Новини
Технологии »
Умно решение от Skoda, което ще накара и Volkswagen да се замисли

Умно решение от Skoda, което ще накара и Volkswagen да се замисли

10 Август, 2025 12:15 1 919 5

  • skoda-
  • физически бутони

Според повечето специалисти връщането на физическите бутони е добро решение

Умно решение от Skoda, което ще накара и Volkswagen да се замисли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В епоха, в която почти всеки автомобил е обсебен от сензорни екрани, Skoda прави рязък завой, който може да се окаже най-разумният ход на марката. Докато конкурентите се надпреварват да премахват физическите бутони, главният изпълнителен директор на Skoda заявява, че компанията им е открила перфектния баланс, който едновременно намалява разсейването и повишава безопасността на водачите.

"Smart циферблати": Бъдещето е в миналото

Решението на Skoda се материализира в така наречените "умни циферблати". Тези иновативни контроли, вече налични в новите Superb и Kodiaq, представляват хибрид между класически бутони и миниатюрни 32-милиметрови дисплеи. Това позволява на водача и пътника да контролират основни функции като температурата на климатика, отоплението на седалките и вентилацията, без да се налага да ровят в сложни менюта на централния екран.

Централният циферблат предлага още по-широка функционалност. С негова помощ може да се контролира скоростта на вентилатора, посоката на въздуха, силата на звука, режимите на шофиране и дори мащаба на навигационната карта. Този Smart подход гарантира, че важните настройки са винаги на една ръка разстояние, интуитивни и лесни за използване.

Развитие и бъдещи планове

Въпреки че в момента системата е налична само в два модела, от Skoda потвърждават, че скоро ще бъде внедрена и в бъдещия им електрически кросоувър със седем места. Концептуалният модел Vision 7S вече показа архитектура с три подобни циферблата, което е ясен знак за дългосрочните намерения на марката.

Ръководството на Skoda не крие, че в миналото е имало проблеми със софтуера в рамките на Volkswagen Group. Днес обаче тези проблеми са преодолени, а настоящите системи са стабилни и получават редовни актуализации.

Философия на Smart дизайна

Основната цел на Skoda е да направи автомобилната технология по-малко натрапчива и да премахне т.нар. "визуален шум". Чрез опростяване на интерфейса, марката се стреми да повиши комфорта и безопасността на водача. Този подход показва, че иновациите не винаги означават повече екрани, а по-често - по-интелигентен и интуитивен дизайн.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    6 2 Отговор
    Всичко това са търговски трикове възползвайки се от простотията и суетата на хората. Това с таблетите беше за чалгарите

    12:34 10.08.2025

  • 2 Механик

    7 0 Отговор
    Абе, ще ви уври чорбата, ама бавно и мъчително.

    12:41 10.08.2025

  • 3 ои8уйхътгрф

    5 0 Отговор
    Явно "компанията им е открила" единствено КРАЖБИТЕ НА ИДЕИ- това го има от няколко години по едни други коли...

    Ако бяха "решили", че това е подходящото решение- ОК... Ама да ми твърдиш "ОТКРИХМЕ" е прекалено

    12:42 10.08.2025

  • 4 Ей това същото от снимката

    0 0 Отговор
    Ей това същото от снимката го има в Тигуана.

    13:00 10.08.2025

  • 5 Здрасти

    3 2 Отговор
    Открихме топлата вода. Включих ме бойлера.

    13:03 10.08.2025