Тошко африкански от България!

    21:18 20.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Никави оставки

    14 13 Отговор
    Оставка и за този нагъл и корумпиран министър по замитаме на следите на педофилската секта на ППДБ. Оставка за този некадърен министър оставка за Йотова също. Понеже това е нейното правителство и тя е отговорна за хаосът и некомпетентността, на министрите които е одобрила. Рейтингът и се срива, затова ще види втори мандат на куково лято..

    Коментиран от #84, #88

    21:19 20.02.2026

  • 79 Промяна

    13 10 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ ПЕДОФИЛИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ МОШЕНИЦИТЕ С МЕТЕЖИТЕ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ОВЛАДЯХА БЕЗ ИЗБОРИ ВЛАСТТА И СЕ ЗАПОЧНА ТЕРОР

    21:21 20.02.2026

  • 80 Хмм

    6 4 Отговор
    в ютюб гледах клип "Петрохан пълна видеохронология на най-важното", 13 минути, направили са си труда да проследят събитията, в 21.30.25 - първите два изстрела един след друг, 21.30.28 - третият изстрел, 21.30.33 - четвърти изстрел

    21:21 20.02.2026

  • 81 БРАВО

    8 6 Отговор
    И ЗА БЕЛЕНЕ ЗАТВОРА.ВЕДНАГА И ПОКРОВИТЕЛИТЕ.ИМ И ОКРИВСТЕЛИТЕ ОТ ПРОКУРСТУРС И СЪД.ВЛАСТ И ДР..НАВЪРЗАНИ СА.

    21:22 20.02.2026

  • 82 Промяна

    10 7 Отговор
    КЪДЕ СА ЗИГАТАТААА КЪДЕ СА ОНЕЗИ КОИТО ТИЧАХА ПО ПЛОЩАДИТЕ КЪДЕ СА ИЛИ СА БИЛИ ПЛАТЕНИ С ЦЕЛ УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА И СТАНА С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    21:23 20.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 От педофилия

    7 8 Отговор

    До коментар #46 от "Коя следа":

    до бял прашец и Пепераска тиня

    Коментиран от #112

    21:25 20.02.2026

  • 87 съд

    8 10 Отговор
    Този ще направи правилна стъпка ,надявам се Президента да се съгласи и още оставка на всички шефове на МВР -области.

    21:26 20.02.2026

  • 88 Къдравата сю

    9 2 Отговор

    До коментар #78 от "Никави оставки":

    Правилно каза нагъл и корумпиран

    21:27 20.02.2026

  • 89 Айс Вентура

    6 4 Отговор

    До коментар #75 от "Петър":

    Е, няма само шопарите да правят ала-бала.

    21:27 20.02.2026

  • 90 големдебил

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Аха,всички така ударно започват да хвърлят димки,и после всичко спихва.След 2 месеца няма да го има тоя,така че не очаквайте чудеса.

    Коментиран от #107

    21:28 20.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 смехоран

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Горанов":

    Нали не ги искате,пък сега ви липсват.

    21:29 20.02.2026

  • 93 мвр- то

    2 6 Отговор

    До коментар #65 от "Хмм":

    Все е на някой. Или на герберастите или на пеперастите ...Двете страни на една монета Оправия няма
    Може би трябва да извикаме някои марсианци вече да вкарат ред

    21:32 20.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Данко Харсъзина

    8 8 Отговор

    До коментар #68 от "Ами тогава":

    За разлика от педофилите, аз не съм бил на хижата. За това питай ППтата.

    Коментиран от #116

    21:33 20.02.2026

  • 96 Е това се казва подмяна

    7 8 Отговор
    Взеха си властта отново с метеж. Изборите били демокрация. Тия кой гласува за тях?
    С пари се постига всичко. А те знаят от бащи и дядовци как се пази власт. Сега да отворят Белене и Скравена и който е срещу тях - при прасетата. Къде отиде демокрацията. ДС внуците пак взеха властта. Какво като е без избори..........

    21:35 20.02.2026

  • 97 Промяна

    8 11 Отговор
    НАШЕТО МВР ЗАМИТА СЛЕДИТЕ Е ТОВА СЕ КАЗВА УСПЕХ ПЕТРОХАНЦИ В ДЕЙСТВИЕ МОШЕНИЦИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ В ДЕЙСТВИЕ ОБСЛУЖВА СИ ГОСПОДАРИТЕ ЧОВЕКЪТ

    21:35 20.02.2026

  • 98 Решително

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Най после":

    Тотална чизтка а после ще се смеем защото от пистки нищо не остана. По точно още по неподготвени и резултатът е трагичен. Това е първа стъпка но до изборите може да се просне по корем

    21:36 20.02.2026

  • 99 Ото фон Бломберг

    7 9 Отговор
    Мръсни долни п.дофили

    21:37 20.02.2026

  • 100 Питар

    5 8 Отговор
    Така, така.
    Утре той ще работи на терен
    Но промянаджиите ще бъдат изпрани

    21:37 20.02.2026

  • 101 цървул

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "С/Р":

    по-дебилски писаници от твойте скоро не съм виждал по сайтовете.

