Къде е сега Tesla-та, която Мъск изстреля в космоса преди пет години?

Преди точно пет години един ден, Илон Мъск и компания изстреляха в открития космос Tesla Roadster. Колата все още е някъде там, а сайта whereisroadster.com следи къде точно трябва да се намира тя във всеки момент. Според данните, колата се намира на малко над 326.9 милиона километра от Земята и се движи със скорост от 11 138км/ч към нея

Роудстърът се намира на 451.6 милиона километра от Марс и се движи със скорост от 26 384км/ч отдалечавайки се от нея, също отдалечавайки се от Слънцето със скорост от 19 413км/ч. В същото време колата е обиколила 3.2812 пъти Слънцето и е пътувала достатъчно, за да измине всички пътища в света малко над 63 пъти.

Ако акумулаторът на колата все още работи, то песента Space Oddity е прослушана 496 564 пъти, докато Is there Life On Mars? се е завъртяла 669 098 пъти. Разбира се, тези данни са взети от споменатия по-горе сайт и нямат общо с официалната информация на Tesla.