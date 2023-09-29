Новини
Технологии »
Класическият VW Beetle беше разрязан по дължина, за да се създаде ултра ниска кола (ВИДЕО

29 Септември, 2023 09:54 517 3

Класическият VW Beetle беше разрязан по дължина, за да се създаде ултра ниска кола (ВИДЕО

  • volkswagen-
  • beetle-
  • тунинг-
  • шоукар

шоукарът изглежда като потънал в асфалта

Класическият VW Beetle беше разрязан по дължина, за да се създаде ултра ниска кола (ВИДЕО - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След необичаен тунинг височината на този класически Volkswagen беше намалена до 90 сантиметра! Защо? Въпросът е риторичен, но авторът на творението Стив Лоди от Далас смята да изложи ултраниския Volkswagen на различни автомобилни изложения.

Всъщност самият покрив е останал от Volkswagen Beetle от 1974 г., който буквално е поставен върху саморъчно направено тръбно шаси, оборудвайки скромния шоу автомобил с двигател от скутер Honda Elite от 1993 година. Вижте повече.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ултра

    5 0 Отговор
    ама простотия

    10:01 29.09.2023

  • 2 патето Яки

    4 0 Отговор
    Става за лилипута ген Атанасов

    10:17 29.09.2023

  • 3 Боки Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Да я купя, ама как ще се събера вътре...

    10:24 29.09.2023