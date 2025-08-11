Android 17 получи необикновено име на десерт

Вътрешното кодово име на Android 17 е разкрито като „Cinnamon Bun“ (канелено рулце), продължавайки дългогодишната, макар и вече частна, традиция на Google да кръщава основните версии на операционната си система на имена на десерти. Тази новина, която идва от надежден източник и беше първоначално съобщена от Android Authority, потвърждава, че следващата версия на мобилната операционна система ще следва азбучна тема, като „C“ следва „V“ в Android 15 „Vanilla Ice Cream“ и „B“ в Android 16 „Baklava“.

Тази нова схема на наименуване е пряк резултат от значителна промяна в процеса на разработка на Google. Компанията се е отклонила от традиционния си модел, базиран на разклонения, към по-опростена система „Trunk Stable“. При този нов подход цялото разработване се извършва на един единствен, постоянно стабилен основен клон, като новите функции и API се разработват зад функционални флагове, които ги държат неактивни, докато не са напълно готови.

Преходът към този нов модел беше завършен с Android 14 QPR2, което бележи нулиране на схемата за идентификатори на версиите. Build ID за 2024 година започна с буквата „A“, последвана от „B“ за 2025 година, когато Android 16 получи кодовото име „Baklava“. С очакваното начало на build ID за 2026 година със„C“, „Cinnamon Bun“ беше подходящ избор за продължаване на модела, особено след като „Cupcake“ вече беше използван за много ранен вариант на Android.

Макар че имената на десерти вече не се използват за публично брандиране, те остават вътрешна традиция за разработчиците и ентусиастите. Можем да очакваме да видим прякора „Cinnamon Bun“ в ранните бета версии на операционната система, преди тя да бъде наричана просто Android 17 при стабилното си пускане, което се очаква да стане през юни 2026 година.