    21:38 20.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ?????

    5 6 Отговор
    Ха ха.
    Честита ви борба с мафията на ППДБ-тата.
    Вашта мафия ще я бори нашта мафия.
    Радев кво ще кажеш?
    Коя е твойта мафия?

    21:42 20.02.2026

  • 105 Лондон

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Начело ще сложи някои розови понита , с п.е.д.о.ф.и.л.с.к и уклон !!!
    Новата версия на розовите е , че метеорит паднал върху хижата е предизвикал тази трагедия!!!

    21:43 20.02.2026

  • 106 Бастардо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Фантазирай,не пречиш на никого.

    21:43 20.02.2026

  • 107 Тончо

    5 9 Отговор

    До коментар #90 от "големдебил":

    Каквото и да се говори, за около 2 седмици МВР и Прокуратурата събраха и изнесоха доста факти, данни и информация, придружени от снимков и видео материали по случая Петрохан. Много неща се изясниха на българската публика и най-вече кой, кога и как е легитимирал, поддържал, въоръжавал и спонсорирал тази паравоенна НПО и нейните създатели. В крайна сметка се оказа, че тази НПО е била секта с гуру водач и само няколко последователи, между които деца. Някои от тези вече пораснали деца говорят за сексуални практики с тях... Да видим какво ново ще открият разследващите от служебното МВР... аз лично не очаквам много нови неща!

    21:44 20.02.2026

  • 108 Рамбо

    2 9 Отговор
    Лакея на ПП педофил започва да замита следите. Има ли още овце които да им вярват!

    21:44 20.02.2026

  • 109 Минчо

    4 4 Отговор
    Тези поискани оставки можеха да станат ако беше разпуснато Народното събрание. Сега ще ги попилеят!

    21:45 20.02.2026

  • 110 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Заглавието подвеждащо..... В Станцията се говори, че иска оставките на главния секретар и заместниците, което е разумно разбира се.... Но това заглавие бомбастично е невярно и затова се прави извода че се замитат следите.....

    21:45 20.02.2026

  • 111 Хаха

    3 7 Отговор
    А тоя дава ли си сметка, че с тези си опити да замете под килима трагедията "Петрохан", тоя министър сам си иска оставката от Йотова, подобно на днешния "господин за един ден" /дори не му запомних името/! Ще стане "господин за три дни"!

    21:48 20.02.2026

  • 112 Моля да

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "От педофилия":

    Обясниш за пепераската тиня,нещо не го разбрах,много го усука.

    21:50 20.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Много правилно

    5 4 Отговор
    ние не сме виждали нито единия, нито другия. Да не говорим за имената им. И незабавно трябва да се привлекат международни разследващи, които да направят одит на досегашното разследване. Много добра статия има в Стандарт, За нова версия за Петрохан и за завещанието на Калушев.

    21:53 20.02.2026

  • 115 Промяна

    2 5 Отговор
    АМА ТОЯ ЗА КОГО СЕ Е ПОМИСЛИЛ ВЪН БЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ

    Коментиран от #117, #131

    21:53 20.02.2026

  • 116 Ами тогава

    6 3 Отговор

    До коментар #95 от "Данко Харсъзина":

    Кой ти каза,че са педофили,като не си бил там...от чешмата ли ги видя....

    Коментиран от #118

    21:53 20.02.2026

  • 117 Кой точно

    4 2 Отговор

    До коментар #115 от "Промяна":

    Е извратеняк,ти ли....да не се господ,че ти оопределяш кой какъв е....или се продаде за няколко сребърника.

    21:56 20.02.2026

  • 118 Хаха

    2 7 Отговор

    До коментар #116 от "Ами тогава":

    Не бе, "нормални" мъже са!
    Четиримата около 50 годишни бездетници, никога не са били женени, няма данни да са имали някога интимни контакти с жени, "случайно" събрали се в дън гори тирилейски с млади момченца, да си изкарват чакрите през фонтанелата...
    Сериозно ли вЕрваш на такива "случайности"!?

    Коментиран от #122

    21:59 20.02.2026

  • 119 Браво

    9 0 Отговор
    Подкрепям

    22:02 20.02.2026

  • 120 Дик диверсанта

    7 0 Отговор
    Всичко що е ГЕРБераст аут.

    22:03 20.02.2026

  • 121 ДЕЙВИД КОРЕШ ГОВ

    0 0 Отговор
    НА И БЪЛГАРСКИТЕ КУЧЕТА БЕЗ МОЗЪЦИ ЮРУШ НА ВКУСНЯШКАТА ДА СЕ НАМААЕМЕ ДА НИ ТЕЧЕ ПО МУЦУНИТЕ ! :)

    22:09 20.02.2026

  • 122 Ясен си

    4 3 Отговор

    До коментар #118 от "Хаха":

    Като бял ден....ходи си вземи хонорара от Да..НС.

