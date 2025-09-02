„Психея“ засне Земята и Луната от 290 милиона км разстояние (ВИДЕО)

През юли междупланетната станция „Психея“ направи групов портрет на Земята и Луната от впечатляващото разстояние от 290 милиона километра. Макар и калибрационна снимка, изображението може да остане в историята като силен символ за крехкостта и триумфа на човешкия живот. Снимката напомня, че една планета вече не е достатъчна за човечеството и погледът му се насочва към космоса.

Мисията на „Психея“

Станцията „Психея“ е изстреляна през октомври 2023 г. към своята цел — металния астероид със същото име. Апаратът ще направи две обиколки около Слънцето, преди да пристигне на местоназначението си през 2029 година. Мисията е да се изследва металното ядро на неродена планета.

Станцията разполага с две идентични мултиспектрални камери, които ще създадат подробна карта на повърхността на астероида. Тези камери се калибрират непрекъснато, за да са напълно готови за научната работа при пристигането. Екипът на „Психея“ вече е насочвал камерите си към Марс и Юпитер, за да сравни получените изображения с предварително заснети данни.

На 20 и 23 юли камерите са били насочени към Земята и Луната, за да бъде заснет групов портрет на люлката на земната цивилизация. Експозицията на снимката е била 10 секунди. Синята светлина, отразена от Земята, е била в контраст с червената светлина от Марс, което е помогнало за калибрацията на камерите.

Графика на полета

През юни тази година станцията се ускори, навлизайки в траектория за среща с Марс през май 2026 г. Тази маневра беше подложена на риск през април, когато двигателите на станцията се изключиха поради проблеми с горивната линия. В крайна сметка те бяха възстановени чрез превключване към резервен канал.

През май следващата година гравитацията на Марс ще бъде използвана, за да ускори станцията към астероида. Астероидът „Психея“ е интригуващ, защото може да е копие или ембрион на вътрешното метално ядро на нашата планета. Тъй като не можем да изследваме земното ядро, изследването на неговия „близнак“ ще предостави безценни данни за формирането на планетите.