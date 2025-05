Nothing загатна за появата на Phone (3) (ВИДЕО)

Nothing засилва очакването за следващия си флагмански смартфон - Nothing Phone (3), като сега компанията стеснява прозореца за пускането му на пазара до юли 2025 г. Тази актуализация идва директно от марката чрез кратък видеоклип, публикуван в X, след като миналия месец главният изпълнителен директор Карл Пей потвърди, че устройството ще се появи през третото тримесечие.

Пей хвърли повече светлина и върху позиционирането на Phone (3), като посочи, че цената му ще бъде „около 800 паунда“ - приблизително еквивалентно на 1 070 долара, 950 евро по текущия валутен курс. Това предполага преминаване към по-премиум сегмент за Nothing, което е в съответствие с по-ранните изявления на Пей за Phone (3) като „истински флагман“.

Phone (3). It's a magic number.



Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72H

— Nothing (@nothing) May 20, 2025

Според Пей предстоящият смартфон ще бъде оборудван с „първокласни материали“, ще може да се похвали със „значителни подобрения в производителността“ и ще предоставя „софтуер, който наистина повишава нивото“. Въпреки че конкретните подробности остават в тайна, очаква се марката постепенно да разкрива повече информация с наближаването на премиерата през юли.