    22:09 20.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 КАЗАХ ГЛАВАТА НА

    0 0 Отговор
    СНОУ УАЙТЪН В ПЛИК !

    22:12 20.02.2026

  • 125 Жорж

    4 0 Отговор
    Главния секретар на МВР е пълна нула.

    22:13 20.02.2026

  • 126 УЕЙКО МИРИЗЛИВИТЕ ЛА

    0 0 Отговор
    ЙНА НЕ СА ОТ ВЧЕРА И ЖИВОТНИТЕ НЕ ГИ МЯТАТ ПО БОАГА ОТ ВЧЕРА !

    22:15 20.02.2026

  • 127 ЗА НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ БОАГА

    0 0 Отговор
    ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА! НАКАЗАНИЕТО Е САМО СМЪРТ !

    22:16 20.02.2026

  • 128 НИ ОТ ДЕЙВИД КОРЕШ

    0 0 Отговор
    НИ ОТ О ДЖЕЙ МЕЙ СИМПСЪНС НЕ СЕ ВЧЕПЕТЛЯВАМ ЖИВОТНИИИИ ! :)

    22:24 20.02.2026

  • 129 САМО ЩЕ ВИ ДОБАВИМ ПО ОЩЕ 50 КИЛА БОЙ

    0 0 Отговор
    ПРЕДИ ДА ВИ ЛИКВИДИРАМ !

    22:26 20.02.2026

  • 130 Не са докладвали

    7 0 Отговор

    До коментар #71 от "Пенчо":

    На къдравата сю щото не могат да го намерят мишката мизерна

    22:30 20.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 В МВР хората трябва да работят спокойно

    3 7 Отговор
    Дечев , внимателно с МВР . Ако хората не те приемат и не те уважават ,нема да те бъде. Опичай си акъла как ще работиш с тия хора. Ти в МВР не си съдия. Там си нещо друго и трябват освен някои специални качества но и мъдрост. Не създавай хаос в системата,щото имунната и система няма да те приеме. Проблемите в МВР са много и два месеца няма да са ти достатъчни само да разбереш къде се намираш нищо ,че едно време си бил следовател в МВР.

    22:37 20.02.2026

  • 133 иктгът

    9 2 Отговор
    Браво, мъжкар. Браво. Сега ги почваи наред. Наркотици се продават на децата в училищата, а МВР не знае кои е и не знае кои го внася и нищо не знае, само иска заплати и да пърдят. Сега с големите ритници и на борсата. И тези от КАТ и тях, " ко ша праим" Сега ги почваи и тях. Които не иска да служи на закона и хората дето му плащат и на борсата за безработни. Слава на Господ Иисус Христос почнаха добри дела.

    22:38 20.02.2026

  • 134 Минувач

    2 0 Отговор
    Закривай

    22:54 20.02.2026

  • 135 Пецата

    0 5 Отговор
    Важното е да има сеир разбираш ли аз си пиа ракиата и се кефа на сеира 🤣

    Коментиран от #136

    22:55 20.02.2026

  • 136 Дзак

    0 3 Отговор

    До коментар #135 от "Пецата":

    Явно за друго не става!

    23:11 20.02.2026

  • 137 Браво Дечев

    4 0 Отговор
    Само така. Чистка на служителите на мафията.

    23:26 20.02.2026

  • 138 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Браво и от мен на Дечев! Само така! Удряй мафията!

    00:13 21.02.2026

  • 139 Нагледахме се на Фейкове и маниполации

    1 0 Отговор
    За Петрохах и Околчица! Избиха 6 ма Пещерняци, опълчили се на Мафиоти и Служби! Отказаха повече да им Служат и да са им Параван!

    09:53 21.02.2026

  • 140 кочо чистеменски

    0 0 Отговор
    Г-Н Министър пачвай с прочистването на опг на борисов и пеевски .Недей се съобразява с никой от опг -борисов пеевски слави простака и неговите лакеи в полицията Каквито и да са твърденията тази ОПГ работи за престъпленията на тези мутри и завладяваната държава .Накараха позорно цицелков да подаде оставко и сега под ред ще ви подкарат .Но ако сте твърди в позициите си да отървете държавата от мародерите на държавата ,измитайте ги .Герб и дпс да са се съобразявали при престъпните си действия не ,никога и затова държавата ив това положение .Делчев ,трябва да си ташаклия ,ако искаш да пробиеш завладяваната държава ,не го ли направите -ще дойдат отново и отново -ОПГ на борисов и пеевски и прислугата имслави възраждане и меч

    10:04 21.02.2026

  • 141 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ----- ГЕРОИЧЕН ДУПЕДАТ -- " АЗ СЪМ - КОЙ СЪМ " !?!?!?!?!?

    14:05 21.02.2026

