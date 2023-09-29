Класическият VW Beetle беше разрязан по дължина, за да се създаде ултра ниска кола (ВИДЕО

След необичаен тунинг височината на този класически Volkswagen беше намалена до 90 сантиметра! Защо? Въпросът е риторичен, но авторът на творението Стив Лоди от Далас смята да изложи ултраниския Volkswagen на различни автомобилни изложения.

Всъщност самият покрив е останал от Volkswagen Beetle от 1974 г., който буквално е поставен върху саморъчно направено тръбно шаси, оборудвайки скромния шоу автомобил с двигател от скутер Honda Elite от 1993 година. Вижте повече.