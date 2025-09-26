Първа снимка на новородена планета: Поглед към ранната младост на Юпитер

Въпреки че имаме обща представа за формирането на планетите, детайлите на този космически процес винаги са оставали неясни. Сега обаче учените имаха изключителния късмет да заснемат първото директно изображение на зараждаща се планета, предлагайки ни уникален поглед назад към това как е изглеждала нашата Слънчева система преди милиарди години.

Теорията за "булдозера" и протопланетните дискове. Откритието е направено при изучаването на протопланетни дискове – дискове от прах и газ, заобикалящи млади звезди. В тези дискове често се наблюдават пръстени и пролуки, които астрономите отдавна смятат за следи от формиращи се планети.

Според водещата теория, докато една зараждаща се планета се движи през диска, тя "остъргва" и разчиства пътя си, подобно на булдозер, който чисти сняг. По този начин планетата увлича материя, което я кара да нараства, докато същевременно оформя кухина в орбитата си. Въпреки че много такива кухини бяха открити, самата "булдозерна" планета в тях досега оставаше скрита.

MagAO-X разкрива системата WISPIT 2. Всичко това се промени благодарение на напредъка в технологиите за наблюдение. Екип от учени от Университета на Аризона използва авангардната адаптивна оптична система MagAO-X, инсталирана на телескопите Магелан в Чили.

Адаптивната оптика е ключова – тя променя фокуса стотици пъти в секунда, за да компенсира турбуленцията на земната атмосфера. Това позволява на наземни телескопи да постигат качество на изображението, близко до това на космическите им аналози.

След няколко часа наблюдение на младата система WISPIT 2, разположена на 437 светлинни години от Земята, учените заснеха млада планета, която се намира точно в празната кухина между звездата и външния пръстен на диска.

Горещата плазма и "лилавата" планета

Заснетата планета (обозначена в лилаво на изображението) се намира на разстояние 56 астрономически единици (АЕ) от звездата си. За сравнение, в нашата Слънчева система това разстояние би я поставило далеч отвъд Нептун, чак в покрайнините на пояса на Кайпер.

Високата яркост на планетата се дължи на нейната младост. Тя активно привлича потоци водород от протопланетарния диск. Този водород пада върху горещата ѝ повърхност и се превръща в гореща плазма, която свети ярко, излъчвайки характерен спектър, наречен Н-алфа. Именно по тази "светлинна пътека" планетата се появява на изображението – като първото директно заснето доказателство за зараждащ се газов гигант.

Учените също така откриха кандидат за втора протопланета, CC1, на 15 АЕ (приблизително по средата между орбитите на Сатурн и Уран в нашата система).

Въпреки че планетите в системата WISPIT 2 са около 10 пъти по-масивни от нашите газови гиганти и са разположени по-далеч от своята звезда, тяхната динамика и външен вид предоставят безценен модел.

„Това е донякъде подобно на това как биха изглеждали нашите Юпитер и Сатурн, ако бяха 5000 пъти по-млади, отколкото са сега“, обясняват учените.

Тази "бебешка снимка" ни дава историческа възможност да изучаваме пряко формирането на планети – процес, който доскоро можехме само да си представяме.