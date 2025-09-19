Нова космическа граница: Открити са 6000 екзопланети (ВИДЕО)

В значително постижение за астрономията, НАСА обяви, че броят на потвърдените екзопланети – светове извън нашата слънчева система – вече е достигнал 6000. Това е важен етап, който подчертава колко бързо се развиват технологиите и познанията ни за космоса. Само преди три десетилетия съществуването на такива планети беше само хипотеза. Днес, с още 8000 кандидата за екзопланети, очакващи потвърждение, научната общност се приближава все по-близо до намирането на „втора Земя“.

Нарастването на каталога на екзопланетите е резултат от съвместни усилия на международната научна общност. Те използват различни методи, като транзитния метод и метода на радиалната скорост, за да откриват планети, вариращи от газови гиганти до потенциално обитаеми скалисти светове. Интересно е, че по-малко от 100 екзопланети са директно заснети. Всички останали са идентифицирани чрез косвени данни.

Процесът по преброяване и потвърждаване на екзопланетите се координира от Архива на екзопланетите на НАСА, който се управлява от Института за екзопланети на НАСА (NExScI) в Калифорнийския технологичен институт. Архивът е централно хранилище за данни от мисии като Kepler и TESS, както и от наземни обсерватории.

Технологичният прогрес е ключов за това постижение. Космическият телескоп James Webb вече позволява на учените да анализират атмосферите на тези светове, търсейки следи от вода, кислород или метан – ключови биосигнатури за живот. Използването на изкуствен интелект и анализ на големи данни също ускорява процеса на откриване, което се вижда от експоненциалния растеж на каталога.

Достигането на 6000 потвърдени екзопланети променя из основи нашето разбиране за Вселената. Слънчевата система вече не се смята за уникална, а наличието на екзопланети се е превърнало в норма. Данните показват, че почти всяка звезда е домакин на планети, което подхранва оптимизма в търсенето на извънземен живот. Бъдещи мисии, като Обсерваторията за обитаеми светове, ще продължат да разширяват нашите хоризонти, като ни доближават все повече до отговора на фундаменталния въпрос: сами ли сме във Вселената?