Вселената вече има своя нов, най-подробен „портрет“ (ВИДЕО)

21 Януари, 2026 11:42 437 2

  • вселена-
  • карта-
  • космос

Космическата обсерватория SPHEREx на НАСА създаде първата по рода си пълна инфрачервена карта

Вселената вече има своя нов, най-подробен „портрет“ (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Благодарение на космическата обсерватория SPHEREx. Малко след старта на своята мисия през март 2025 г., високотехнологичното око на НАСА успя да запечата цялото небе в безпрецедентен спектър от 102 инфрачервени цвята. Резултатът е мащабна 3D карта, която разкрива невидимите за човешкото око химически „пръстови отпечатъци“ на стотици милиони космически обекти.

За разлика от своите предшественици, които се фокусират върху тесни участъци от небосвода, SPHEREx работи като широкоъгълен обектив, сканиращ целия небосвод на всеки шест месеца. През декември 2025 г. Лабораторията за реактивно движение (JPL) представи първия масивен набор от данни, включващ над 450 милиона галактики. Тази спектроскопия на цялото небе позволява на учените да проследят еволюцията на Космоса и да търсят следи от вода и органични молекули дори в най-отдалечените кътчета на Млечния път.

Конструкцията на обсерваторията е истински инженерен шедьовър. Намирайки се на полярна орбита, тя е защитена от трислоен конусовиден щит, който поддържа критичната температура от -210°C. Този „леден режим“ е жизненоважен, за да не може собствената топлина на телескопа да заглуши изключително слабите инфрачервени сигнали, идващи от дълбините на Вселената.

През следващата година SPHEREx ще извърши още три пълни сканирания, прецизирайки всяка точка от своята карта. Данните от мисията не само ще ни помогнат да разберем как е започнало всичко след Големия взрив, но и ще послужат като безценен пътеводител за бъдещи изследвания с телескопа James Webb. В света на науката това постижение е равносилно на преминаването от черно-бяла фотография към ултрависока резолюция в милиони нюанси. Вижте повече.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нее

    1 0 Отговор
    не е вярно това, това е искуствен интелект, Земята е плоска, червена, и заблатена, ако знаете едно време в Русия какви телескопи имаше - да ти фръкне капата...

    11:58 21.01.2026

  • 2 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Сивото вещество ни е колосално бедно, за да може да разбере и да си представи какво става и съществува в космоса. Все пак това е голям напредък, но е капка в морето.

    11:59 21.01.2026