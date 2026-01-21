Вселената вече има своя нов, най-подробен „портрет“ (ВИДЕО)

Благодарение на космическата обсерватория SPHEREx. Малко след старта на своята мисия през март 2025 г., високотехнологичното око на НАСА успя да запечата цялото небе в безпрецедентен спектър от 102 инфрачервени цвята. Резултатът е мащабна 3D карта, която разкрива невидимите за човешкото око химически „пръстови отпечатъци“ на стотици милиони космически обекти.

За разлика от своите предшественици, които се фокусират върху тесни участъци от небосвода, SPHEREx работи като широкоъгълен обектив, сканиращ целия небосвод на всеки шест месеца. През декември 2025 г. Лабораторията за реактивно движение (JPL) представи първия масивен набор от данни, включващ над 450 милиона галактики. Тази спектроскопия на цялото небе позволява на учените да проследят еволюцията на Космоса и да търсят следи от вода и органични молекули дори в най-отдалечените кътчета на Млечния път.

Конструкцията на обсерваторията е истински инженерен шедьовър. Намирайки се на полярна орбита, тя е защитена от трислоен конусовиден щит, който поддържа критичната температура от -210°C. Този „леден режим“ е жизненоважен, за да не може собствената топлина на телескопа да заглуши изключително слабите инфрачервени сигнали, идващи от дълбините на Вселената.

През следващата година SPHEREx ще извърши още три пълни сканирания, прецизирайки всяка точка от своята карта. Данните от мисията не само ще ни помогнат да разберем как е започнало всичко след Големия взрив, но и ще послужат като безценен пътеводител за бъдещи изследвания с телескопа James Webb. В света на науката това постижение е равносилно на преминаването от черно-бяла фотография към ултрависока резолюция в милиони нюанси. Вижте повече.